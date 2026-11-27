به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ در دیدار رسمی با عبدالعزیز آکولوف اورلبایویچ، رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان، که در حاشیه اجلاس بین‌المللی گردشگری در تاشکند برگزار شد، با اشاره به روند رو به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، توسعه همکاری‌های گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تعمیق مناسبات دوجانبه دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به تحولات و رایزنی‌های ماه‌های اخیر در سطح عالی دو کشور اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و ازبکستان درباره برنامه‌های جاری و آینده روابط دوجانبه انجام شد و مجموعه‌ای از دیدارها و رایزنی‌ها در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجرایی، اراده مشترک دو کشور برای تقویت مناسبات را نشان می‌دهد.

او به سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به ازبکستان، دیدار معاون اول رئیس‌جمهوری ایران با نخست‌وزیر ازبکستان در حاشیه نشست نخست‌وزیران کشورهای عضو اکو در تاجیکستان، رایزنی وزیران امور خارجه در حاشیه نشست شانگهای در بیشکک، دیدار وزیران حمل‌ونقل دو کشور در آستانه و تبادل هشت هیات استانی به ریاست استانداران اشاره کرد و افزود: ارتقای جایگاه ایران در میان شرکای تجاری ازبکستان از رتبه ۱۹ به ۱۷ نیز از نشانه‌های گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور است.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه این تحولات بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های گردشگری فراهم کرده است، به نتایج رایزنی‌های اخیر با قائم‌مقام وزیر امور خارجه ازبکستان و سفیر این کشور اشاره کرد و گفت: دعوت از وزیر فرهنگ و رئیس کمیته گردشگری ازبکستان برای سفر به ایران، تشکیل کمیته فنی مشترک گردشگری و تدوین برنامه اجرایی همکاری‌ها، ارتقای تعامل بخش‌های‌خصوصی، تسهیل روادید، افزایش پروازهای مستقیم و توسعه همکاری در حوزه میراث‌فرهنگی، مرمت بناهای تاریخی و احیای مشترک مسیر جاده ابریشم از جمله محورهای مورد توافق و پیگیری است.

او همچنین از پیگیری همکاری‌های صنایع‌دستی از طریق برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و متقابل و اعزام کارشناسان و استادکاران ایرانی برای برگزاری دوره‌های آموزشی در ازبکستان خبر داد و افزود: تبادل فضای رایگان نمایشگاهی میان دو کشور نیز در راستای تقویت حضور متقابل در رویدادهای تخصصی انجام شده است.

ضرورت تبدیل ظرفیت‌های گردشگری به برنامه‌های عملیاتی

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های ایران و ازبکستان برای افزایش مبادلات گردشگری و توسعه فعالیت شرکت‌های گردشگری، فراتر از سطح کنونی روابط است، تصریح کرد: تسهیل فعالیت تورگردانان، طراحی بسته‌های سفر مشترک و تعیین اهداف کمی برای افزایش گردشگران می‌تواند به ارتقای مبادلات گردشگری دو کشور کمک کند.

به گفته او، گردشگری فرهنگی و تاریخی، زیارتی، سلامت و توسعه همکاری میان استان‌ها از مهم‌ترین زمینه‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی مشترک، ظرفیت‌های آن را بالفعل کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه هتل‌سازی، تاسیسات اقامتی، گردشگری سلامت و خدمات گردشگری، ظرفیت‌های این بخش‌ها را زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران ازبکستانی دانست و امضای موافقت‌نامه اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور در آبان‌ماه سال گذشته را بستری مهم برای گسترش تعاملات اقتصادی ارزیابی کرد.

جاده ابریشم؛ ظرفیت راهبردی برای پیوند مقاصد گردشگری دو کشور

صالحی‌امیری توسعه مسیرهای مشترک گردشگری در امتداد جاده تاریخی ابریشم را از محورهای مهم همکاری ایران و ازبکستان برشمرد و گفت: پیوند تاریخی شهرهایی همچون سمرقند، بخارا و خیوه با شهرهای تاریخی ایران، ظرفیت ارزشمندی برای طراحی مسیرهای گردشگری مشترک ایجاد کرده است.

او پیشنهاد راه‌اندازی مسیرهای گردشگری مشهد ـ سمرقند و مشهد ـ بخارا و افزایش اتصال هوایی دو کشور را مطرح کرد و افزود: اتصال مقاصدی مانند سمرقند، بخارا، مرو، سرخس و مشهد می‌تواند زمینه شکل‌گیری مسیر گردشگری ریلی در امتداد جاده تاریخی ابریشم را فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت پیوند ظرفیت‌های گردشگری با شبکه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای، توسعه سفرهای ترکیبی جاده‌ای، ریلی و چندوجهی را از فرصت‌های پیش‌روی دو کشور دانست.

او همچنین بر ظرفیت طراحی تورهای تلفیقی برای گردشگران کشورهای ثالث با محوریت میراث مشترک، معماری، فرهنگ و آیین‌های نوروزی تاکید کرد و گفت: شهرهایی مانند اصفهان، یزد، مشهد و همدان می‌توانند در قالب بسته‌های موضوعی جاده ابریشم در کنار مقاصد گردشگری ازبکستان معرفی شوند.

