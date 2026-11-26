به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه چهارشنبه۴ آذر در پیامی به مناسبت برگزاری سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به میزبانی همدان، فرهنگ و هنر را از بنیادی‌ترین سرمایه‌های هویتی جوامع و از پیشران‌های توسعه پایدار دانسته و افزوده است: هنر زبان مشترک ملت‌ها و بستری برای گفت‌وگو، همدلی، خلاقیت و انتقال ارزش‌های انسانی است.

استاندار همدان با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی این استان در این پیام عنوان کرده است: همدان به‌عنوان یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی ایران، از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، هنری و تاریخی برخوردار است و وجود مفاخر و مشاهیر نامدار، آثار ارزشمند تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گسترده گردشگری، این استان را به بستری مناسب برای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی تبدیل کرده است.

در این پیام با اشاره به جایگاه ویژه تئاتر کودک و نوجوان در پرورش نسل آینده اظهار کرد: این هنر نقش مهمی در تقویت قدرت اندیشه، پرورش خلاقیت و گسترش نشاط اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد نسلی خلاق، امیدوار و آینده‌نگر باشد.

او افزوده است: این جشنواره فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و هنری، تقویت اقتصاد فرهنگ، معرفی جاذبه‌های استان و ایجاد پیوند میان هنر، میراث فرهنگی و گردشگری است.

استاندار همدان در بخش دیگری از پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، بر ضرورت پاسداشت حرمت کودکان و صیانت از حق آنان برای زندگی در امنیت، برخورداری از آموزش، فرهنگ و شادی تاکید کرده است.

ملانوری‌شمسی یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب را همواره زنده در حافظه تاریخی و وجدان جمعی ملت ایران دانسته و افزوده است: کودکان باید در محیطی امن و سرشار از آرامش و امید رشد کنند و از فرصت‌های لازم برای آموزش، پرورش استعدادها و تجربه نشاط اجتماعی برخوردار باشند.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری مرضیه برومند با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذرماه در همدان برگزار خواهد شد.

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