ملیحه فخاری، کارشناس صنایع‌دستی، در یادداشتی نوشت:پنجم آذرماه برای میبد تنها یادآور کسب یک عنوان جهانی نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی جایگاه هنری که تاریخ زیست مردم کویر، دانش بومی و مهارت استادکاران در تار و پود آن نهفته است. در پنجم آذر ۱۳۹۷، شورای جهانی صنایع‌دستی میبد را به‌عنوان «شهر جهانی زیلو» معرفی کرد؛ افتخاری که نام این شهر را در عرصه بین‌المللی صنایع‌دستی برجسته ساخت و توجه بیشتری را به یکی از اصیل‌ترین دست‌بافته‌های ایران معطوف کرد.

زیلو را نمی‌توان صرفاً زیراندازی بافته‌شده از تار و پود دانست. این هنر، حاصل شناخت مواد اولیه، تناسب رنگ‌ها، هندسه نقش‌ها، فنون بافت و تجربه‌ای است که در بستر زندگی مردم شکل گرفته است. آنچه در یک قطعه زیلو دیده می‌شود، بازتاب دانشی است که در پیوند با اقلیم، فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه محلی تکامل یافته و به بخشی از حافظه فرهنگی میبد تبدیل شده است.

زیلوبافی نمونه‌ای از هوشمندی فرهنگی مردم کویر در پاسخ به نیازهای زندگی است. بهره‌گیری از الیاف پنبه‌ای، ساختار دوروی بافت، هماهنگی تار و پود و استفاده از نقوش هندسی و ترکیب‌های رنگی متناسب با ذوق و فرهنگ بومی نشان می‌دهد که چگونه شناخت محیط و امکانات در دسترس می‌تواند به خلق هنری کاربردی و ماندگار بینجامد. زیلو با وجود سادگی ظاهری، از منطق فنی و زیبایی‌شناختی ویژه‌ای برخوردار است؛ سادگی‌ای که حاصل تناسب، کارآمدی و شناخت دقیق نیازهای زندگی است.

اهمیت این دست‌بافته به ویژگی‌های فنی آن محدود نمی‌شود. زیلو در طول تاریخ در خانه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و فضاهای جمعی حضور داشته و با زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی مردم پیوند خورده است. از این منظر، زیلو علاوه بر یک محصول صنایع‌دستی، حامل خاطره جمعی و روایتگر بخشی از هویت فرهنگی جامعه‌ای است که آن را آفریده و در گذر زمان حفظ کرده است.

برای درک بهتر جایگاه تاریخی این هنر، می‌توان به گنجینه موزه زیلو و پلاس میبد در کاروانسرای شاه‌عباسی مراجعه کرد؛ مجموعه‌ای که نمونه‌هایی از زیلوهای تاریخی را در خود جای داده و امکان شناخت بخشی از سیر تحول این دست‌بافته را فراهم می‌آورد. طرح‌های محرابی، نقوش سجاده‌ای و کتیبه‌های وقفی و حاوی نام واقف در برخی از این آثار، بازتابی از باورها، آیین‌ها و فرهنگ مردم منطقه‌اند و پیوند زیلوبافی با زندگی و هویت جامعه میبد را به نمایش می‌گذارند.

در بررسی جایگاه زیلو در حوزه میراث ناملموس، باید میان اثر مادی و دانش نهفته در فرایند تولید آن تمایز قائل شد. نمونه‌های تاریخی زیلو، دستگاه‌های بافندگی و ابزارهای سنتی، جلوه‌های مادی این هنر هستند؛ اما ارزش میراثی آن در شناخت الیاف، آماده‌سازی مواد، چله‌کشی، تنظیم تار و پود، انتخاب رنگ، طراحی نقش و ظرافت‌های اجرایی استادکاران نیز ریشه دارد. این مجموعه دانش و مهارت زمانی تداوم می‌یابد که در کارگاه‌ها جریان داشته باشد و امکان آموختن و تجربه کردن آن برای نسل‌های بعد فراهم شود.

