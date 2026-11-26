به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمهدی موسوی اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، از برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی ویژه بانوان فعال صنایع‌دستی جزیره با هدف ارتقای مهارت‌های بازاریابی، تقویت هویت محصولات بومی و توسعه شیوه‌های نوین معرفی و عرضه تولیدات خبر داد.

او اظهار کرد: در ادامه سلسله برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی بانوان فعال صنایع‌دستی روستاهای قشم، چهارمین کارگاه با موضوع «هویت محصول و برندسازی، تولید محتوای حرفه‌ای با موبایل» با استقبال بیش از ۱۰۰ نفر از بانوان تولیدکننده و فعال این حوزه برگزار شد.

موسوی اجاق با اشاره به ضرورت همگام‌سازی فعالیت‌های صنایع‌دستی با نیازهای بازار و ابزارهای نوین ارتباطی افزود: برخورداری از مهارت تولید به‌تنهایی برای موفقیت در بازار امروز کافی نیست و هنرمندان و تولیدکنندگان باید بتوانند هویت و ارزش محصولات خود را به‌درستی معرفی کنند و از ظرفیت ابزارهای دیجیتال برای ارتباط مؤثرتر با مشتریان بهره بگیرند.

او ادامه داد: برندسازی محصولات بومی و تولید محتوای حرفه‌ای با استفاده از تلفن همراه، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی بانوان، افزایش دیده‌شدن تولیدات صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده‌تر آنان در بازارهای فروش فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر نقش بانوان در اقتصاد روستایی و حفظ میراث فرهنگی جزیره تصریح کرد: استمرار این دوره‌های آموزشی با هدف افزایش مهارت‌های تخصصی، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جامعه محلی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دنبال می‌شود.

چهارمین کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن اجتماعات روستای جهانی سهیلی برگزار شد. تدریس این دوره را رامین چمنی برعهده داشت.

این برنامه به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و در چارچوب سلسله دوره‌های آموزشی ویژه بانوان فعال صنایع‌دستی جزیره برگزار شد.

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