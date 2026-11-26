به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اعلام این خبر گفت: رالی تور شهری میناب روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد.

او با اشاره به محوریت رانندگی بانوان در این برنامه افزود: این رویداد با هدف گرامیداشت روز زن و مادر و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.

محمدی اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان، حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری استان و هیئت‌های موتورسواری و اتومبیلرانی استان و شهرستان میناب برگزار می‌شود.

معاون گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: برگزاری رالی‌تور شهری میناب با محوریت رانندگی بانوان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی این شهرستان و پیوند دادن رویدادهای ورزشی با تجربه گردشگری شهری است.

محمدی تاکید کرد: این برنامه می‌تواند با عبور از مسیرها و جاذبه‌های شاخص میناب، زمینه آشنایی شرکت‌کنندگان با هویت محلی، میراث فرهنگی و جاذبه‌های مقصد را فراهم کند و به رونق گردشگری شهری و تقویت مشارکت بانوان در رویدادهای گردشگری کمک کند.

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