تسهیل روادید و توسعه گردشگری سلامت

صالحی‌امیری با اشاره به لغو یک‌جانبه روادید گردشگری اتباع ازبکستان از سوی ایران، بر ضرورت توجه متقابل به تسهیل تردد شهروندان دو کشور تاکید کرد و گفت: در حالی که ایران روادید گردشگری اتباع ازبکستان را لغو کرده است، این تسهیلات هنوز برای گذرنامه‌های خدمت ایرانی در ازبکستان برقرار نشده، این موضوع در کنار ظرفیت ازبکستان برای لغو روادید با حدود ۹۰ کشور، ضرورت پیگیری تسهیل بیشتر رفت‌وآمد میان دو کشور را برجسته می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری سلامت را از حوزه‌های دارای ظرفیت قابل توجه برای همکاری دانست و با اشاره به برخورداری ایران از بیمارستان‌های مجهز، پزشکان متخصص، شرکت‌های تسهیلگر و آژانس‌های فعال در این زمینه، توسعه همکاری با نهادهای بیمه‌ای و درمانی ازبکستان و معرفی خدمات پزشکی ایران را زمینه‌ای برای گسترش این بازار عنوان کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین برگزاری تورهای آشناسازی برای پزشکان، مدیران بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه و فعالان گردشگری سلامت ازبکستان را اقدامی مؤثر برای معرفی مستقیم ظرفیت‌های درمانی ایران دانست.

همکاری در گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های دو کشور

صالحی‌امیری با اشاره به برگزاری مراسم افتتاحیه سال بین‌المللی گردشگری پایدار و تاب‌آور ۲۰۲۷، این رویداد را فرصتی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ایران و ازبکستان ارزیابی کرد و گفت: تبادل تجربه در زمینه حفاظت از میراث‌طبیعی و فرهنگی، گردشگری روستایی و محلی، مدیریت مقاصد و توسعه مسیرهای جاده ابریشم می‌تواند در دستور کار همکاری‌های مشترک قرار گیرد.

او با اشاره به اقدامات ایران در زمینه تدوین دستورالعمل گردشگری سبز و توسعه استانداردهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی، برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی مشترک را برای انتقال تجربه و معرفی ظرفیت‌های دو کشور مفید دانست.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت تقویت دیپلماسی رسانه‌ای و معرفی متقابل جاذبه‌های گردشگری از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های گردشگری تاکید کرد و پیشنهاد داد سالانه ۱۵ فعال رسانه‌ای و تولیدکننده محتوای ازبکستانی به ایران سفر کنند و در مقابل، ۱۵ فعال ایرانی نیز به ازبکستان اعزام شوند تا زمینه تولید محتوای مشترک و شناخت متقابل ظرفیت‌های گردشگری فراهم شود.

او نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران را نیز فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ازبکستان، توسعه ارتباطات تجاری و برگزاری نشست‌های تخصصی میان فعالان بخش‌خصوصی دو کشور دانست و بر ضرورت حضور هیأت دولتی و شرکت‌های گردشگری ازبکستان در این رویداد تاکید کرد.

صالحی‌امیری در جمع‌بندی سخنان خود، با اشاره به فضای مثبت سیاسی و حمایت مقامات عالی دو کشور از توسعه مناسبات، تاکید کرد: تبدیل تفاهمات موجود به برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و تعیین مسئول پیگیری برای هر یک از محورهای همکاری، شرط دستیابی به نتایج عملی و اثربخش است.

آمادگی ازبکستان برای افزایش پروازها و توسعه همکاری‌های گردشگری با ایران

در ادامه این دیدار، عبدالعزیز آکولوف اورلبایویچ، رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان، ضمن قدردانی از پیشنهادها و دیدگاه‌های وزیر میراث‌فرهنگی ایران، بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران و آگاهی از توانمندی‌های این کشور در بخش‌های مختلف، از برنامه‌ریزی برای مشارکت در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم یک هیات متشکل از مسئولان، فعالان و کارگزاران گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی ازبکستان در این نمایشگاه حضور یابد.

رئیس کمیته گردشگری ازبکستان همچنین توسعه بازدیدهای رسانه‌ها و آژانس‌های گردشگری از ظرفیت‌های این کشور را از زمینه‌های همکاری دانست و افزود: افزایش تعداد پروازها و تسهیل روادید با ایران در دستور کار ما قرار دارد.

آکولوف با اشاره به ظرفیت‌های ایران در گردشگری سلامت اظهار کرد: از توانمندی‌های ایران در این حوزه آگاه هستیم و ازبکستان در آغاز مسیر توسعه گردشگری سلامت قرار دارد، از این رو، همکاری با ایران می‌تواند برای ما بسیار ارزشمند باشد.

او همچنین با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجربه متخصصان ایرانی در حوزه مرمت بناهای تاریخی، از ظرفیت کارشناسان و مرمت‌گران ایران ابراز آگاهی و علاقه کرد و تجربه ایران در توسعه گردشگری روستایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را قابل توجه دانست.

رئیس کمیته گردشگری ازبکستان با اشاره به فعالیت ۴۴ اقامتگاه بوم‌گردی در این کشور گفت: ازبکستان در ابتدای راه توسعه این بخش قرار دارد و تجربه ایران در زمینه بوم‌گردی برای ما بسیار جالب است، علاقه‌مندیم از این تجربه برای توسعه گردشگری روستایی و محلی در کشورمان استفاده کنیم.

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