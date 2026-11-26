به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه برنامه‌های سفر به تاشکند، از مجموعه و موزه بزرگ تاریخ تمدن اسلامی در بخش تاریخی این شهر بازدید کرد و با بخش‌های مختلف این مجموعه، شیوه‌های نوین روایت و مستندسازی تاریخ تمدن اسلامی و ظرفیت‌های موزه‌ای و فناورانه آن آشنا شد.

این مجموعه فرهنگی و تاریخی که در سال‌های اخیر افتتاح شده است، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ابزارهای دیجیتال، نرم‌افزارهای تعاملی و اشیای موزه‌ای، روایتی جامع از روند شکل‌گیری، تکوین و گسترش تمدن اسلامی ارائه می‌کند.

یکی از ویژگی‌های شاخص این مجموعه، توجه به ریشه‌های تاریخی تمدن اسلامی و پیوند آن با دوره‌های پیش از ظهور اسلام است، به‌گونه‌ای که روایت موزه از نشانه‌ها و آثار دوران پیش از تاریخ، از جمله دوره نوسنگی، آغاز می‌شود و با دنبال کردن تحولات تاریخی و فرهنگی جوامع انسانی، زمینه‌های شکل‌گیری تمدن‌های اسلامی را به تصویر می‌کشد.

همچنین در فضاهای پیرامونی و خیابان‌های منتهی به این موزه، جلوه‌هایی از معماری شهرهای برجسته تمدن اسلامی، از جمله نیشابور و اصفهان، بازآفرینی شده است، اقدامی که با بازنمایی میراث معماری و شهرسازی تمدن اسلامی، ابعاد مختلف این میراث مشترک را در فضای شهری نیز به مخاطبان معرفی می‌کند.

بازدید از این مجموعه در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و تخصصی سفر وزیر میراث‌فرهنگی به ازبکستان و با توجه به جایگاه مشترک دو کشور در تاریخ و تمدن اسلامی، اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران و ازبکستان از کانون‌های مهم شکل‌گیری و بالندگی تمدن اسلامی در منطقه به شمار می‌روند و شهرهایی همچون اصفهان، نیشابور، سمرقند و بخارا در حافظه تاریخی این تمدن جایگاهی برجسته دارند.

صالحی‌امیری در این سفر به دعوت رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان، برای شرکت در اجلاس بین‌المللی گردشگری با محوریت «پایداری و تاب‌آوری گردشگری»، حضور در برنامه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند و انجام دیدارهای دوجانبه با مقام‌ها و وزیران گردشگری کشورهای مختلف به ازبکستان سفر کرده است.

توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی، گسترش تعاملات علمی و پژوهشی، تبادل تجربیات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک تاریخی و تمدنی دو کشور از محورهای اصلی این سفر است.

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