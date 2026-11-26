محمدعلی طالبی استاندر کرمان روز چهارشنبه ۴ آذرماه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا در حاشیه اختتامیه چهارمین جشنواره ملی خرمای کلوته شهرستان عنبرآباد با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مختلف در استان، گفت: جشنواره‌ها می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های مناطق، زمینه‌ساز نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری باشند.

استاندار کرمان با بیان اینکه رویدادمحوری به‌عنوان یکی از رویکردهای توسعه استان دنبال می‌شود، افزود: برگزاری رویدادهای متنوع در مناطق مختلف کرمان، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های محلی، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد زمینه‌های تازه برای جذب گردشگر است.

او با تاکید بر ضرورت پیوند میان رویدادهای فرهنگی و اقتصادی با ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: جشنواره‌ها می‌توانند با معرفی جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، زمینه حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری را فراهم کنند.

طالبی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان عنبرآباد در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن بیان کرد: این شهرستان با برخورداری از باغ‌های مرکبات، تولید خرمای کلوته، جاذبه‌های گردشگری و معادن بزرگ، از توانمندی‌های قابل‌توجهی برای توسعه برخوردار است و می‌تواند در سال‌های آینده جایگاه خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی بیش از پیش تثبیت کند.

استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت حرکت از تولیدمحوری به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی افزود: باید از تولیدمحوری به سمت ایجاد زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی حرکت کنیم تا ظرفیت‌های تولیدی استان به فرصت‌های پایدار اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه بازار تبدیل شوند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت خرمای کلوته برای تبدیل شدن به یک برند ملی، بر اهمیت معرفی محصولات شاخص مناطق در قالب رویدادهای تخصصی تاکید و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت جشنواره‌ها می‌تواند به معرفی بهتر توانمندی‌های اقتصادی مناطق و تقویت جایگاه محصولات بومی در بازارهای ملی کمک کند.



انتهای پیام/