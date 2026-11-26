به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، در جمع خبرنگاران رسانه‌های پرمخاطب تبریز که برای آشنایی با ظرفیت‌های مرزی، فعالیت‌های شاخص عمرانی، زیست‌محیطی و گردشگری آذربایجان غربی به استان سفر کرده بودند، اظهار کرد: آذربایجان غربی و شرقی دو کانون بسیار بااهمیت در حوزه گردشگری کشور به‌شمار می‌روند و قصد داریم با توسعه همکاری‌ها، این ظرفیت بزرگ را بیش‌ازپیش فعال کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی که در روستای تاریخی حسنلو پذیرای این خبرنگاران بود، افزود: افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی به‌عنوان حلقه تکمیل‌کننده گردشگری مذهبی و عرفانی کشور، فرصت بی‌نظیری در این حوزه به‌وجود آورده است و باید با طراحی تورهای ویژه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، علاقه‌مندان به گردشگری عرفانی و مذهبی را با آثار فاخر این دو استان آشنا کنیم.

او خاطرنشان کرد: دامنه این اقدام مهم می‌تواند استان‌های زنجان و اردبیل را نیز دربرگیرد و با این حرکت هوشمندانه، شمال‌غرب کشور با آثاری چون مسجد جامع ارومیه، مسجد کبود تبریز، بارگاه شمس تبریزی خوی، کلیسای تادئوس مقدس چالدران، کلیسای سنت استپانوس جلفا، سلطانیه زنجان، شیخ صفی‌الدین اردبیلی و چند مجموعه فاخر تاریخی دیگر، ظرفیت بی‌بدیلی برای گردشگران علاقه‌مند به این حوزه ارائه دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی توجه به حوزه‌های فرهنگی را از شاخصه‌های ویژه مسئولان ارشد استان به‌ویژه نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار آذربایجان غربی دانست و اضافه کرد: در موضوع آماده‌سازی‌ مسجد جامع ارومیه برای ثبت جهانی با حمایت ایشان و شهردار و شورای اسلامی شهر و اداره‌کل راه و شهرسازی یک مجموعه به ارزش صدها میلیارد تومان برای حذف الحاقات و جابه‌جایی مدرسه علوم دینی کارسازی شد که این اتفاق در کشور بسیار کم‌نظیر است.

صفری همچنین علاوه‌بر معرفی کامل تپه حسنلو، درباره برنامه‌های شاخص عمرانی اجرا شده در روستای تاریخی حسنلو گزارشی ارائه کرد و گفت: مرحله نخست طرح سامان‌دهی روستای تاریخی گردشگری حسنلو برای ثبت جهانی به‌زودی افتتاح خواهد شد.

۱۵ خبرنگار رسانه‌های پرمخاطب تبریز در این سفر، علاوه‌بر آشنایی با تپه و روستای تاریخی حسنلو، از تالاب حسنلو، پروژه آزادراه ارومیه_تبریز، دریاچه ارومیه و چند طرح دیگر اقتصادی و عمرانی آذربایجان غربی بازدید کردند.

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