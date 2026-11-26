به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابر مقدم امروز پنجشنبه پنجم آذر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بارون ردی، گردشگر دوچرخه‌سوار هندی، سفر خود را از نیمه مردادماه سال جاری از شهر حیدرآباد هند آغاز کرده و پس از عبور از کشورهای مغولستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، از طریق شهرهای قندهار و هرات افغانستان وارد ایران شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت‌جام افزود: این گردشگر پس از ورود از مرز دوغارون و عبور از شهرستان تایباد، به تربت‌جام رسید و مورد استقبال جمعی از سایکل‌توریست‌های این شهرستان قرار گرفت.

او با اشاره به هدف این گردشگر از انجام سفر بین‌المللی خود بیان کرد: بارون ردی هدف از این سفر را آشنایی با فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مردم، جاذبه‌های تاریخی و طبیعت کشورهای مسیر عنوان کرده است.

صابرمقدم ادامه داد: این گردشگر در مدت دو روز اقامت خود در تربت‌جام از مجموعه تاریخی شیخ احمد جام، بناهای شهری، پارک جنگلی، مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام، موزه مردم‌شناسی، کارگاه‌های هنرهای سنتی و فروشگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان بازدید کرد.

او خاطرنشان کرد: حضور گردشگران بین‌المللی و آشنایی آنان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی تربت‌جام، فرصتی برای معرفی بیشتر جاذبه‌های این شهرستان و تقویت تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها فراهم می‌کند.

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