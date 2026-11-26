به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالکریم حسین‌زاده، شامگاه روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای اداری استان زنجان در استانداری، با حضور تمامی مدیران دستگاه های اجرایی بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت توسعه تأکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم افزود: با اشاره به اینکه توسعه واقعی کشور باید از هسته‌ی اصلی یعنی روستاها آغاز شود، خواستار شناسایی دقیق ظرفیت‌های بومی و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی شد.

او با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و صنایع دستی زنجان، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون تولید محصولات زیتون و گیاهان دارویی تأکید و افزود: برای خروج از چرخه‌ی رکود، باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات بومی حرکت کرد تا ارزش افزوده بیشتری در روستاها خلق شود و دولت باید از کارگاه‌های کوچک، مشاغل خانگی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی زنان روستایی حمایت کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم همچنین از آمادگی مجموعه معاونت ریاست جمهوری برای همکاری در توسعه صنایع دستی، فعال‌سازی کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی به‌ویژه با محوریت زنان روستایی خبر داد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که هر خانه در روستا بتواند به یک محل تولید تبدیل شود و ظرفیت‌های زنان و مردان روستایی در چرخه اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

او با تأکید بر ضرورت تقویت پویایی اقتصادی روستاها خاطرنشان کرد: برای توسعه اشتغال روستایی و ایجاد تحرک اقتصادی در این مناطق آمادگی کامل داریم در کنار مدیریت استان باشیم و با استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی، شهرک‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی روستاها را فراهم کنیم.

حسین‌زاده با ستایش از فضای همکاری میان ارکان حکمرانی در استان زنجان، از هم‌افزایی میان استانداری، نیروهای نظامی، سپاه و مدیران اجرایی قدردانی و تأکید کرد: هماهنگی و همدلی میان مدیران، نه تنها از ایجاد شکاف در مدیریت جلوگیری می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های ارزیابی عملکرد می‌شود.

انتهای پیام/