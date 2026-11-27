به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ در جریان بازدید از عمارت تاریخی وفایی در روستای قاضی‌بالا بخش سلفچگان از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این بنای ارزشمند بازدید کرد.

در این بازدید، مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم و بهزاد احمدی ‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز حضور داشتند.

عمارت تاریخی وفایی در ساختار اولیه مزرعه مسکونی متعلق به محمدحسین‌خان خلج با ویژگی خاص این مجموعه‌ها در ساختار روستایی ایران بوده است. این عمارت شامل مجموعه مرکزی در دو طبقه با اتاق‌های متعدد و سرسرا در امتداد شرقی‌غربی به طول ۸۰ و عرض ۲۵ متر با دو ایوان شمالی و جنوبی است. دو حیاط بزرگ با حوض مستطیل شکل در دو سوی شمالی و جنوبی ساختمان است.

در سمت شرقی عمارت مذکور باغ بزرگی با جوی‌های روان و انواع درختان مثمر و غیرمثمر است. این باغ‌ها توسط آب قنات و یک حلقه چاه آبیاری می‌شوند.

از جلوه‌های دیدنی این عمارت، آب‌انبار بزرگ آن است که در قسمت ورودی حیاط جنوبی و در امتداد شرقی‌غربی است. آب‌انبار به شکل بسیار ماهرانه و زیبا بازسازی شده است. پله‌های آب‌انبار از سمت غرب به شرق و مخزن عمیق آن ظرفیت مناسبی برای مکانی تفریحی یا کافه سنتی است.

قدمت عمارت تاریخی وفایی به اواخر دوره قاجار می‌رسد که ️در ۸ دی سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی به شماره ۳۰۵۳۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/