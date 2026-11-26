به‌گزارش میراث‌آریا سید علیرضا سالار حسینی امروز پنجشنبه ۵ آذرماه، ضمن اشاره به برگزاری پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، اظهار کرد: این رویداد با حضور حدود دو هزار ورزشکار در ۹ رشته ورزشی از ۲۶ آذرماه به مدت چهار روز برگزار می‌شود و ظرفیت قابل توجهی برای معرفی یزد به شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف کشور دارد.

او با اشاره به سابقه برگزاری این المپیاد از سال ۱۳۷۱، افزود: انتقال زمان مسابقات از فصل تابستان به دوره تحصیلی و برگزاری آن در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای در حوزه اسکان، امکانات ورزشی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری کرده که در همین راستا از ظرفیت هتل‌ها و اقامتگاه‌های استان برای پذیرش ورزشکاران استفاده شده است.

سالار حسینی با بیان اینکه میزبانی رویدادهای ملی می‌تواند زمینه رونق بخش‌های مختلف گردشگری را فراهم کند، گفت: حضور ورزشکاران، داوران، کادر اجرایی و سایر عوامل مرتبط با مسابقات، تقاضا برای خدمات اقامتی، پذیرایی، حمل‌ونقل و دیگر خدمات گردشگری را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند به گردش مالی واحدهای گردشگری و توزیع درآمد در بخش‌های مرتبط کمک کند.

معاون گردشگری یزد، گردشگری ورزشی را یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه گردشگری مقصد دانست و اظهار کرد: برگزاری مسابقات ملی، علاوه بر ایجاد جریان سفر، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان به افرادی است که ممکن است در شرایط عادی یزد را به‌عنوان مقصد سفر انتخاب نکنند.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی یزد، ادامه داد: حضور دانشجویان از استان‌های مختلف کشور در این المپیاد، فرصت آشنایی با بافت تاریخی، معماری خشتی، فرهنگ بومی، خوراک محلی، صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری استان را فراهم می‌کند و این شناخت می‌تواند زمینه‌ساز سفرهای بعدی آنان به یزد باشد.

سالارحسینی افزود: ترکیب مسابقات ورزشی با برنامه‌های فرهنگی، بازدید از جاذبه‌های تاریخی، تجربه غذاهای محلی و آشنایی با صنایع دستی، می‌تواند سفر شرکت‌کنندگان را از یک حضور صرفا ورزشی به تجربه‌ای چندبعدی تبدیل کند و زمینه معرفی بهتر مقصد یزد را فراهم آورد.

معاون گردشگری استان یزد با اشاره به برگزاری این المپیاد در آذرماه، گفت: برگزاری رویدادهای گردشگری و ورزشی در دوره‌های کم‌تقاضاتر سفر می‌تواند به فعال نگه داشتن بخشی از ظرفیت اقامتی و خدماتی استان کمک کند و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، زمینه توزیع متوازن‌تر سفر در طول سال را فراهم آورد.

معاون گردشگری یزد با بیان اینکه میزبانی موفق رویدادهای ملی می‌تواند بر تصویر گردشگری استان نیز اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: توان اجرایی، زیرساخت‌های مناسب، هماهنگی دستگاه‌ها و کیفیت خدمات ارائه‌شده به شرکت‌کنندگان، در تقویت جایگاه یزد به‌عنوان مقصدی توانمند در میزبانی رویدادها مؤثر است و می‌تواند زمینه جذب رویدادهای ملی دیگر را نیز فراهم کند.

او مشارکت دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های ورزشی و بخش‌های مختلف استان را از الزامات میزبانی مطلوب دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت داوران استانی و ملی، امکانات ورزشی و تجربیات پیشین در برگزاری رویدادهای ورزشی، در کنار توجه به کیفیت خدمات و برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند به ارتقای سطح برگزاری مسابقات و افزایش رضایت شرکت‌کنندگان کمک کند.

معاون گردشگری یزد در پایان خاطرنشان کرد: پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در رشته‌های دوومیدانی، کاراته، شنا، بدمینتون، تکواندو، تیراندازی، تنیس، کشتی و ورزش زورخانه‌ای برگزار می‌شود.

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