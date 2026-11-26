به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالکریم حسین‌زاده ظهر روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح ششمین جشنواره ملی زیتون طارم در بازدید از غرفه‌های جشنواره در شهرآب‌بر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی این منطقه اظهار کرد: توسعه هر منطقه باید بر اساس ظرفیت‌ها و داشته‌های بومی آن انجام شود و دولت نیز باید با فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری، از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی استفاده کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه اقتصاد و هویت شهرستان طارم با زیتون گره‌خورده است، افزود: زیتون از محصولات مهم و راهبردی کشور است که علاوه بر ظرفیت بالای تولید، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی دارد و می‌تواند سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.

او در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اعلام آمادگی دولت برای سرمایه‌گذاری در حوزه زیتون تصریح کرد: این حمایت‌ها باید تمام زنجیره ارزش زیتون، از تولید و فرآوری تا بازاریابی و عرضه در بازارهای جهانی را در بر بگیرد.

حسین‌زاده ادامه داد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، استانداری زنجان و سایر دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم تا ضمن افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، زیتون به نماد واقعی تولید و صادرات منطقه تبدیل شود.

او با اشاره به دغدغه باغداران درباره تأمین آب نیز گفت: مسئله آب در شهرستان‌های زیتون‌خیز، هم در بخش آب شرب و هم در تأمین آب کشاورزی، از موضوعات مهم و اساسی است.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بخشی از اقدامات در این زمینه از سوی مدیریت استان انجام شده و گزارش‌هایی نیز به ما ارائه شده است؛ موضوعات مطرح‌شده را شخصاً پیگیری می‌کنم تا با همراهی دولت، برای حل مشکلات آبی شهرستان طارم اقدامات لازم انجام شود.

توسعه راه‌های روستایی طارم نیازمند حمایت دولت

نبی‌الله محمدی، با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اظهار کرد: باتوجه‌به ماهیت کشاورزی شهرستان طارم، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید موردتوجه ویژه قرار گیرد و انتظار داریم با هماهنگی استاندار، حمایت‌های اعتباری بیشتری برای شهرستان‌های طارم و زنجان، به‌ویژه طارم، اختصاص یابد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های معاون رئیس‌جمهور در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم گفت: انتظار داریم موضوع اشتغال‌زایی در روستاها، به‌ویژه از طریق توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، با حمایت و مساعدت دولت دنبال شود.

محمدی خواستار اختصاص اعتبارات ویژه برای توسعه شهرستان طارم و زنجان شد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی طارم، این شهرستان برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنایع وابسته به کشاورزی به حمایت بیشتری نیاز دارد.

جشنواره زیتون طارم فرصتی برای توسعه گردشگری

سیدمحسن صادقی در ششمین جشنواره زیتون طارم با اشاره به جایگاه اقتصادی و فرهنگی زیتون در این شهرستان افزود: زیتون برای مردم طارم صرفاً یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این منطقه و حاصل تجربه و تلاش نسل‌های متوالی است.

استاندار زنجان افزود: طارم با حدود ۲۰ هزار هکتار باغ زیتون، از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید در جایگاه نخست کشور قرار دارد و سالانه حدود ۷۰ هزار تن زیتون در این شهرستان تولید می‌شود که از این میزان، ۴۵ هزار تن به تولید زیتون کنسروی و فرآورده‌های مرتبط اختصاص دارد و ۲۵ هزار تن نیز برای استحصال روغن به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال می‌شود.

او تکمیل زنجیره ارزش زیتون را دومین اولویت توسعه این بخش عنوان کرد و گفت: واحدهای فراوری و روغن‌کشی موجود، پایه مناسبی برای توسعه این زنجیره هستند و باید زمینه ارتقای کیفیت فراوری، توسعه بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و دسترسی بهتر تولیدکنندگان به بازارهای ملی و فراملی فراهم شود

استاندار زنجان تقویت زیرساخت‌های روستایی و تسهیل سرمایه‌گذاری را از دیگر الزامات توسعه این منطقه دانست و گفت: بهبود راه‌های دسترسی، مدیریت منابع آب، تسهیل فرایندهای اداری و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در حوزه زیتون برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای طارم ضروری است.

استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی طارم اظهار کرد: این شهرستان علاوه بر کشاورزی و صنایع وابسته، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و معرفی باغ‌های زیتون، شیوه‌های تولید و فراوری و دیگر محصولات محلی می‌تواند به رونق گردشگری و کسب‌وکارهای منطقه کمک کند.

صادقی ابراز امیدواری کرد: نتایج این جشنواره و نشست‌های تخصصی پیرامون آن در قالب همکاری نزدیک‌تر باغداران، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود و به افزایش درآمد باغداران و ایجاد اشتغال پایدار در طارم منجر شود.

تمرکز بر پتانسیل‌های گردشگری طارم

سید میکائیل موسوی گفت: شهرستان طارم با دارا بودن باغات گسترده و اصیل زیتون، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد. این منطقه با ترکیب اقلیم مناسب و تولید محصولات باکیفیت، بستری فراهم است تا علاوه بر زنجیره تولید، تجربه‌ای متفاوت از طبیعت و فرهنگ بومی را برای گردشگران فراهم آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر معرفی برند زیتون طارم، باعث ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در مناطق روستایی این شهرستان شود.

او گفت: برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری کشاورزی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع جهت پیوند دادن تولید زیتون با فعالیت‌های تفریحی و آموزشی است. ایجاد مسیرهای گردشگری در میان باغات، برگزاری جشنواره‌های فصل برداشت و نمایش فرآیند تولید روغن زیتون از جمله راهکارهای اصلی در این مسیر است.

