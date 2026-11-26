به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پرهام جانفشان، مدیرکل نظارت بر خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، در حاشیه این نمایشگاه اظهار داشت: با تاکید وزیر میراث‌فرهنگی، تمهیدات ویژه‌ای برای حضور ایران در این رویداد بین‌المللی اندیشیده شده است. غرفه جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی، به گونه‌ای طراحی شده که بخشی از آن به اجرای زنده هنرمندان ایرانی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت جغرافیایی این نمایشگاه افزود: این رویداد فرصت بی‌نظیری برای ورود بیشتر گردشگران منطقه آسیای میانه به ایران و تقویت حضور ایران در حوزه توریسم فراهم می‌کند. همچنین با توجه به تمرکز جهانی بر «توسعه پایدار» و «گردشگری تاب‌آور»، ما در این نمایشگاه از ظرفیت‌های پایداری گردشگری در ایران و برنامه‌های راهبردی کشور برای سال ۲۰۲۷ میلادی رونمایی می‌کنیم تا نقش ایران را در رونق گردشگری منطقه برجسته سازیم.

انتهای پیام/