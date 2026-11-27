به‌گزارش میراث‌آریا، کتاب «از توکیو تا الوند» با گردآوری بهنام نادری، در پنجمین جشنواره برگ‌ریزان هگمتانه در همدان و با حضور مسئولان کشوری و استانی رونمایی شد؛ اثری که با انتشار ۶۳ تصویر تاریخی از همدان، بخشی از حافظه تصویری این شهر را پس از نزدیک به یک قرن در دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار می‌دهد.

بهنام نادری، گردآورنده کتاب «از توکیو تا الوند»، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به چگونگی شکل‌گیری این اثر اظهار کرد: وادا شین، پژوهشگر و عکاس ژاپنی، در سال ۱۹۲۹ میلادی برابر با ۱۳۰۸ خورشیدی، با هدف مطالعه هنر، معماری و آثار تاریخی آسیای غربی، سفر پژوهشی خود را آغاز کرد و پس از سفر به اروپا و اتحاد جماهیر شوروی، وارد ایران شد.

وی افزود: این پژوهشگر ژاپنی در آذرماه سال ۱۳۰۸ به همدان سفر کرد و در جریان این سفر، تصاویر ارزشمندی از آثار تاریخی، معماری و سیمای شهری همدان به ثبت رساند؛ تصاویری که پس از گذشت نزدیک به ۹۷ سال، اسنادی تصویری و کم‌نظیر برای شناخت تاریخ، هویت فرهنگی و تحولات کالبدی این شهر به شمار می‌روند.

این فعال حوزه میراث فرهنگی با اشاره به محل نگهداری تصاویر بیان کرد: در آرشیو مؤسسه ملی پژوهش میراث فرهنگی توکیو، موسوم به «توکیو بونکن»، یک‌هزار و ۵۶۱ تصویر از سفرهای پژوهشی وادا شین نگهداری می‌شود که ۸۷ تصویر آن به همدان اختصاص دارد. پس از شناسایی، بررسی و ارزیابی این تصاویر، ۶۳ عکس ارزشمند برای انتشار در کتاب «از توکیو تا الوند» انتخاب شد.

نادری درباره محتوای این مجموعه تصویری گفت: این کتاب بخش‌هایی از تاریخ تصویری همدان را به نمایش می‌گذارد و مخاطب می‌تواند در آن تصاویری از شیرسنگی، گنبد علویان، تپه مصلی، آرامگاه استر و مردخای و کتیبه‌های گنجنامه را مشاهده کند. هر یک از این تصاویر، افزون بر ارزش تاریخی و مستند، گوشه‌ای از معماری، فرهنگ و سیمای اجتماعی همدان در حدود یک قرن پیش را روایت می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت انتشار این تصاویر در بازخوانی تاریخ شهرها تصریح کرد: هدف از گردآوری و انتشار این کتاب صرفاً بازنشر تعدادی عکس قدیمی نیست؛ بلکه تلاش کرده‌ایم فرصتی برای بازخوانی تاریخ همدان، شناخت تغییرات شهری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر از دریچه نگاه یک پژوهشگر خارجی فراهم کنیم.

گردآورنده کتاب «از توکیو تا الوند» ادامه داد: چنین اسنادی می‌توانند برای پژوهشگران، تاریخ‌نگاران، فعالان گردشگری، دانشجویان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی منابعی ارزشمند باشند و زمینه مطالعات گسترده‌تر درباره تاریخ همدان و همچنین مناسبات و ارتباطات فرهنگی ایران و ژاپن را فراهم کنند.

نادری در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این‌گونه پژوهش‌ها و گسترش تعاملات فرهنگی میان ایران و ژاپن، امکان شناسایی و دسترسی به دیگر تصاویر، اسناد و آثار مرتبط با سفرهای وادا شین به ایران نیز فراهم شود تا بخش‌های بیشتری از این میراث تصویری در اختیار پژوهشگران و عموم مردم قرار گیرد.

رونمایی از کتاب «از توکیو تا الوند» در پنجمین جشنواره برگ‌ریزان هگمتانه را می‌توان گامی در مسیر احیای حافظه تصویری همدان دانست؛ مجموعه‌ای که به واسطه نگاه یک عکاس ژاپنی، امکان مقایسه سیمای تاریخی این شهر با وضعیت امروز آن را فراهم می‌کند و بار دیگر اهمیت آرشیوهای خارجی را در شناسایی و بازخوانی بخشی از تاریخ تصویری ایران نشان می‌دهد.

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