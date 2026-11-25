به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در بازدید از محل انبار غله سنندج که با حضور محمد مهدی فرشچی موحد رئیس سازمان فرش کشور، ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، بختیار خلیقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از فعالان حوزه فرش انجام شد،اظهار کرد: در این بازدید، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محل انبار غله برای ایجاد بازارچه‌ای با محوریت صنایع‌دستی و فرش مورد بررسی و زمینه‌های همکاری مشترک دستگاه‌های مربوطه در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی و فرش استان افزود: راه‌اندازی این مجموعه، زمینه حضور بیشتر هنرمندان و تولیدکنندگان، معرفی ظرفیت‌های بومی و تقویت بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و فرش کردستان را فراهم می‌کند.



او یادآور شد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی منسجم، این مجموعه به یکی از مراکز مهم عرضه و معرفی تولیدات فرش و صنایع‌دستی استان تبدیل شود و نقش مهمی در رونق اقتصادی و حمایت از فعالان این حوزه ایفا کند.

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