موسوی بیان کرد: این رویکرد نه تنها باعث معرفی بهتر محصولات منطقه می‌شود، بلکه با حفظ اصالت محیط زیست، نمادی از گردشگری پایدار و مسئولانه در استان زنجان خواهد بود.

توسعه باغات زیتون در شهرستان طارم

مهدی عباسی در آیین افتتاح ششمین جشنواره ملی زیتون طارم، با اشاره به روند توسعه باغات زیتون در شهرستان طارم اظهار کرد: توسعه کشت زیتون در این منطقه از دهه ۷۰ و با اجرای طرحی به نام «طرح طوبا» آغاز شد که در آن زمان حدود ۲ هزار هکتار باغ زیتون وجود داشت، اما امروز این سطح به بیش از ۲۱ هزار هکتار رسیده است.

رئیس شورای ملی زیتون ایران با بیان اینکه امروز زیتون ایرانی به محصولی شناخته‌شده و دارای ظرفیت تولیدی قابل‌توجه تبدیل شده است، گفت: توسعه این بخش حاصل سال‌ها تلاش باغداران، فعالان بخش خصوصی و همراهی مسئولان و مجموعه جهاد کشاورزی در دوره‌های مختلف بوده است.

او با انتقاد از ضعف زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی زیتون بیان کرد: با وجود توسعه قابل‌توجه باغات و افزایش تولید، در بخش صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت ایجادشده پیش نرفته‌ایم و این موضوع یکی از نقاط ضعف زنجیره تولید زیتون کشور است.

زیتون موجب توسعه گردشگری طارم خواهد بود

محمود عباسی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان طارم گفت: این شهرستان با وسعت حدود دو هزار و ۲۳۵ کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید محصولات کشاورزی برخوردار است.

فرماندار طارم افزود: طارم تنها به ظرفیت‌های کشاورزی و منابع طبیعی خود محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه انسانی و نیروهای توانمندی که به نظام اداری و اجرایی کشور معرفی کرده، از مهم‌ترین سرمایه‌های این شهرستان به شمار می‌روند.

او با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی ما اتحاد و انسجام است و جایی برای تندروی و اختلاف‌افکنی وجود ندارد. بارها تأکید کرده‌ایم هر فردی که بذر نفاق و اختلاف در جامعه بکارد، در واقع در مسیر تقویت جبهه دشمن حرکت می‌کند.

عباسی با اشاره به نماد درخت زیتون و ظرفیت‌های اقتصادی طارم گفت: زیتون یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی این شهرستان است و انتظار داریم مسئولان ملی و استانی، به‌ویژه استاندار، در تکمیل زنجیره ارزش افزوده این محصول و ایجاد صنایع مدرن بسته‌بندی در شهرک‌های صنعتی شهرستان حمایت کنند.

فرماندار طارم ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصولات کشاورزی، زمینه افزایش درآمد سرانه مردم و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کند.

طارم ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه رسمی و پایتخت زیتون ایران را دارد

اکبر کرامتی گفت: : استان زنجان با مساحتی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار، حدود چهار درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده و با استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، همدان، کردستان و قزوین هم‌مرز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان هم در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان طارم در تولید زیتون گفت: طارم با برخورداری از بیشترین سطح زیرکشت و میزان تولید زیتون در کشور، ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه رسمی و پایتخت زیتون ایران را دارد و این عنوان باید به‌صورت رسمی برای این شهرستان به ثبت برسد.

کرامتی در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی شهرستان طارم اظهار کرد: شواهد تاریخی و آثار باستانی باقیمانده در این منطقه، از جمله آثار موجود در غارها، قلعه‌ها و بناهای تاریخی، نشان‌دهنده قدمت تمدنی این سرزمین و پیشینه دیرینه فعالیت‌های انسانی در آن است.

او افزود: نخستین اسناد مکتوب درباره زیتون در شهرستان طارم به حدود ۹۰۰ سال پیش بازمی‌گردد که در آثار ناصرخسرو نیز به زیتون به‌عنوان یکی از محصولات این منطقه اشاره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه توسعه کشت زیتون در طارم از دهه ۷۰ با حدود یکهزار و ۲۰۰ هکتار آغاز شد، گفت: با تلاش و همت کشاورزان و بهره‌برداران، سطح زیرکشت این محصول اکنون بر اساس آمارهای غیررسمی به حدود ۲۱ هزار هکتار رسیده و تولید آن از ۷۰ هزار تن فراتر رفته است.

کرامتی در ادامه سه مطالبه اساسی فعالان حوزه زیتون طارم را مطرح کرد و افزود: نخستین درخواست، ثبت رسمی شهرستان طارم به‌عنوان پایتخت زیتون کشور است؛ چراکه این شهرستان از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید، جایگاه نخست را در کشور دارد.

او اضافه کرد: ثبت رسمی طارم به‌عنوان پایتخت زیتون ایران، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه، می‌تواند در حفظ میراث فرهنگی، طبیعی و تقویت هویت تاریخی آن نیز مؤثر باشد. این شهرستان را باید به‌عنوان یک اکوسیستم زنده در پیوند انسان و طبیعت مورد توجه قرار داد؛ موضوعی که به حفظ محیط زیست و پایداری تولید کمک می‌کند.

کرامتی حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را سومین مطالبه فعالان بخش زیتون برشمرد و گفت: زیتون یکی از محصولات ارزشمند و دارای ظرفیت بالای صادراتی کشور است و استان زنجان نیز در تولید این محصول از مزیت نسبی برخوردار است.

او خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده تولید زیتون در طارم، زیرساخت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با این ظرفیت توسعه نیافته است و برای ایجاد و تقویت این صنایع، حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز داریم.

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