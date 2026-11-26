به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ از آماده سازی و تهیه پرونده ثبت موسیقی آواز کار بوشهر خبر داد و گفت: از آنجایی که زندگی و زیست مردم بوشهر چه در دریا و چه در سایر حوزه های اجتماعی با موسیقی پیوندی خاص داشته و دارد ثبت و ضبط آواز کار موسیقی بوشهری نیز اقدامی مهم در زمینه پاسداشت این میراث فرهنگی و معنوی است که در طی سالیان طولانی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردمان بوشهر تبدیل شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر در ادامه افزود: موسیقی آواز کار بوشهری در بردارنده بخش های مهمی چون آواز کار ساروج کوبی، آواز کار بنایی، آواز کار دریا، آواز کار نخل و آواز کار نخل و دیمیت است.

او در پایان اضافه کرد: اقدامات اولیه، به‌منظور مستندسازی، تهیه و ارسال پرونده این میراث معنوی استان بوشهر به انجام رسیده است.

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