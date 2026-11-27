به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تور رسانه‌ای همدان با حضور خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران از ۲۰ رسانه داخلی و خارجی و همچنین ۸ فعال فضای مجازی، با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان روز پنجشنبه ۵ آذرماه، آغاز شد.

در نخستین روز این تور، شرکت‌کنندگان از آرامگاه حکیم ابوعلی سینا بازدید کردند و در ادامه با حضور در پنجمین جشنواره برگریزان همدان، از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی این جشنواره دیدن کردند.بازدید از باغ نظری، از دیگر برنامه‌های روز نخست این تور رسانه‌ای بود. همچنین شرکت‌کنندگان در پایان برنامه‌های این روز، در شب شعر برگزارشده در آرامگاه باباطاهر حضور یافتند.

برنامه‌های این تور رسانه‌ای در روز دوم نیز با بازدید از دیگر جاذبه‌ها و اماکن تاریخی، میراثی و گردشگری استان همدان ادامه خواهد داشت.

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