به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزبه کردونی، مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پنج‌شنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ در نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: شورای راهبردی برای همفکری نخبگان محلی و ملی و ارتقای تاب‌آوری و افزایش شانس موفقیت سیاست‌ها تشکیل شده است.

کردونی از استاندار همدان به‌دلیل رویکرد توسعه‌نگر و فراهم‌کردن زمینه این جلسه قدردانی کرد.

وی گفت: در دوره مدیریت استاندار همدان، پیگیری مسئله‌محور، اجماع‌سازی و تمرکز بر گردشگری از نقاط مثبت مدیریت استان بوده است. مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی با ارائه شهادت بیرونی، رویکرد استاندار همدان را مبتنی بر حل مسئله و اجماع‌سازی توصیف کرد و آن را از نقاط مثبت مدیریت دو سال گذشته استان دانست.

او با اشاره به گزارش سیاستی سال‌های ۹۲ و ۹۳ گفت همدان در آن گزارش جز سه استان برتر گردشگری کشور شناسایی شده بود.

به گفته کردونی، تمرکز اجرایی امروز استان بر گردشگری با مطالعات پیشین هم‌خوانی دارد.

مشاور عالی وزیر گفت: همدان تلفیقی از ایران باستانی، عرفانی، حکمی و متکثر دینی است و ظرفیت‌های متنوع گردشگری سلامت، طبیعی، فرهنگی و هنری دارد.

کردونی وضعیت کنونی کشور را پیچیده توصیف کرد و گفت سه دوران پس از جنگ، جنگ و پیش از جنگ هم‌زمان تجربه می‌شود.

وی تاکید کرد: سیاست‌گذاری در این شرایط نیازمند فهم دقیق، خلاقیت و اتکا به تجارب و دانش محلی است.

او شورای راهبردی را نه عکس یادگاری و گپ‌وگفت، بلکه همفکری برای ارتقای تاب‌آوری و افزایش شانس موفقیت سیاست‌ها دانست.

کردونی از نخبگان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و کنشگران مدنی برای همفکری با نظام اجرایی استان و ملی دعوت کرد.

مشاور عالی وزیر گفت: این جلسه آغاز یک گفتگوی مستمر است و پیشنهادها و نقدها از مسیر مشخص‌شده دریافت می‌شود. او تجربه ۴۶ جلسه متوالی شورای راهبردی در سطح ملی را زمینه‌ساز فهم دقیق‌تر وضعیت اجتماعی و ایجاد اعتماد بین‌بخشی دانست.

به گفته کردونی، شورا جای مدیر را نمی‌گیرد، اما مشاور و همراه استاندار برای ارتقای فرآیند تصمیم‌گیری است.

وی بر تشکیل چهار گروه در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث‌فرهنگی و پیوند تصمیمات منطقه‌ای با پشتوانه ملی تأکید کرد.

مشاور عالی وزیر با اشاره به تدبیر استاندار همدان برای پنجشنبه‌های گردشگری گفت این رویه مسیر گفتگو را تسهیل می‌کند.

وی بار دیگر از دغدغه‌مندی استاندار همدان و اهتمام او به تداوم این نشست‌ها قدردانی کرد.

روزبه کردونی، مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، گفت: شکل‌گیری شوراهای راهبردی از تدابیر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، از ابتدای فعالیت او در وزارتخانه بوده است؛ تدبیری که با هدف وارد کردن ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و کنشگران مدنی به فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از استاندار همدان برای فراهم‌کردن زمینه برگزاری این نشست، رویکرد مدیریت استان را مبتنی بر مسئله‌محوری، اجماع‌سازی و توجه به ظرفیت گردشگری توصیف کرد و افزود: استمرار گفت‌وگو با نخبگان و تبدیل آن به مسیر مشخص پیگیری، از سرمایه‌های مهم مدیریت استان است.

کردونی با اشاره به شرایط پیچیده امروز کشور تأکید کرد: در چنین وضعیتی، نمی‌توان تنها با سازوکارهای اداری به مسائل پاسخ داد. دانش، تجربه، تدبیر و سرمایه اجتماعی نخبگان محلی باید در کانون فهم مسئله و طراحی راه‌حل قرار گیرد.

مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی گفت: همدان با برخورداری از لایه‌های ایران باستانی، عرفانی، حکمی و تنوع دینی، ظرفیت ممتازی در گردشگری فرهنگی، طبیعی، سلامت و هنر دارد؛ ظرفیتی که با نگاه منسجم و مشارکت فعال نخبگان می‌تواند به پیشران توسعه پایدار استان تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری ۴۶ جلسه شورای راهبردی در سطح ملی، تصریح کرد: شورا جایگزین مدیر اجرایی نیست؛ بلکه سازوکاری برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، افزایش تاب‌آوری سیاست‌ها، اعتماد بین‌بخشی و بالا بردن شانس موفقیت برنامه‌هاست.

کردونی افزود: تشکیل گروه‌های تخصصی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، باید گفت‌وگوهای شورا را به پیشنهادهای اجرایی، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری تبدیل کند.

وی در پایان، «مشارکت نخبگان»، «سیاست‌گذاری مسئله‌محور»، «اجماع‌سازی»، «تاب‌آوری تصمیم‌ها» و «تبدیل گفت‌وگو به اقدام» را کلیدواژه‌های اصلی شورای راهبردی همدان عنوان کرد.

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