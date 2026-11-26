به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید ملانوری‌شمسی، امروز پنجشنبه ۵آذرماه ۱۴۰۵، در جلسه شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان که با حضور روزبه کردونی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: میراث‌فرهنگی یک اقدام مردم‌پایه است؛ مردم خود این آثار را ایجاد کرده‌اند، آن را منتقل کرده و در طول تاریخ حفظ کرده‌اند.

استاندار همدان با تأکید بر نقش کلیدی مردم در حفظ میراث فرهنگی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در بافت تاریخی، بافت فرسوده و پروژه‌های مرمتی باید حتماً با رضایتمندی مردم همراه باشد تا آنان با انگیزه و علاقه پای کار بیایند.

او با اشاره به نیازهای زیرساختی استان در این حوزه افزود: ما هم به برنامه‌های سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری در حوزه گردشگری نیاز داریم و در حال حاضر در بخش مکان‌های اقامتی و پذیرایی دچار ضعف هستیم. وی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان تأکید کرد.

ملانوری‌شمسی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواست تا از برنامه‌های توسعه‌ای گردشگری استان حمایت قاطع داشته باشد. او همچنین از آغاز روند تعیین مسیرهای گردشگری بر اساس علایق ویژه خبر داد.

به گفته استاندار همدان، مسیرهای گردشگری کشاورزی، سلامت، تاریخی و ورزشی در استان تعیین می‌شوند تا گردشگران با برنامه مشخص پذیرش شوند. وی در این راستا به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان مانند گیاهان دارویی، گردشگری سلامت و پیشینه تاریخ و تمدن همدان اشاره کرد.

ملانوری‌شمسی به میزبانی همدان از رویدادهای مختلف ورزشی، قرآنی و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: این رویدادها با هدف رونق بخشیدن به گردشگری داخلی به استان آورده می‌شوند.

استاندار همدان در پایان بر ضرورت برندسازی گردشگری استان و توسعه صندوق گردشگری تأکید کرد. گفتنی است در این جلسه جمعی از مسئولان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

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