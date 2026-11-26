به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم اظهار کرد: در راستای معرفی میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان و افزایش آگاهی نسل جوان نسبت به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، تور دانش‌آموزی با حضور جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد.

وی افزود: در جریان این برنامه، دانش‌آموزان از کاروانسرای تاریخی حاج کمال بازدید کردند و ضمن آشنایی با پیشینه و ارزش‌های تاریخی این بنای شاخص، از نمایشگاه صنایع‌دستی نیز دیدن کردند.

کریمی با اشاره به اهمیت مشارکت نسل نوجوان در پاسداشت میراث فرهنگی بیان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با آثار تاریخی و هنرهای سنتی، زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی و ایجاد علاقه‌مندی به حفظ میراث ارزشمند گذشتگان است.

این برنامه در چارچوب برنامه‌های هفته فرهنگی شهرستان رباط‌کریم برگزار شد

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