مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس نخبگان و سمن‌های میراث‌آریا در یادداشتی نوشت: برگزاری جشن ملی برگ‌ریزان پاییزی همدان، با ابتکار شهرداری همدان و مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، نمونه‌ای قابل تأمل از ظرفیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت شهری و معرفی جاذبه‌های گردشگری است؛ رویدادی که با استقبال شهروندان و گردشگران همراه شده و شور و هیاهوی متفاوتی را در فضای شهری همدان به وجود آورده است.

تجربه برگزاری چنین رویدادهایی نشان می‌دهد هرگاه شهرداری تصمیم بگیرد در کنار وظایف روزمره خود، با سایر ادارات، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای ایجاد طراوت، شادابی و نشاط اجتماعی تلاش کند، نتیجه می‌تواند فراتر از یک جشن یا برنامه مناسبتی باشد و به رویدادی با هویت و اثرگذاری واقعی تبدیل شود. در حقیقت، رویدادهای شهری زمانی به معنای واقعی کلمه جان می‌گیرند که دستگاه‌های مختلف به جای فعالیت‌های جزیره‌ای، ظرفیت‌ها و امکانات خود را در مسیر یک هدف مشترک به کار بگیرند.

از سوی دیگر، حضور رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه و انعکاس جلوه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و طبیعی همدان، می‌تواند بر غنای این رویداد بیفزاید. چنین جشنواره‌هایی فرصتی برای بازنمایی تصویری متفاوت از همدان در افکار عمومی هستند؛ شهری که در کنار پیشینه تمدنی و تاریخی خود، از طبیعتی چشم‌نواز، فرهنگ غنی، صنایع‌دستی ارزشمند، خوراک‌های بومی و ظرفیت‌های متنوع گردشگری برخوردار است.

با این حال، اهمیت مشارکت شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی همدان نباید صرفاً به برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های مناسبتی محدود بماند. این همکاری می‌تواند به حوزه‌های بنیادی‌تری همچون ساماندهی، حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر نیز گسترش پیدا کند.

بافت تاریخی همدان، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین لایه‌های زیستی و هویتی شهر، تنها مجموعه‌ای از بناها و عناصر معماری نیست؛ بلکه حامل حافظه تاریخی، الگوهای زیست اجتماعی و روایت‌هایی است که در شکل‌گیری هویت شهری نقش داشته‌اند. این پهنه تاریخی که ریشه در تمدن کهن هگمتانه دارد، طی دهه‌های اخیر با فشارهای متعددی از جمله فرسودگی کالبدی، مداخلات ناهماهنگ شهری، تعارض میان توسعه و حفاظت و کاهش جذابیت سکونتی مواجه شده است؛ مسائلی که در صورت بی‌توجهی می‌توانند به تدریج حیات اجتماعی و ارزش‌های اصیل تاریخی آن را تضعیف کنند.

حفظ و احیای بافت تاریخی همدان بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی فرابخشی، هم‌افزا و مبتنی بر سیاست‌گذاری یکپارچه است. تجربه شهرهای تاریخی موفق نشان می‌دهد صیانت از میراث فرهنگی صرفاً با جلوگیری از تخریب یا محدود کردن مداخلات امکان‌پذیر نیست، بلکه باید میان حفاظت کالبدی، توانمندسازی اقتصادی ساکنان، تعریف کاربری‌های سازگار، رونق گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پیوند برقرار کرد.

در چنین رویکردی، بافت تاریخی از یک مسئله پرچالش شهری به ظرفیتی ارزشمند برای توسعه پایدار تبدیل می‌شود. شهرداری می‌تواند در زمینه زیرساخت‌ها، بهسازی معابر، خدمات شهری و ارتقای کیفیت محیط نقش‌آفرینی کند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز با تکیه بر دانش تخصصی و ضوابط حفاظتی، مسیر صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی را هدایت کند. این همکاری، در صورت استمرار و برخورداری از برنامه مشخص، می‌تواند به الگویی موفق برای مدیریت یکپارچه شهر تاریخی همدان تبدیل شود.

یکی از دستاوردهای ارزشمند برگزاری جشن ملی برگ‌ریزان پاییزی همدان، فراهم شدن فرصتی برای بازدید خبرنگاران و گردشگران از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی این شهر بود. برگزاری این رویداد زمینه‌ای فراهم کرد تا حاضران در کنار مشارکت در برنامه‌های جشنواره، از حمام تاریخی حاجی، باغ و خانه تاریخی نظری، محوطه ثبت جهانی هگمتانه، بافت تاریخی شهر همدان، آرامگاه باباطاهر و آرامگاه بوعلی‌سینا نیز بازدید کنند. این اتفاق نشان داد که یک رویداد شهری، اگر با برنامه‌ریزی مناسب و نگاه گردشگری همراه باشد، می‌تواند از محدوده محل برگزاری خود فراتر برود و به ابزاری برای معرفی داشته‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی یک شهر تبدیل شود.

