میراث‌آریا: این جشن که از اوایل مهرماه تا آبان‌ماه برگزار می‌شود، با هدف ترویج همگرایی اجتماعی و صلح میان مردم، از طریق برگزاری مراسم‌های متنوع از جمله موسیقی، تبادل هدایا و مسابقات ورزشی، همچنان در سراسر ایران زنده و پایدار است.

در اقدامی که گامی بلند در جهت معرفی میراث فرهنگی ایران به جهان محسوب می‌شود، مهرگان به عنوان بیست‌وپنجمین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران در کمیته بین‌المللی یونسکو در پاراگوئه به ثبت جهانی رسید. این گزارش به بررسی ویژگی‌هایی می‌پردازد که باعث شد این آیین باستانی، مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.

مهرگان، تنها یک جشن نیست؛ بلکه پیوندی ناگسستنی میان انسان، طبیعت و مفاهیم والای انسانی نظیر دوستی و وفاداری است. این آیین که از دل تاریخ کهن ایران برآمده، همگام با فصل برداشت محصول، مظهر شکرگزاری بابت نعمت‌های الهی است.

تاریخچه و جایگاه جهانی

بر اساس منابع تاریخی، برگزاری باشکوه مهرگان به دوران ساسانی و ریشه‌های آن به عصر هخامنشی بازمی‌گردد. در روایت‌های اسطوره‌ای نیز این جشن با پیروزی فریدون بر ضحاک پیوند خورده است. اهمیت این میراث به قدری است که کمیته بین‌المللی یونسکو، مهرگان را به عنوان بیست‌وپنجمین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی ثبت کرده است.

مهرگان یعنی مهر

نام مهرگان با مفهوم «مهر» گره خورده است؛ مفهومی که در فرهنگ ایرانی فراتر از یک نام، نماد پیمان، وفاداری و عشق است. مهرگان، مانند نوروز، آیینی برای پاسداشت شکوفایی دوباره و برکت است. این جشن با هدف ایجاد همگرایی اجتماعی و ترویج صلح و دوستی برگزار می‌شود؛ جایی که ایرانیان با تبادل هدایا و گشاده‌دستی، مهربانی را به هم هدیه می‌دهند.

آداب و رسوم و همزیستی مسالمت‌آمیز

یکی از زیباترین جنبه‌های مهرگان، تجلی وحدت میان جوامع مختلف است. در این جشن، مسلمانان و زرتشتیان در کنار هم، در سفره‌ای مشترک نشسته و با خوردن خوراکی‌های فصل (مانند انار، انگور، سیب و گندم) و همراهی با موسیقی و آواز، به شادی می‌پردازند. از مسابقات کشتی محلی گرفته تا تبادل هدایا، همگی بخشی از این تنوع فرهنگی هستند که مهرگان را به میراثی زنده تبدیل کرده‌اند.

ثبت مهرگان به عنوان بیست‌وپنجمین عنصر میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو، تنها یک ثبت اداری نیست؛ بلکه گواهی بر پایداری یکی از کهن‌ترین و عمیق‌ترین پیوندهای میان انسان و طبیعت در تمدن ایران است. این رویداد، بازگشت نامی است که از عصر هخامنشی تا امروز، همواره با مفاهیمی چون مهر، وفاداری و شکرگزاری گره خورده است.

پیوند با طبیعت و اقتصاد کشاورزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماهیت مهرگان برخلاف بسیاری از جشن‌ها، ریشه در چرخه‌های زیست‌محیطی دارد. برگزاری این جشن از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان، دقیقاً با فصل برداشت محصول همزمان است. این هم‌زمانی، مهرگان را از یک جشن صرف به یک «آیین شکرگزاری اجتماعی» تبدیل می‌کند که در آن برکتِ زمین با شادیِ انسان‌ها پیوند می‌خورد.

مهرگان در لایه‌های عمیق خود، فراتر از یک مراسم، حامل پیام «صلح و دوستی» است. بررسی سنت‌هایی مانند تبادل هدایا و گشاده‌دستی نشان می‌دهد که این جشن، بهانه‌ای برای تقویت پیوندهای اجتماعی و کاهش تنش‌ها بوده است. در واقع، مهرگان در تاریخ ایران، نقش «نوروزِ پاییزی» را ایفا کرده و همواره بستری برای ایجاد وفاق ملی بوده است.

یکی از وجوه برجسته و قابل بررسی در این میراث، ویژگی «جامعیت» آن است. مهرگان، فضایی است که در آن مرزهای مذهبی (مسلمانان و زرتشتیان) رنگ می‌بازد. اشتراک در سفره‌های غذایی، موسیقی و آداب و رسوم، مهرگان را به یک الگوی جهانی برای «همزیستی مسالمت‌آمیز» تبدیل کرده است که ثبت آن در یونسکو کاملاً منطقی به نظر می‌رسد.

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