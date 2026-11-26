به گزارش میراث‌آریا، در متن اطلاعیه روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری شهر آفتاب و رویداد هنری «ایرانم» بدین شرح است: «با توجه به صدور مجوز برگزاری این رویداد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعلام مراجع ذی‌صلاح در استان خراسان رضوی مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روند برگزاری پروژه «ایرانم» در شاندیز ، تمامی اطلاعات مربوط به این پروژه صرفا از طریق روابط عمومی و رسانه‌های رسمی علیرضا قربانی اعلام می‌شود.

هر اطلاعیه، خبر و هرگونه فروش بلیت خارج از این روند، غیرقانونی و فاقد اعتبار است.»

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