به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح ابعاد تخصصی و راهبردی نشست اخیر شورای راهبردی گردشگری استان همدان، از سطح علمی و کارشناسی مباحث مطرح‌شده در این نشست خبر داد و گفت: حضور موثر نخبگان، دانشگاهیان و مدیران ارشد اجرایی در این شورا، زمینه مناسبی برای هم‌افزایی دیدگاه‌ها، بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای و طراحی سازوکارهای منسجم برای ارتقای جایگاه گردشگری استان فراهم کرده است.

او با بیان اینکه ماموریت اصلی شورای راهبردی گردشگری، ایجاد انسجام و نظام‌مندی در سیاست‌گذاری و فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، افزود: توسعه پایدار این سه حوزه مستلزم عبور از اقدامات پراکنده و مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی یکپارچه، هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه است، رویکردی که در آن، تصمیم‌سازی تخصصی و مشارکت ذی‌نفعان به نتایج اجرایی و ملموس منتهی شود.

برندسازی و توزیع زمانی و مکانی سفر؛ دو محور راهبردی توسعه گردشگری همدان

ایزدی در تشریح محورهای مورد توجه در این شورا، برندسازی گردشگری و تعمیم زمانی و مکانی سفر را از اولویت‌های اصلی استان برشمرد و اظهار کرد: یکی از چالش‌های ساختاری گردشگری کشور، تمرکز سفرها در مقاطع زمانی محدودی همچون تعطیلات نوروز و فصل تابستان است، مسئله‌ای که موجب استفاده نامتوازن از ظرفیت‌های گردشگری و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی جوامع محلی می‌شود.

او ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که با طراحی برنامه‌های متناسب با قابلیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اقتصادی استان، گردشگری از یک فعالیت محدود به چند مقطع خاص سال خارج شود و در تمامی فصول جریان داشته باشد. تحقق این رویکرد، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، به توزیع متوازن منافع اقتصادی سفر و تقویت اشتغال در مناطق مختلف استان کمک خواهد کرد.

پیوند میراث‌جهانی با اقتصاد محلی؛ از حفاظت تاریخی تا خلق ارزش اقتصادی

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و تمدنی همدان و جایگاه جهانی محوطه هگمتانه، بر ضرورت پیوند میان حفاظت از میراث‌فرهنگی و فرآیند توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: نگاه ما به میراث‌فرهنگی نباید فقط به حفاظت کالبدی و صیانت از آثار تاریخی محدود شود، بلکه این سرمایه‌های تمدنی باید در چارچوب برنامه‌های جامع توسعه منطقه‌ای، به فرصت‌هایی برای رونق اقتصادی، تقویت گردشگری و ارتقای معیشت جوامع محلی تبدیل شوند.

ایزدی با تاکید بر اهمیت احیای بافت‌های تاریخی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های میراثی استان افزود: پیوند میان حفاظت از ارزش‌های تاریخی و توسعه اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان جدیدی از فعالیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در همدان باشد؛ مشروط بر آنکه این فرآیند بر مبنای ضوابط حفاظتی، مطالعات کارشناسی و برنامه‌ریزی بلندمدت دنبال شود.

او همچنین با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های ثبتی و تاریخی استان، از اهمیت بررسی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با محوطه‌های ارزشمندی همچون تپه گیان، لائودیسه و نوشیجان سخن گفت و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی برای صیانت، معرفی و ارتقای جایگاه این آثار تاکید کرد.

شورای راهبردی گردشگری؛ سازوکاری برای عبور از تصمیم‌سازی به اقدام اجرایی

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود، استمرار فعالیت شورای راهبردی گردشگری را یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین‌شده دانست و تصریح کرد: این جلسات به‌صورت ماهانه و با دستور کار مشخص، چارچوب نظارتی معین و پیگیری مستمر وزارت میراث‌فرهنگی برگزار خواهد شد تا مباحث کارشناسی و تصمیمات اتخاذشده در شورا، در سطح اجرا نیز دنبال شود.

ایزدی با تاکید بر اینکه اثربخشی چنین شوراهایی در گرو تبدیل دیدگاه‌های کارشناسی به برنامه‌های عملیاتی است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان، زمینه تحقق برنامه‌های مصوب و رفع موانع توسعه گردشگری استان فراهم شود.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع همدان برای توسعه گونه‌های مختلف گردشگری، ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای، زمینه توسعه گردشگری سلامت و کشاورزی نیز فراهم شود و استان همدان از الگوی متمرکز و تک‌شهری به سمت الگویی چندشهری و شبکه‌ای حرکت کند.

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