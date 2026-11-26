به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح امروز پنج‌شنبه پنج آذرماه ۱۴۰۵، با حضور استاندار اردبیل در اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسائل و مشکلات چهار پروژه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود امامی یگانه در این جلسه که با حضور سرمایه‌گذاران پروژه‌های گردشگری برگزار شد، گفت: جلسات ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف هر هفته در محل ادارات مرتبط برگزار می‌شود تا بتوانیم به صورت موردی در امور مربوط به سرمایه‌گذاری گره‌گشایی کنیم.

استاندار اردبیل افزود: توسعه گردشگری استان در سطح عالی یکی از اولویت‌های اصلی دولت محلی است و در این راستا تلاش می‌کنیم پروژه‌های پیشران از جمله هتل‌های چهار و پنج ستاره در سطح استان اجرا شوند.

او تاکید کرد: چهار پروژه حاضر در این جلسه می‌توانند تاثیر بسزایی در رونق گردشگری استان داشته باشند و مشکلات این پروژه‌ها در این جلسه احصا شد که توسط دستگاه‌های مربوطه تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

امامی یگانه با اشاره به اینکه توجه ویژه به آموزش در حوزه گردشگری یکی از نیازهای اصلی ما است، ادامه داد: در کنار آموزش، ایجاد کارگروه تولید محتوا و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان ضرورت دارد که این کارگروه با محوریت استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا جاذبه‌های گردشگری استان به نحو احسن در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: برگزاری چنین جلساتی با حضور استاندار اردبیل نشان دهنده اهمیت حوزه گردشگری در مسیر توسعه استان است و امیدواریم که با اجرای طرح‌های شاخص شاهد تحول جدی در این حوزه باشیم.

جلیل جباری تصریح کرد: حدود ۹۰ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان در حال اجرا است که از ظرفیت نهادهای مختلف مانند ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی و جلسات ویژه با حضور مسئولان استانی برای رفع موانع و مشکلات این پروژه‌ها استفاده می‌کنیم.

او با اشاره به لزوم تدوام برندسازی گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی، تاکید کرد: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود و انتظار داریم با حمایت بخش دولتی و همراهی بخش خصوصی حضور ویژه‌ای در این نمایشگاه داشته باشیم.

انتهای پیام/