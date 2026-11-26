به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا بایرام‌زاده امروز پنجشنبه ۵ آذرماه، با اشاره به برپایی نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی در خوی اظهار کرد: در این نمایشگاه ۲۱ هنرمند آثار خود در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی افزود: این نمایشگاه تا ۳۰ آذرماه در ساختمان قدیم شهرداری برگزار می‌شود و پذیرای علاقه‌مندان در ساعات ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ خواهد بود.

او ادامه داد: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار هنری در رشته‌های متنوع از جمله منبت‌کاری، معرق‌کاری، قیطان‌دوزی، مکرومه‌بافی، نقاشی رنگ‌ و روغن، نقاشی روی سفال، عروسک‌بافی، نقره‌کوبی، ویترای و سایر صنایع‌دستی به نمایش گذاشته شده است.

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