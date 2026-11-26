به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری امروز پنجشنبه ۵ آذرماه، در جلسه شورای راهبردی گردشگری استان با اشاره به توجه مدیریت استان به گردشگری بیان کرد: حضور استانداری که گردشگری و توجه به این حوزه را در سرلوحه برنامه‌های استان قرار داده، قطعاً آثار و برکات ارزشمندی به همراه دارد که بر کسی پوشیده نیست.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اظهار کرد: شورای راهبردی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و هدایت فعالیت‌های تخصصی این مجموعه است و خوشبختانه تاکنون توانسته است در پیشبرد اهداف و برنامه‌های این حوزه مؤثر باشد.

او گفت: این شورا تاکنون خروجی‌های مثبتی داشته و در پیشبرد اهداف و برنامه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقش مؤثری ایفا کرده است.

اوگردشگری را مکمل اقتصاد استان خواند و ادامه داد: گردشگری می‌تواند در جبران کمبودها و تحقق توسعه پایدار نقش مهمی ایفا کند. باید از ظرفیت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، که بازتاب‌دهنده اصالت و هنر مردمان این منطقه است، برای توسعه گردشگری استان بهره بگیریم.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان افزود: همدان با برخورداری از پیشینه تمدنی چندهزارساله، آثار و محوطه‌های تاریخی ارزشمند، میراث معماری، فرهنگ بومی، صنایع‌دستی و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت کم‌نظیری برای پیوند میان میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصادی دارد.

اکبری محوطه میراث جهانی هگمتانه را یکی از مهم‌ترین شواهد تاریخی و تمدنی ایران دانست و گفت: هگمتانه نمادی از عمق تاریخی و جایگاه فرهنگی همدان در تاریخ ایران و جهان است. ثبت جهانی این محوطه فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه بین‌المللی استان، افزایش انگیزه سفر گردشگران داخلی و خارجی، گسترش مطالعات علمی و باستان‌شناختی و تقویت اقتصاد گردشگری منطقه فراهم کرده است.

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