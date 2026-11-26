به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریاد حدادیان روز پنج‌شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری میز ارتباط مردمی این اداره که با حضور مدیر پایگاه میراث جهانی اورامانات در روستای دیوزناو برگزار شد، اظهار کرد: در این برنامه، مسائل و درخواست‌های تولیدکنندگان و فعالان رشته ارغوان‌بافی بررسی و راهنمایی‌های لازم درباره ثبت‌نام و فرآیند صدور پروانه فعالیت به متقاضیان ارائه شد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی سروآباد، با اشاره به جایگاه روستای دیوزناو به‌عنوان روستای ثبت ملی ارغوان‌بافی، افزود: هدف از برگزاری این برنامه، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به خدمات اداری، حمایت از هنرمندان بومی و فراهم کردن زمینه ساماندهی فعالیت‌های آنان است.



او عنوتن کرد: ارغوان‌بافی از هنرهای ارزشمند و ریشه‌دار منطقه اورامانات است و حمایت از فعالان این رشته، علاوه بر کمک به حفظ و تداوم این هنر بومی، زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد جوامع روستایی است.



حدادیان یادآور شد: برگزاری میزهای ارتباط مردمی در روستاها، فرصتی برای ارتباط مستقیم با مردم، شناسایی مسائل و مطالبات فعالان صنایع‌دستی و پیگیری مشکلات آنان بدون نیاز به مراجعه به مراکز اداری شهرستان است.

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