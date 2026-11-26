به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا کلوندی در نشست شورای راهبری میراث‌فرهنگی استان همدان که امروز پنجشنبه ۵ آذرماه با حضور روزبه کردونی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: گردشگری سلامت با تکیه بر توان تخصصی مراکز درمانی، موقعیت جغرافیایی همدان و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند به یکی از محورهای مهم ارزآوری و توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به جایگاه علمی و درمانی این استان در غرب کشور اظهار کرد: همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی در غرب کشور شناخته می‌شود و از ظرفیت قابل توجهی برای جذب بیماران بین‌المللی برخوردار است.

او با اشاره به عملکرد بیمارستان بعثت در حوزه پیوند کلیه افزود: طی پنج تا شش ماه گذشته، ۱۲۵ بیمار عراقی برای انجام پیوند کلیه به این بیمارستان مراجعه کرده‌اند که با احتساب دهندگان و گیرندگان عضو، مجموعاً ۲۵۰ نفر از اتباع عراق در این فرایند حضور داشته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه هر بیمار به‌طور متوسط حدود هشت هزار دلار برای استان درآمد مستقیم ایجاد کرده است، تصریح کرد: این تعداد بیمار در مجموع نزدیک به یک میلیون دلار درآمد مستقیم ارزی برای همدان به همراه داشته‌اند.

کلوندی ادامه داد: با احتساب همراهان بیماران، مدت اقامت حدود ۱۵ تا ۲۰ روزه در فرایند درمان و هزینه‌های مربوط به اقامت، پذیرایی و سایر خدمات، گردش مالی غیرمستقیم قابل توجهی نیز در استان ایجاد شده است.

او مجموع گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم حاصل از این فعالیت را حدود دو میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این میزان درآمدزایی تنها مربوط به حوزه پیوند کلیه بوده و مراجعات درمانی در سایر رشته‌ها و بیماری‌ها نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به آمار گردشگران سلامت در مراکز درمانی استان اظهار کرد: در مراکز درمانی دولتی همدان حدود ۴۰۰ گردشگر درمانی پذیرش شده‌اند، هرچند آمار مراکز و بیمارستان‌های بخش خصوصی در این زمینه به‌صورت کامل در اختیار دانشگاه نیست.

او افزود: توان تخصصی پزشکان و مراکز درمانی همدان در کنار موقعیت جغرافیایی استان و نزدیکی به مرزهای غربی کشور، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران از کشورهای همسایه به‌ویژه عراق فراهم کرده است.

کلوندی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات درمانی ویژه بیماران بین‌المللی تأکید کرد: همدان می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های پذیرش بیماران خارجی، سهم بیشتری از بازار گردشگری سلامت منطقه را به خود اختصاص دهد.

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