مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار و فعال حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در یادداشتی نوشت: دم‌دمای صبح بود که به همدان رسیدم. هنوز سرمای شب از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر رخت نبسته بود و نسیم ملایمی که در هوا می‌پیچید، خنکای پاییز را بیشتر به رخ می‌کشید. در نخستین مواجهه با شهر، چشمم به آرامگاه باباطاهر افتاد؛ شاعر عارف و دوبیتی‌سرایی که نامش با هویت فرهنگی همدان گره خورده است. سکوت صبحگاهی، هوای سرد پاییزی و سیمای آرامگاه در آن ساعات، حال‌وهوایی خاص به نخستین دیدارم با شهر بخشیده بود. پاییز همدان با همه زیبایی‌های رنگارنگش، سرمایی داشت که می‌توانست هر مسافری را به جست‌وجوی گرما و شور زندگی وادارد؛ و چه چیزی بهتر از یک جشنواره پرنشاط و پرهیاهو که این خنکای پاییزی را به گرمای یک دورهمی بزرگ فرهنگی و گردشگری تبدیل کند؟

پنجمین جشن ملی «برگ‌ریزان هگمتانه» درست در چنین فضایی معنا پیدا می‌کند؛ رویدادی که قرار است گرمای حضور خانواده‌ها، گردشگران، هنرمندان و دوستداران فرهنگ و میراث را به بوستان مردم همدان بیاورد. جشنواره‌ای که در آن برگ‌های پاییزی تنها بهانه‌ای برای تماشا نیستند، بلکه فرصتی برای کنار هم قرار گرفتن آدم‌ها، بازشناسی هویت تاریخی شهر، چشیدن طعم فرهنگ بومی و تجربه شادی جمعی‌اند. گویی همدان می‌خواهد در آستانه زمستان، با رنگ و شور و رویدادهای فرهنگی، به استقبال میهمانانش برود و نشان دهد که پاییز این شهر، فصل خاموشی و سردی نیست؛ فصل جشن گرفتن زندگی است. همدان را باید در فصل پاییز، هنگامی که برگ‌های رنگارنگ درختان در گذرگاه‌ها و بوستان‌های شهر فرش می‌شوند و دامنه‌های الوند در آستانه زمستان جلوه‌ای متفاوت پیدا می‌کنند، دوباره شناخت. شهری که تاریخ آن از هگمتانه و مادها آغاز می‌شود و در امتداد قرن‌ها، با فرهنگ، هنر، معماری، ادبیات و زیست مردمانش تداوم یافته است، حالا می‌کوشد از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی پاییز برای خلق تجربه‌ای تازه در گردشگری شهری بهره بگیرد. پنجمین جشن ملی «برگ‌ریزان هگمتانه» را می‌توان تلاشی در همین مسیر دانست؛ رویدادی که قرار است فراتر از یک جشن فصلی، به فرصتی برای معرفی هویت تاریخی، جاذبه‌های گردشگری، هنرهای بومی و ظرفیت‌های اجتماعی همدان تبدیل شود.

برگزاری این جشنواره از چهارم تا ششم آذرماه ۱۴۰۵ در بوستان مردم همدان، آغازگر مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری است که در طول آذرماه، این شهر را به یکی از کانون‌های رویدادمحور کشور تبدیل می‌کند. برگ‌ریزان که طی چهار دوره گذشته به رویدادی شناخته‌شده در تقویم فرهنگی همدان تبدیل شده، امسال با تغییر رویکرد مدیریت شهری، در قالب یک جشنواره ملی دنبال می‌شود؛ تغییری که می‌تواند دامنه مخاطبان آن را از شهروندان همدانی به گردشگران و علاقه‌مندان از دیگر استان‌های کشور گسترش دهد.

