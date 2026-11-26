به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شعبان‌پور امروز پنجشنبه پنجم آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی با هدف مشارکت دادن مردم در حفاظت از آثار تاریخی-فرهنگی با حضور مسئولان و جامعه محلی از جمله سرپرست بخشداری مرزداران، نماینده بخشداری مرکزی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان، روسا و تعدادی از اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاها، روسای پایگاه های بسیج و تعدادی از دوستداران میراث فرهنگی و معتمدین روستاهای مذکور تشکیل و نخستین جلسه این انجمن‌ها برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس ادامه داد: هم‌چنین از ۵ روستای دیگر نیز به منظور بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری و صنایع دستی بازدید و با روسا و اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، روسای پایگاه های بسیج روستاها و تعدادی از هنرمندان صنایع دستی گفت و گو و تبادل نظر شد.

انجمن‌های میراث فرهنگی؛ مدیریت مشارکت محور و کانون مدیریت و حمایت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی‌شهرستان در جلسه انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی این روستاها بر اهمیت نقش دهیاران در شناسایی و معرفی آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: طبق دستورالعمل جدید، دهیاران موظف‌اند با هماهنگی اداره میراث‌فرهنگی، نسبت به نصب تابلوی معرفی بناها و میخ‌کوبی آثار تاریخی با ذکر مشخصات ثبتی اقدام کنند تا هویت تاریخی روستاها برای گردشگران ملموس شود.

او افزود: مقرر شد با توجه به تهیه تابلوی یکپارچه برای روستاهای شهرستان، دهیاران در قسمت ویژگی‌های خاص روستا عنوان اثر ثبتی روستا را در تابلوها قید کنند.

حمایت از هنرمندان صنایع دستی؛ از کارگاه های خانگی تا بازارهای بزرگ

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخس گفت: یکی از محورهای اصلی این نشست‌ها، حمایت از اقتصاد بومی و هنرمندان صنایع دستی بود، در این راستا، ضمن بازدید از کارگاه های خانگی روستاها، برنامه‌هایی برای تسهیل صدور مجوزها و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی برای کارگاه های مذکور مصوب شد. اولویت این برنامه‌ها، ایجاد یک کارگاه صنایع دستی و یک اقامتگاه بوم‌گردی در هر روستا و ایجاد مسیرهای برندسازی و فروش آنلاین برای هنرمندان محلی است تا محصولات روستایی به بازارهای استان و کشور راه یابند.

شعبان پور تصریح کرد: در بازدید از روستاهای قوش عظیم، قلعه قصاب، کچولی، کلاته خداداد و شوریجه سفلی ضمن گفت‌وگو با معتمدین و اعضای پایگاه‌های بسیج، احکام اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی این روستاها

تقدیم آن‌ها شد.

او افزود: هم‌چنین ۵ روستای دیگر از جمله قوش کهنه، قوش سربوزی، کلاته حاجی مدد، کلاته شکرالله و شوریجه علیا بازدید شد.

شهرستان سرخس در شمال شرق خراسان رضوی و در مرز ترکمنستان قرار دارد، در این شهرستان ۴۶ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

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