به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با تعدادی از هتلداران استان، ظهر پنجشنبه، پنجم آذر ماه، با هدف گفت‌وگو و تبادل نظر درباره مسائل حوزه هتلداری برگزار شد و هتلداران در این جلسه، به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات خود در زمینه فعالیت و ارائه خدمات پرداختند.

مسئولان این اداره نیز ضمن شنیدن مسائل مطرح‌شده، درباره راهکارهای رفع مشکلات و بهبود شرایط فعالیت واحدهای اقامتی با حاضران هم‌اندیشی کردند.

بررسی مسائل و دغدغه‌های فعالان صنعت هتلداری، تقویت تعامل میان بخش خصوصی و اداره‌کل میراث فرهنگی و پیگیری مطالبات هتلداران از جمله محورهای این نشست بود.

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