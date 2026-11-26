به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی، پنجشنبه، پنجم آذر در نشست خبری سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب و خون‌های خارجی، ضمن بیان این‌که گردشگری محدودیت سنی ندارد، اظهار کرد: رویدادهای ورزشی و فعالیت‌های مرتبط با اسب می‌توانند طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان را جذب کنند و به رونق گردشگری استان یزد کمک شایانی داشته باشند.

او با اشاره به تجربه چند سال اخیر استان در حوزه گردشگری ورزشی، برگزاری رویدادهای مرتبط با اسب را از ظرفیت‌های جذاب این حوزه دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم این نوع گردشگری را به‌خوبی در استان معرفی کنیم و زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های آن را فراهم آوریم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با اشاره به ظرفیت شهرستان‌های مختلف استان برای توسعه گردشگری اسب، بر لزوم همکاری و تعامل دستگاه‌های مرتبط برای معرفی این جاذبه و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز آن تأکید کرد.

سعید ابوطالبی، رئیس هیئت سوارکاری استان یزد نیز در این نشست با اشاره به جایگاه یزد در پرورش اسب عرب، از فعالیت ۳۰۰ واحد پرورش اسب و بیش از ۱۵۰ باشگاه سوارکاری در استان خبر داد و این ظرفیت را زمینه‌ای مناسب برای توسعه گردشگری ورزشی دانست.

او با اشاره به برگزاری سالانه دو دوره مسابقات سوارکاری کشوری و چندین مسابقه زیبایی اسب در استان، اظهار کرد: حوزه اسب صرفاً به ورزش محدود نمی‌شود و می‌تواند به‌عنوان صنعتی درآمدزا و دارای ظرفیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

ابوطالبی با اشاره به حضور شماری از سفرای خارجی در این دوره از مسابقات، معرفی ظرفیت‌های سوارکاری استان و کشور به مخاطبان بین‌المللی را از اهداف این رویداد دانست و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی قرنطینه اسب با همکاری اداره‌کل دامپزشکی استان خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه میزبانی یزد از رویدادهای بین‌المللی این رشته را فراهم کند.

سهیل یوسف‌نیا، رئیس کمیته جشنواره زیبایی فدراسیون سوارکاری کشور نیز در این نشست ضمن اشاره به روند توسعه صنعت اسب در استان یزد اظهار کرد: از سال ۱۳۷۲ در حوزه شناسنامه‌گذاری اسب‌ها فعالیت داشته‌ام و در آن زمان استقبال چندانی از این صنعت در یزد وجود نداشت، اما طی سال‌های گذشته این حوزه با استقبال بیشتری روبه‌رو شده است.

او با اشاره به حضور اسب‌های اصیل و وارداتی باکیفیت در استان، اقدامات مسئولان ورزشی و هیئت سوارکاری یزد در دوره‌های گذشته را در توسعه این صنعت مؤثر دانست و گفت: امروز علاوه بر فعالیت در حوزه مسابقات زیبایی اسب، مسابقات اختصاصی اسب عرب نیز در استان‌هایی مانند یزد و خوزستان برگزار می‌شود.

رئیس کمیته جشنواره زیبایی فدراسیون سوارکاری کشور با اشاره به نقش مسابقات زیبایی در اصلاح نژاد اسب بیان کرد: در این رقابت‌ها، اسب‌ها بر اساس معیارهای تخصصی و از نظر ساختار بدنی و تناسب اندام توسط داوران آموزش‌دیده ارزیابی می‌شوند و انتخاب اسب‌های برتر می‌تواند پرورش‌دهندگان را به استفاده از این اسب‌ها برای تولید نسل‌های بعدی ترغیب کند.

یوسف‌نیا با تأکید بر ظرفیت اقتصادی صنعت اسب عنوان کرد: این صنعت در مقایسه با برخی شاخه‌های دامپروری قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالاتری دارد؛ به‌گونه‌ای که ارزش یک کره اسب زیبا می‌تواند به یک میلیارد تومان و حتی بیشتر برسد. از این رو، با رفع موانع قرنطینه‌ای و فراهم شدن شرایط صادرات، امکان توسعه اقتصادی این حوزه نیز افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به برگزاری چندین دوره حراج اسب در استان یزد، استقبال از این برنامه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سی‌وهشتمین جشنواره زیبایی اسب عرب با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف کشور در منطقه اشکذر در حال برگزاری است که از نظر کیفیت اسب‌های شرکت‌کننده، شرایط برگزاری و حضور فعالان این حوزه، یکی از رویدادهای شاخص کشور به شمار می‌رود.

رئیس کمیته جشنواره زیبایی فدراسیون سوارکاری کشور با اشاره به حضور شرکت‌کنندگانی از خوزستان، آذربایجان، تهران، یزد و شیراز در این رقابت‌ها، برگزاری رویدادهای ملی را زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های پرورش اسب در استان دانست و افزود: ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات مستلزم برخورداری از نیروهای متخصص در بخش‌های داوری، سرداوری، اجرایی و محاسبات است که طی سال‌های گذشته با برگزاری دوره‌های آموزشی، زمینه تربیت نیروهای بومی در یزد فراهم شده است.

یوسف‌نیا ادامه داد: با برگزاری یک دوره هشت‌روزه آموزش داوری اسب عرب و دعوت از یکی از داوران برجسته جهان، تعدادی از شرکت‌کنندگان این دوره به جمع داوران پیوسته‌اند و اکنون تمامی عوامل اجرایی جشنواره از نیروهای ایرانی هستند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به ارتقای کیفیت داوری و کاهش اعتراض‌ها کمک کرده است.

او در پایان با اشاره به برگزاری این جشنواره در مدت سه روز و قضاوت حدود ۱۳۶ رأس اسب، معرفی توانمندی‌های استان یزد در میزبانی رویدادهای بزرگ سوارکاری را از دستاوردهای مورد انتظار این رقابت‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد انعکاس رسانه‌ای جشنواره، زمینه شناخت بیشتر ظرفیت‌های این استان را فراهم کند.

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