جهانی شدن یک هنر، پایان مسیر صیانت از آن نیست؛ بلکه مسئولیتی تازه برای آموزش، مستندسازی و فراهم کردن زمینه استمرار آن ایجاد می‌کند. زیلوبافی زمانی می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان میراثی زنده حفظ کند که دانش استادکاران پیشکسوت به نسل تازه منتقل شود و این هنر در کنار ارزش فرهنگی، از امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای نیز برخوردار باشد.

پیوند زیلوبافی با اقتصاد محلی میبد بخش مهمی از تاریخ این هنر را شکل می‌دهد. این دست‌بافته در طول نسل‌ها، با تلاش خانواده‌های میبدی و مهارت استادکارانی که دانش و تجربه خود را به نسل‌های بعد منتقل کرده‌اند، تداوم یافته است. کارگاه‌های زیلوبافی علاوه بر حفظ یک هنر بومی، زمینه‌ای برای اشتغال، تولید و پایداری فعالیت حرفه‌ای زیلوبافان فراهم می‌کنند. تقویت این ظرفیت، نیازمند توجه هم‌زمان به شرایط تولید، دسترسی به بازار، آموزش نیروی انسانی و حمایت از زیلوبافان است.

نسل جوان زمانی به فراگیری یک هنر سنتی علاقه‌مند می‌شود که در کنار شناخت ارزش فرهنگی آن، افق روشنی از خلاقیت، استقلال شغلی و درآمد پیش روی خود ببیند. بنابراین، پیوند میان استادکاران پیشکسوت، مراکز آموزشی، زیلوبافان جوان و فعالان بازار ضرورتی اساسی برای آینده این هنر است. مستندسازی مراحل بافت و اصطلاحات تخصصی، آموزش عملی در کارگاه‌ها، آشنایی هنرجویان با طراحی متناسب با نیازهای امروز و بهره‌گیری از ظرفیت فروش برخط و بازاریابی دیجیتال می‌تواند زمینه استمرار زیلوبافی را در اقتصاد معاصر تقویت کند.

از سوی دیگر، زیلو ظرفیت ارزشمندی برای گردشگری فرهنگی میبد دارد. موزه زیلو و پلاس میبد و کارگاه‌های فعال زیلوبافی می‌توانند بستری برای آشنایی گردشگران با تاریخ، فنون و دانش نهفته در این هنر فراهم کنند. امکان مشاهده مراحل بافت و تجربه عملی آن، زیلو را از یک کالای خریدنی به روایتی فرهنگی تبدیل می‌کند؛ روایتی که ضمن معرفی هویت بومی میبد، فرصتی برای رونق اقتصادی هنرمندان و تقویت ارتباط میان گردشگر و جامعه محلی فراهم می‌آورد.

پنجم آذرماه بیش از آنکه صرفاً سالروز کسب یک عنوان جهانی باشد، یادآور ضرورت توجه به آینده این هنر است. جهانی شدن میبد زمانی به دستاوردی ماندگار تبدیل می‌شود که کارگاه‌های زیلوبافی فعال بمانند، هنرمندان از جایگاه اقتصادی شایسته برخوردار شوند و نسل تازه نیز این هنر را بخشی از آینده حرفه‌ای و فرهنگی خود بداند.

زیلوی میبد روایت پیوند هنر و زندگی در جغرافیای کویر است؛ هنری که سادگی آن نشانه محدودیت نیست، بلکه حاصل شناخت، تجربه و خلاقیتی ریشه‌دار است. پاسداری از این میراث، تنها نگهداری از دست‌بافته‌های به‌جامانده از گذشته نیست؛ صیانت از دانشی است که همچنان قابلیت آفرینش، اشتغال و هویت‌آفرینی دارد.

ارزش واقعی عنوان شهر جهانی زیلو زمانی آشکار می‌شود که این هنر، نه‌فقط در حافظه تاریخ، بلکه در زندگی امروز مردم میبد و دستان نسل‌های آینده حضور داشته باشد. آینده زیلوبافی در پیوند میان آموزش، حمایت از استادکاران، تقویت فرصت‌های اقتصادی و معرفی شایسته این هنر به جامعه و گردشگران شکل می‌گیرد؛ آینده‌ای که در آن، زیلو همچنان بخشی از هویت فرهنگی میبد و روایت زنده هنر کویر باقی می‌ماند.

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