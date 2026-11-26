به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمسعود حسینی چهارشنبه ۴آذر با اشاره به برگزاری پنجمین دوره برنامه «برگ‌ریزان» به عنوان اولین رویداد جشنواره پاییزی افزود: این برنامه طی چهار سال گذشته به یکی از رویدادهای شناخته‌ شده همدان تبدیل شده و امسال با هدف معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های گردشگری شهر، در سطح ملی دنبال می‌شود.

شهردار همدان با بیان اینکه کودک، نوجوان و خانواده محور اصلی برنامه‌های امسال هستند، تصریح کرد: رویداد جشنواره‌های پاییزی همدان با جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان تلفیق شده و برنامه‌های متنوعی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای گروه‌های سنی مختلف تدارک دیده‌ایم.

او ادامه داد: برگزاری نمایشگاه تخصصی کودک در حوزه اسباب‌ بازی و کتاب، نمایشگاه و جشنواره غذا، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و اجرای جشن «برگ‌ریزان» از جمله بخش‌های پیش‌ بینی‌ شده این رویداد است.

حسینی یادآور شد: همچنین حضور هنرمندان و چهره‌های شناخته‌ شده در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، فرصت مناسبی برای بهره‌مندی کودکان از برنامه‌های هنری فراهم می‌کند.

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