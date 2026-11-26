به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمجتبی حسینی امروز پنجشنبه ۵ آذرماه، در نشست شورای راهبری میراث‌فرهنگی استان همدان اظهار کرد: این استان از نظر تنوع و تعدد آثار تاریخی، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های طبیعی در جایگاه ممتازی قرار دارد، اما مسئله اصلی، بهره‌مندی اقتصادی استان از این ظرفیت‌های ارزشمند است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مناسب در شورای راهبری میراث‌فرهنگی و همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم شود و همدان در برنامه‌های حمایتی و اعتباری این وزارتخانه از توجه ویژه‌ای برخوردار باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تصریح کرد: لازم است وزارت میراث‌فرهنگی اعتبارات مناسبی برای شناسایی، مطالعه و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اختصاص دهد.

حسینی با اشاره به اقدامات آغازشده در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای شناسایی و مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: با حمایت وزارتخانه و تأمین اعتبار مورد نیاز برای مطالعات و تدوین اسناد امکان‌سنجی، می‌توان زمینه ورود سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی در حوزه گردشگری را فراهم کرد.

او در ادامه از پیگیری تأمین سه همت اعتبار از محل اوراق پیش‌بینی‌شده در وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: در مذاکرات انجام‌شده با مسئولان مربوط، قول مساعد برای اختصاص این اعتبار داده شده و مقدمات و تفاهم‌نامه‌های آن نیز تنظیم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت تسریع در نهایی شدن این موضوع بیان کرد: انتظار داریم با همکاری و راهبری مجموعه وزارتخانه و سایر بخش‌های مرتبط، فرایند تخصیص این منابع سرعت بگیرد تا بتوان از سه همت اعتبار پیش‌بینی‌شده به‌عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری در استان استفاده کرد.

حسینی ادامه داد: تحقق این منابع مالی می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های گردشگری، رونق اقتصادی این بخش، مدیریت بهتر ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و همچنین توسعه بازار صنایع‌دستی استان کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های صنایع‌دستی استان همدان، ضعف بازارسازی و غلبه نگاه تولیدمحور را از مسائل مهم این حوزه دانست و تأکید کرد: صنایع‌دستی همدان برای دستیابی به رونق اقتصادی نیازمند عبور از رویکرد صرفاً تولیدمحور و حرکت به سمت بازارمحوری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: با توجه به فعالیت حدود ۵۰ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی استان، باید با ظرفیت‌سازی، حمایت‌های تخصصی و برنامه‌ریزی برای توسعه بازار، زمینه فروش محصولات و افزایش درآمد فعالان این بخش فراهم شود.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و همکاری مجموعه مدیریت استان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری تقویت شود و ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی همدان بیش از گذشته در مسیر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال قرار گیرد.

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