در واقع، حضور خبرنگاران و بازدید آنان از این مجموعه‌های تاریخی، فرصتی برای تولید محتوا، روایتگری و انعکاس ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده همدان در رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. چنین رویکردی کمک می‌کند تا گردشگری رویدادمحور با گردشگری تاریخی و فرهنگی پیوند بخورد و مسافری که با انگیزه حضور در یک جشنواره پاییزی به همدان آمده است، با لایه‌های عمیق‌تر هویت و تمدن این شهر نیز آشنا شود. این همان ظرفیتی است که می‌تواند جشنواره برگ‌ریزان را از یک برنامه فصلی به ابزاری مؤثر برای رونق گردشگری و معرفی جامع همدان تبدیل کند.

در همین چارچوب، پنجمین دوره جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد فضایی شاد و خانوادگی، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ میزبان شهروندان و گردشگران است. این جشنواره بخش‌های متنوعی همچون باغ کودک و خانواده، گذر شکوه هگمتانه، غرفه‌های سوغات و صنایع‌دستی، باغ حیوانات، گذر بازی، هیجان و ورزش، گذر خاطره و میراث، گذر عشایر، گذر خاطره و تصویر و محله چرخ‌تافی‌ها را در بر می‌گیرد که هرکدام برنامه‌ها و فعالیت‌های اختصاصی خود را دارند.

دبیر اجرایی جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف جشنواره به‌صورت مستقل دارای برنامه‌های مسابقه، سرگرمی و اهدای جوایز هستند، از پیش‌بینی استیج‌های اختصاصی برای بخش‌های مختلف و همچنین یک استیج اصلی برای اجرای برنامه‌های جشنواره خبر داده است. امسال نیز برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به مجموعه فعالیت‌های این رویداد اضافه شده تا طیف گسترده‌تری از علایق و نیازهای مخاطبان مورد توجه قرار گیرد.

از دیگر بخش‌های قابل توجه این دوره، برپایی گذر طعم و روستا با حضور روستاهای هدف گردشگری استان همدان است. در این بخش، روستاها فرصت دارند ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و داشته‌های گردشگری خود را معرفی کنند و محصولات بومی و تولیدات محلی را برای عرضه و فروش در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند. این اقدام می‌تواند علاوه بر معرفی جاذبه‌های روستایی، زمینه‌ای برای رونق اقتصاد محلی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان گردشگری روستایی فراهم کند.

همچنین گذر دست‌آفریده‌ها با همکاری معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود. هنرمندان در این بخش ضمن برگزاری کارگاه‌های زنده، هنرها و توانمندی‌های خود را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کنند. این شیوه از معرفی صنایع‌دستی، فراتر از نمایش و عرضه محصولات است؛ زیرا مخاطب از نزدیک با فرآیند تولید، مهارت هنرمند و ارزش فرهنگی هر دست‌ساخته آشنا می‌شود و زمینه حمایت اقتصادی از فعالان این حوزه نیز فراهم می‌آید.

مدیر گردشگری شهرداری همدان، نیز با اشاره به تلاش برای تنوع‌بخشی به برنامه‌ها، هدف برگزارکنندگان را پاسخگویی به علایق گروه‌های مختلف از جمله کودکان، خانواده‌ها، شهروندان و گردشگران داخل و خارج استان عنوان کرده است تا هر بازدیدکننده متناسب با علاقه خود بتواند از بخش‌های مختلف جشنواره بهره‌مند شود.

آنچه از برگزاری جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه می‌توان آموخت، اهمیت عبور از نگاه مناسبتی به مدیریت رویدادهای شهری است. جشنواره‌ای که امروز با محوریت پاییز و برگ‌ریزان برگزار می‌شود، می‌تواند فردا به بستری برای معرفی منسجم‌تر میراث تاریخی، رونق صنایع‌دستی، تقویت گردشگری روستایی، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و حتی احیای محله‌های تاریخی تبدیل شود.

همدان برای تبدیل شدن به مقصدی پویاتر در گردشگری داخلی و بین‌المللی، به تداوم چنین همکاری‌هایی نیاز دارد. شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌توانند با تعریف تقویم مشترک رویدادهای فرهنگی و گردشگری، مشارکت دادن تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان فرهنگی، هنرمندان، رسانه‌ها و بخش خصوصی و همچنین تدوین برنامه‌های مشترک برای حفاظت از بافت تاریخی، این تجربه را از یک جشنواره فصلی به الگویی پایدار در مدیریت شهری ارتقا دهند.

بی‌تردید، شهری که برای شادابی شهروندان خود برنامه دارد، باید برای حفاظت از خاطره‌ها، هویت و میراث تاریخی‌اش نیز برنامه‌ریزی کند. برگ‌ریزان هگمتانه می‌تواند آغاز مسیری باشد که در آن نشاط اجتماعی، حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری نه اهدافی جدا از یکدیگر، بلکه سه ضلع یک رویکرد مشترک برای ساختن شهری زنده، پویا و برخوردار از هویت تاریخی باشند.

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