یکی از ویژگی‌های قابل توجه دوره پنجم، توجه به خانواده، کودک و نوجوان و طراحی فضاهایی برای مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی است. پیش‌بینی ۱۰ گذر گردشگری و فرهنگی، از باغ کودک و خانواده و گذر شکوه هگمتانه گرفته تا غرفه‌های سوغات و صنایع‌دستی، باغ حیوانات، گذر بازی، هیجان و ورزش، گذر خاطره و میراث، گذر عشایر، گذر خاطره و تصویر و محله چرخ‌تافی‌ها، نشان می‌دهد برگزارکنندگان در پی آن هستند که بازدیدکننده صرفاً تماشاگر یک برنامه نمایشی نباشد، بلکه در بخش‌های مختلف جشنواره حضور و مشارکت داشته باشد.

در این میان، گذر طعم و روستا فرصتی برای معرفی روستاهای هدف گردشگری استان، محصولات بومی و تولیدات محلی فراهم می‌کند. چنین بخشی می‌تواند پیوند میان گردشگری شهری و اقتصاد روستایی را تقویت کند و به روستاها امکان دهد ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تولیدی خود را مستقیماً به مخاطبان معرفی کنند. گذر دست‌آفریده‌ها نیز با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، میزبان هنرمندانی خواهد بود که در کارگاه‌های زنده، مهارت‌ها و آثار خود را به نمایش می‌گذارند. این شیوه معرفی، به‌جای محدود شدن به عرضه محصولات، امکان آشنایی مخاطب با فرایند خلق اثر و ارزش مهارت‌های بومی را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، توجه به محله چرخ‌تافی‌ها، گذر عشایر و بخش خاطره و میراث، ظرفیت مهمی برای بازنمایی لایه‌های کمتر دیده‌شده هویت همدان دارد. جشنواره‌ای که نام هگمتانه را بر خود دارد، زمانی می‌تواند به یک رویداد هویت‌محور تبدیل شود که تاریخ و فرهنگ را نه به‌عنوان موضوعاتی تزئینی، بلکه به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر تجربه گردشگری معرفی کند. از این منظر، حضور میراث ناملموس، روایت‌های محلی، مشاغل سنتی، آیین‌ها و شیوه‌های زیست مردمان منطقه باید در مرکز توجه چنین برنامه‌هایی قرار گیرد.

در همین راستا، رونمایی از کتاب «از توکیو تا الوند» یکی از اتفاقات فرهنگی قابل توجه پنجمین جشنواره برگ‌ریزان هگمتانه خواهد بود. این کتاب، مجموعه‌ای از تصاویر تاریخی همدان است که نزدیک به یک قرن پیش، در زمستان ۱۳۰۸، به دست وادا شین، پژوهشگر ژاپنی، ثبت شده و بعدها با تلاش فعالان میراث فرهنگی همدان شناسایی و گردآوری شده است. انتشار این اثر با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان و رونمایی از آن در جریان جشنواره، فرصتی برای بازخوانی گذشته شهر از دریچه نگاه یک پژوهشگر خارجی است.

اهدای نسخه دیجیتال اسناد و تصاویر این مجموعه به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور نیز اقدامی در جهت صیانت از حافظه تصویری همدان و فراهم کردن امکان بهره‌برداری پژوهشگران و نسل‌های آینده از این اسناد ارزشمند به شمار می‌رود. در واقع، چنین برنامه‌ای می‌تواند نشان دهد که جشنواره‌های شهری، علاوه بر سرگرمی و نشاط اجتماعی، ظرفیت آن را دارند که به بستری برای معرفی و حفاظت از میراث تاریخی و مستندسازی هویت شهر تبدیل شوند.

اهمیت جشنواره پاییزی همدان زمانی بیشتر نمایان می‌شود که آن را در کنار دیگر رویدادهای آذرماه این شهر ببینیم. از هشتم تا سیزدهم آذرماه، سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان برگزار می‌شود و هم‌زمان، از هشتم تا دوازدهم آذرماه، رویداد تخصصی کودک و نوجوان با محوریت حوزه‌هایی همچون اسباب‌بازی و کتاب در نمایشگاه بین‌المللی همدان برپا خواهد شد. همچنین رویداد گردشگری خوراک «طعم ایران» از یازدهم تا سیزدهم آذرماه در مرکز همایش‌های قرآنی و بین‌المللی همدان برگزار می‌شود.

