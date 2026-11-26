به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵، به دعوت رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان و با هدف حضور در اجلاس بین‌المللی گردشگری با محوریت «پایداری و تاب‌آوری گردشگری»، شرکت در برنامه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند و انجام مجموعه‌ای از دیدارهای دوجانبه و بین‌المللی، وارد پایتخت ازبکستان شد.

حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای تبیین دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره ضرورت تقویت پایداری و تاب‌آوری در صنعت گردشگری، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری کشور و پیگیری راهبرد توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری در جریان این سفر، علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی گردشگری، در برنامه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند نیز شرکت خواهد کرد و با شماری از وزیران و مقامات گردشگری کشورهای حاضر در این رویداد دیدار و درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک گفت‌وگو خواهد داشت.

توسعه مناسبات گردشگری ایران و ازبکستان، تقویت ارتباط میان فعالان و شرکت‌های گردشگری دو کشور، تبادل تجربیات و دانش تخصصی، شناسایی ظرفیت‌های مکمل و فراهم‌سازی زمینه‌های جدید برای همکاری‌های مشترک، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این سفر است.

برگزاری دیدارهای دوجانبه با مقامات گردشگری کشورهای مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دیپلماسی گردشگری، گسترش ارتباطات حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های تازه برای تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت گردشگری باشد.

نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند از رویدادهای مهم اقتصادی و تجاری ازبکستان است که با مشارکت شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، نمایندگان بخش‌خصوصی و هیئت‌های کشورهای مختلف برگزار می‌شود. این رویداد بستری برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورها، تبادل تجربیات، توسعه ارتباطات حرفه‌ای و شناسایی فرصت‌های همکاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌کند.

حضور وزیران و مقامات گردشگری کشورهای مختلف در این نمایشگاه نیز بر اهمیت آن به‌عنوان بستری برای تقویت تعاملات بین‌المللی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در صنعت گردشگری افزوده است.

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