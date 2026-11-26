به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم، امرور پنجشنبه ۵ آذرماه، با اشاره به اهمیت معرفی و ترویج هنرهای سنتی در میان نسل نوجوان گفت: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در محیط‌های آموزشی، فرصتی برای آشنایی نزدیک دانش‌آموزان با رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، شیوه‌های تولید آثار هنری و ارزش فرهنگی و اقتصادی این هنرهاست.

او افزود: این برنامه با همکاری آموزش‌وپرورش شهرستان رباط‌کریم برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه آشنایی نسل جدید با میراث هنری و فرهنگی کشور را فراهم کند.

کریمی تأکید کرد: آشنایی دانش‌آموزان با صنایع‌دستی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی، پرورش خلاقیت و ایجاد علاقه به هنرهای بومی و سنتی داشته باشد و زمینه‌ساز توجه بیشتر نسل آینده به حفظ و تداوم این میراث ارزشمند شود.

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