هم‌نشینی این رویدادها، فرصتی برای شکل‌گیری یک جریان پیوسته گردشگری در همدان فراهم می‌آورد؛ جریانی که در آن خانواده‌ها می‌توانند در کنار بهره‌مندی از فضای پاییزی شهر، به تماشای آثار نمایشی بنشینند، در برنامه‌های تخصصی کودک و نوجوان شرکت کنند و با تنوع خوراک و فرهنگ غذایی ایران آشنا شوند. پیوند جشنواره برگ‌ریزان با جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز می‌تواند به تقویت جایگاه همدان به‌عنوان مقصدی برای گردشگری خانواده‌محور کمک کند.

البته رونق رویدادهای گردشگری بدون توجه به تسهیلات سفر و هزینه‌های اقامت و بازدید کامل نخواهد شد. در همین زمینه، تخفیف ۵۰ درصدی هتل‌های همدان از یکم تا پانزدهم آذرماه و مشارکت اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان در ارائه تخفیف مشابه، اقدامی برای تسهیل سفر گردشگران است. همچنین شرکت کارمانیا به مناسبت برگزاری جشنواره، تخفیف ۵۰ درصدی بازدید از غار جهانی علیصدر را برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته و هماهنگی‌هایی نیز برای مشارکت رستوران‌ها، مراکز خدماتی و اصناف در ارائه تخفیف به گردشگران انجام شده است. این مشوق‌ها در صورت اطلاع‌رسانی مناسب و هماهنگی میان بخش‌های مختلف خدمات گردشگری، می‌توانند به افزایش ماندگاری مسافران و توزیع منافع اقتصادی سفر در سطح استان کمک کنند.

با این همه، اهمیت واقعی برگ‌ریزان هگمتانه را نباید صرفاً با تعداد غرفه‌ها، برنامه‌های صحنه‌ای یا شمار بازدیدکنندگان سنجید. آنچه می‌تواند به این جشنواره هویت و ماندگاری ببخشد، میزان موفقیت آن در پیوند دادن گردشگری با میراث فرهنگی، اقتصاد محلی و مشارکت اجتماعی است. همدان با پیشینه تاریخی کم‌نظیر، آثار ارزشمند، روستاهای مستعد گردشگری، صنایع‌دستی، خوراک بومی و چشم‌انداز طبیعی الوند، ظرفیت آن را دارد که رویدادهای فصلی خود را به برندهایی پایدار در تقویم گردشگری ایران تبدیل کند.

برای تحقق این هدف، ضروری است تجربه پنج دوره برگزاری جشنواره به تدوین یک برنامه بلندمدت منجر شود؛ برنامه‌ای که در آن معرفی میراث تاریخی و طبیعی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، تقویت حضور تشکل‌های مردم‌نهاد، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها جایگاه مشخصی داشته باشد. همچنین ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی جشنواره، میزان رضایت گردشگران و سهم کسب‌وکارهای محلی از منافع آن می‌تواند مسیر بهبود دوره‌های آینده را روشن‌تر کند.

پنجمین جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه فرصتی است تا همدان در روزهای رنگارنگ پاییز، تنها میزبان یک جشن شهری نباشد، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ، هنر و زندگی مردمان خود شود. از برگ‌های پاییزی بوستان مردم تا تصاویر تاریخی وادا شین، از دست‌آفریده‌های هنرمندان تا طعم محصولات روستایی و از شور تئاتر کودک و نوجوان تا جاذبه‌های طبیعی الوند و علیصدر، همه می‌توانند اجزای یک روایت واحد باشند؛ روایتی از شهری که می‌خواهد میراث گذشته را به فرصتی برای نشاط امروز و توسعه گردشگری فردا تبدیل کند.

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