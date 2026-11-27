به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن عصر پنجشنبه ۵ آذرماه اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی فعالیت تشکل‌های تخصصی گردشگری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان فعالان بخش اقامت، مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای تأسیسات اقامتی استان با محوریت اصلاح و انطباق اساسنامه با چارچوب جدید ابلاغی وزارتخانه برگزار شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: این نشست با حضور بهره‌برداران و نمایندگان واحدهای اقامتی استان در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد و در آن، الزامات و تغییرات موردنیاز برای به‌روزرسانی اساسنامه انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به ترکیب اعضای این تشکل تصریح کرد: انجمن حرفه‌ای تأسیسات اقامتی کرمانشاه ۴۶ واحد شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، هتل‌بوتیک‌ها، اقامتگاه‌های سنتی و مهمان‌پذیرها را در بر می‌گیرد که از این تعداد، ۳۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در این مجمع حضور داشتند.

روشن با تأکید بر ضرورت برخورداری تشکل‌های گردشگری از ساختاری منسجم و کارآمد گفت: انجمن‌های حرفه‌ای حلقه ارتباطی میان بدنه اجرایی حوزه گردشگری و فعالان بخش خصوصی هستند و می‌توانند در پیگیری مسائل و مطالبات صنفی، انتقال دیدگاه‌های بهره‌برداران، ایجاد وحدت رویه و ارتقای استانداردهای خدمات نقش مؤثری ایفا کنند.

او ادامه داد: هرچه تشکل‌های حرفه‌ای از انسجام قانونی و تشکیلاتی بیشتری برخوردار باشند، امکان مشارکت مؤثرتر آن‌ها در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت گردشگری نیز افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل، انطباق اساسنامه انجمن با الگوی جدید وزارت میراث‌فرهنگی، علاوه بر یک الزام قانونی، فرصتی برای بازتعریف ظرفیت‌ها و تقویت کارکردهای این مجموعه به حساب می‌آید.

روشن با تشریح مراحل پیش‌رو تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این مجمع، اساسنامه انجمن با الگوی ابلاغی وزارتخانه تطبیق داده می‌شود و پس از انجام اصلاحات و انجام روند مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، مدارک و مستندات برای بررسی و تأیید نهایی به وزارت میراث‌فرهنگی ارسال خواهد شد.

او افزود: تکمیل این مراحل، زمینه لازم برای صدور پروانه فعالیت انجمن حرفه‌ای تأسیسات اقامتی استان را فراهم می‌کند و به این ترتیب، فعالیت این تشکل در چارچوب ضوابط و مقررات جدید رسمیت و انسجام بیشتری خواهد یافت.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از همراهی فعالان و بهره‌برداران واحدهای اقامتی استان تأکید کرد: توسعه گردشگری بدون حضور فعال و سازمان‌یافته بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با تقویت تشکل‌های حرفه‌ای، زمینه تعامل سازنده‌تر میان دولت و فعالان اقتصادی، پیگیری مؤثرتر مطالبات این حوزه و بهبود کیفیت خدمات اقامتی در کرمانشاه فراهم شود.

انتهای پیام/