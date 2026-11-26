به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا زارعی چهارشنبه 4آذربا اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره افزود: باغ کودک و خانواده، گذر شکوه هگمتانه، غرفه‌های سوغات و صنایع‌دستی، باغ حیوانات، گذر بازی، هیجان و ورزش، گذر خاطره و میراث، گذر عشایر، گذر خاطره و تصویر و محله چرخ‌تافی‌ها از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است که هرکدام برنامه‌ها و فعالیت‌های اختصاصی خود را دارند.

دبیر اجرایی جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه با بیان اینکه بخش‌های مختلف جشنواره به صورت مستقل دارای برنامه‌های مسابقه، سرگرمی و اهدای جوایز هستند، ادامه داد: علاوه بر استیج‌های اختصاصی بخش‌ها، یک استیج اصلی نیز برای اجرای برنامه‌های جشنواره در نظر گرفته شده و امسال برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نیز به مجموعه فعالیت‌ها اضافه شده است.

مدیر گردشگری شهرداری همدان از برپایی گذر طعم و روستا با حضور روستاهای هدف گردشگری استان خبر داد و گفت: در این بخش، روستاها فرصت دارند ظرفیت‌ها و جاذبه‌های خود را معرفی کنند و محصولات بومی و تولیداتشان را برای عرضه و فروش در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

او به برگزاری گذر دست‌آفریده‌ها اشاره کرد و افزود: این بخش با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود و هنرمندان ضمن برگزاری کارگاه‌های زنده، هنر و توانمندی‌های خود را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کنند؛ رویکردی که در کنار معرفی آثار، زمینه حمایت از فعالان صنایع‌دستی را نیز فراهم می‌کند.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش شده است با تنوع‌بخشی به برنامه‌ها، پاسخگوی علایق گروه‌های مختلف از جمله کودکان، خانواده‌ها، شهروندان و گردشگران داخل و خارج استان باشیم تا هر بازدیدکننده بتواند متناسب با علاقه خود از بخش‌های مختلف جشنواره بهره‌مند شود.

انتهای پیام/