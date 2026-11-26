به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی آذربایجان غربی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از هنرمندان و صنعتگران این حوزه برگزار شد و طی فرآیند رأی‌گیری، اعضای جدید این مجمع معرفی شدند.

در این مجمع عمومی که با هدف سامان‌دهی، انسجام‌بخشی و صیانت از حقوق هنرمندان صنایع‌دستی استان تشکیل شد، پس از برگزاری رای‌گیری، اعضای منتخب به شرح زیر مشخص شدند: ۷ نفر به‌عنوان اعضای اصلی، ۲ نفر عضو علی‌البدل، ۲ نفر بازرس و ۱ نفر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند تا سکان هدایت این تشکل حرفه‌ای را بر عهده بگیرند.

در ادامه این مراسم، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی فعالان این عرصه بر ضرورت تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای تخصصی برای رشته‌های مختلف صنایع‌دستی تاکید کرد و این اقدام را گامی اساسی برای حل مشکلات صنفی و ارتقای جایگاه هنرمندان دانست.

او با اعلام اینکه مدیریت ارشد استان نگاه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد صنایع‌دستی دارد، افزود: استاندار آذربایجان غربی به صورت جدی پیگیر افزایش تعداد بازارچه‌های عرضه و فروش صنایع‌دستی در سطح استان هستند تا دغدغه بازاریابی آثار هنرمندان به حداقل برسد.

صفری همچنین به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی این حوزه در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازارچه صنایع‌دستی در پیرانشهر مراحل راه‌اندازی را طی می‌کند و احداث خانه صنایع‌دستی توسط بهنام‌ حسین‌پور از هنرمندان صنایع چوبی استان در نقده نیز در دستور کار و در حال اجرا است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت‌خانه و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از هنرمندان و فعالانی که در این زمینه پویایی و استمرار داشته باشند، با اعطای تسهیلات حمایتی پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.

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