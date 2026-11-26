به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا عارف در دیدار با رئیس و هیئت‌رئیسه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، با اشاره به اهمیت رشته‌های هتلداری و گردشگری برای کشور، اظهار کرد: حداقل یک‌پنجم اشتغال کشور باید از محل گردشگری تامین شود و برای تحقق این هدف، به تربیت نیروها و راهنمایان متخصص در حوزه گردشگری نیازمندیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر نگرش نسبت به رشته‌های مرتبط با گردشگری در دهه‌های گذشته، افزود: این رشته‌ها در ابتدای انقلاب اسلامی مورد اقبال نبودند، اما اکنون جایگاه واقعی خود را پیدا کرده‌اند و باید همچنان با جدیت مورد توجه قرار گیرند.

توسعه رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور در اولویت دانشگاه قرار گیرد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به راهبرد کشور برای پیشرفت در فناوری‌های نوظهور بر اساس رهنمودهای رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت بازنگری در جهت‌گیری رشته‌های تحصیلی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی متناسب با اولویت‌های امروز و نیازهای آینده کشور تاکید کرد.

عارف از مدیران این دانشگاه خواست ضمن تقویت تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، به سمت توسعه رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور و پیشرفته حرکت کنند.

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