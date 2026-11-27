امیر کرم‌زاده، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: سینما و گردشگری، دو حوزه به‌ظاهر مستقل اما در واقع پیوندخورده با یکدیگرند؛ هر دو روایتگر هویت، فرهنگ، تاریخ، سبک زندگی و زیبایی‌های یک سرزمین هستند.

سینما می‌تواند تصویری از یک شهر را در ذهن مخاطب بسازد که گاه از ده‌ها بروشور تبلیغاتی و کمپین گردشگری تأثیرگذارتر است؛ تصویری که مخاطب را از تماشاگر به مسافر تبدیل می‌کند و میل دیدن یک مکان را در او برمی‌انگیزد. از همین منظر، برگزاری جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری سین‌تور در اصفهان را باید فراتر از یک رویداد سینمایی و در چارچوب یک ظرفیت راهبردی برای توسعه گردشگری کشور ارزیابی کرد.

در جهان امروز، گردشگری تنها با معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و معماری رونق نمی‌گیرد؛ آنچه مقصد را در ذهن گردشگر ماندگار می‌کند، تجربه، احساس و روایتی است که از آن مقصد دریافت می‌کند. سینما، به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای روایتگری معاصر، این توانایی را دارد که یک مقصد گردشگری را از قاب تصویر به مقصد سفر تبدیل کند. فیلمی که در یک شهر ساخته می‌شود، می‌تواند کوچه‌های آن، معماری بناها، فرهنگ مردم، غذاها، موسیقی، آیین‌ها و حتی جزئیات زندگی روزمره را به مخاطبانی در آن سوی مرزها معرفی کند؛ مخاطبانی که شاید پیش از تماشای آن اثر، هیچ شناختی از آن مقصد نداشته‌اند.

این پیوند در اصفهان، شهری که تاریخ و معماری آن خود واجد ظرفیت‌های کم‌نظیر داستان‌پردازی است، معنایی دوچندان پیدا می‌کند. اصفهان فقط مجموعه‌ای از بناهای تاریخی نیست؛ شهری است که هر میدان، هر پل، هر بازار، هر محله و هر خانه تاریخی آن می‌تواند بستری برای روایت یک داستان انسانی باشد. آنچه سینما از اصفهان به تصویر می‌کشد، می‌تواند فراتر از معرفی چند اثر شاخص تاریخی، مخاطب را با روح شهر، فرهنگ زیست مردم و لایه‌های کمتر دیده‌شده هویت آن آشنا کند.

میزبانی اصفهان از جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری سین‌تور در سال ۱۴۰۵، از این منظر فرصتی ارزشمند برای پیوند دو صنعت فرهنگ و گردشگری است؛ فرصتی که می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران در سطح بین‌المللی، تقویت دیپلماسی فرهنگی، توسعه گردشگری شهری و ایجاد زمینه‌های تازه برای همکاری میان سینماگران، فعالان گردشگری، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی منجر شود.

برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری اصفهان و ایران به مخاطبان جهانی فراهم کند؛ اما ارزش واقعی این جشنواره زمانی آشکار خواهد شد که از یک برنامه مقطعی و محدود به روزهای برگزاری، به بستری پایدار برای تولید آثار سینمایی مرتبط با گردشگری، تعامل هنرمندان داخلی و خارجی و شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت تبدیل شود.

سین‌تور نباید صرفاً جشنواره‌ای برای نمایش فیلم باشد؛ بلکه باید به نقطه آغاز یک جریان تولید تصویر از ایران و اصفهان تبدیل شود. جریان تصویری که در آن، گردشگری نه صرفاً موضوع یک فیلم، بلکه بخشی از روایت، هویت و تجربه انسانی باشد. اگر فیلمسازان داخلی و بین‌المللی بتوانند در آثار خود، ایران را با نگاهی متفاوت، انسانی، فرهنگی و مبتنی بر واقعیت‌های زندگی معرفی کنند، سینما می‌تواند سهمی مؤثر در تغییر و ارتقای تصویر مقصدهای گردشگری ایران در افکار عمومی جهان داشته باشد.

در این میان، نباید از نقش اقتصاد خلاق غافل شد. پیوند سینما و گردشگری می‌تواند زمینه شکل‌گیری فرصت‌های شغلی جدید، توسعه گردشگری فیلم، طراحی مسیرهای بازدید از لوکیشن‌های سینمایی، تولید محتوای دیجیتال، معرفی میراث ناملموس و حتی جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات فرهنگی را فراهم کند. تجربه بسیاری از مقصدهای گردشگری جهان نشان داده است که یک اثر سینمایی موفق می‌تواند توجه گردشگران را به مکان‌هایی جلب کند که پیش از آن در فهرست مقاصد سفر آنان قرار نداشته است.

اصفهان برای بهره‌گیری از این ظرفیت، به چیزی فراتر از زیبایی‌های معماری و پیشینه تاریخی خود نیاز ندارد؛ بلکه به روایت‌هایی تازه از همین داشته‌ها نیازمند است. روایت‌هایی که اصفهان را نه فقط به‌عنوان شهری تاریخی، بلکه به‌عنوان شهری زنده، پویا، خلاق، برخوردار از فرهنگ معاصر و واجد ظرفیت‌های انسانی معرفی کند. سینما می‌تواند این روایت تازه را شکل دهد و گردشگری، آن را به تجربه‌ای واقعی برای مخاطبان تبدیل کند.

با این حال، موفقیت سین‌تور را نباید تنها با تعداد فیلم‌های نمایش داده‌شده، مهمانان خارجی یا مراسم افتتاحیه و اختتامیه سنجید. معیار اصلی موفقیت این جشنواره، میزان تأثیری است که پس از پایان آن در صنعت گردشگری، تولیدات سینمایی، معرفی مقصدهای ایران، همکاری‌های بین‌المللی و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک باقی می‌ماند. جشنواره‌ای که بتواند پس از خاموش شدن چراغ سالن‌های نمایش، مسیر تولید فیلم، سفر گردشگر و سرمایه‌گذاری فرهنگی را روشن نگه دارد، به رسالت واقعی خود نزدیک شده است.

اصفهان امروز این فرصت را دارد که با میزبانی سین‌تور، تنها میزبان یک جشنواره نباشد؛ بلکه به یکی از کانون‌های پیوند سینما و گردشگری در ایران و منطقه تبدیل شود. این فرصت، اگر با برنامه‌ریزی حرفه‌ای، نگاه بین‌المللی، مشارکت بخش خصوصی و استمرار در دوره‌های بعد همراه شود، می‌تواند به سرمایه‌ای فرهنگی و اقتصادی برای شهر تبدیل شود؛ سرمایه‌ای که ارزش آن نه در چند روز برگزاری جشنواره، بلکه در سال‌هایی که تصویر اصفهان و ایران در قاب سینما به جهان معرفی می‌شود، نمایان خواهد شد.

سینما می‌تواند گردشگر را با یک تصویر به سفر ترغیب کند؛ اما اصفهان ظرفیت آن را دارد که این تصویر را به خاطره‌ای ماندگار و سفری واقعی تبدیل کند. سین‌تور، اگر به‌درستی دیده و مدیریت شود، می‌تواند آغاز این مسیر باشد.

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