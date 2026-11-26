به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین اختتامیه این همایش با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، رضوان حکیم زاده‌ معاون ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش، علی باقری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان و جمعی از مدیران استانی، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ معاصر برگزار شد.

در این رویداد علمی با محور واکاوی جایگاه زنان در تحولات سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه و نهضت جنگل، پژوهشگران و تاریخ‌پژوهان، با ارائه مقاله و طرح دیدگاه‌های تخصصی، به بررسی نقش زنان گیلانی و ابعاد کمترشناخته‌شده حضور آنان در این جنبش‌ها پرداختند.

بازخوانی تاریخی مشارکت زنان، مستندسازی نقش‌آفرینی آنان و توجه به روایت‌ها و شواهد پژوهشی، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به تکمیل شناخت جامعه از تحولات معاصر گیلان و جایگاه زنان در شکل‌گیری آن‌ها کمک کند.

در پایان این همایش، با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، از جمعی از فعالان و چهره‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی استان به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزنده آنان در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات گیلان تجلیل به عمل آمد.

همچنین در حاشیه همایش نیز نمایشگاهی از دستاوردها و آثار زنان هنرمند و صنعتگر گیلانی در حوزه صنایع‌دستی برپا شد. این نمایشگاه، بخش‌هایی از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان را به نمایش گذاشت که مورد بازدید استاندار گیلان و جمعی از مسئولان وشرکت‌کنندگان قرار گرفت.

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