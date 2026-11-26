به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند، با اشاره به روند رو به گسترش مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در دولت چهاردهم اظهار کرد: در دو سال اخیر، دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پنج دور گفت‌وگو با مقام‌های ارشد ازبکستان داشته‌اند و این دیدارها در سطوح مختلف استمرار یافته است که نشان‌دهنده اراده دو کشور برای تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های متقابل است.

او با اشاره به پیگیری مناسبات گردشگری میان دو کشور افزود: در چارچوب اجلاس‌های بین‌المللی نیز فرصت گفت‌وگو با رئیس آژانس گردشگری ازبکستان فراهم شده و سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان دو طرف به امضا رسید که می‌تواند مبنای توسعه همکاری‌های اجرایی و تقویت تعاملات گردشگری قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی دو ملت تصریح کرد: ازبکستان کشوری مسلمان است که مردم آن علاقه‌مندی قابل‌توجهی به ایران دارند و در مقابل، ایرانیان نیز برای شناخت و بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این کشور، به‌ویژه در شهرهایی همچون بخارا و سمرقند، اشتیاق دارند. این جاذبه‌ها در حافظه تاریخی و فرهنگی ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارند و از منظر هویت تمدنی، پیوندهای عمیقی میان دو ملت برقرار است.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش دیپلماسی فرهنگی و تلاش‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان برای توسعه مناسبات دو کشور ادامه داد: تلاش‌های ارزشمندی برای گسترش روابط گردشگری انجام شده است و در کنار آن، توسعه همکاری‌ها در حوزه صنایع‌دستی نیز از ظرفیت‌های مهم روابط دوجانبه به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی ایران مورد توجه و علاقه فعالان و مردم ازبکستان قرار دارد، گفت: در همین راستا توافق کردیم در نخستین فرصت، ۱۰ هنرمند ایرانی به ازبکستان اعزام شوند تا زمینه معرفی ظرفیت‌ها، تبادل تجربیات و تقویت تعامل میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی دو کشور فراهم شود. این اقدام می‌تواند نقطه آغاز برنامه‌های گسترده‌تر برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ارزیابی مثبت از چشم‌انداز همکاری‌های گردشگری ایران و ازبکستان خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری با چالش‌های کمتری مواجه هستیم و طرف ازبکستانی نیز طی دو سال گذشته همکاری جدی و سازنده‌ای برای توسعه مناسبات گردشگری داشته است. بر همین اساس، انتظار داریم روابط گردشگری دو کشور با سرعت بیشتری گسترش یابد.

صالحی‌امیری با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر تعاملات دوجانبه اظهار کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، تا حدودی در توسعه روابط و همکاری‌ها اختلال ایجاد کرده است، با این حال، در این سفر تلاش می‌کنیم از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده با مقام‌های ازبکستان، راهکارهای رفع مشکلات و موانع پیش‌رو را بررسی کنیم تا مسیر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی هموارتر شود.

او همچنین با تاکید بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی و تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی افزود: ایران در حوزه مطالعات و پژوهش‌های باستان‌شناسی از ظرفیت و پیشینه علمی ارزشمندی برخوردار است و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با حدود ۹۰ سال سابقه، از پشتوانه‌های مهم علمی کشور در این عرصه محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان از برنامه‌ریزی برای گفت‌وگو با مقام‌ها و وزیر فرهنگ ازبکستان در زمینه توسعه همکاری‌های پژوهشی، میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی و تمدنی و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دو کشور، فصل تازه‌ای از همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی شکل گیرد.

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