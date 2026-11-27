محمدجواد حق‌شناس، مشاور فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت شناسایی و پیگرد قانونی عاملان تعرض به سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان ایلام، این اثر را بخشی از حافظه تاریخی مردم ایلام و سرمایه مشترک ملت ایران دانست و تصریح کرد: صیانت از میراث والیان پشتکوه، فراتر از مرمت یک سنگ‌نوشته تاریخی است و به پاسداری از هویت ملی، بازشناسی نقش خاندان‌های تاریخی در حفظ تمامیت ارضی کشور و تقویت پیوندهای فرهنگی ایرانیان ارتباط دارد.

وی با محکوم کردن تعرض به این اثر تاریخی و قدردانی از اقدامات به‌موقع اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام، بر ضرورت توجه به ابعاد تاریخی، هویتی، اجتماعی و منطقه‌ای این حادثه، شناسایی و پیگرد قانونی متعرضان و ورود جدی مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی استان به موضوع تاکید کرد.

حق‌شناس همچنین با اشاره به دیدار و گفت‌وگوی خود با ایوب علوی، از نوادگان غلامرضاخان والی و دکتر جلیلیان، نماینده حقوقی خاندان والی، ضمن اشاره به اسناد تاریخی ارائه‌شده در این نشست درباره پیشینه مرزداری، رشادت‌ها و ایران‌دوستی والیان پشتکوه، بر ضرورت بازشناسی نقش خاندان‌های تاریخی در پاسداری از تمامیت ارضی، هویت ملی و میراث فرهنگی ایران تاکید کرد.

میراث‌آریا: سنگ‌نوشته تخت‌خان از چه جایگاهی در تاریخ و فرهنگ ایران برخوردار است؟

سنگ‌نوشته تخت‌خان از یادگارهای ارزشمند دوران والیان پشتکوه و به‌ویژه غلامرضاخان والی، آخرین والی پشتکوه، است که بخشی از تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غرب ایران را روایت می‌کند.

این اثر افزون بر ارزش‌های هنری، خوشنویسی و کتیبه‌نگاری، سندی تاریخی برای شناخت مناسبات حکومت مرکزی با حکمرانان محلی و تحولات تاریخی منطقه زاگرس میانی به شمار می‌رود.

تاریخ ایران تنها در پایتخت‌های سیاسی و مراکز حکومتی آن خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از تاریخ کشورمان را باید در میراث برجای‌مانده از حکومت‌های محلی، خاندان‌های تاریخی و مردمانی جست‌وجو کرد که در طول قرن‌ها در پاسداری از سرزمین و فرهنگ ایران نقش داشته‌اند.

تخت‌خان نیز بخشی از همین میراث مشترک است، میراثی که اگرچه در جغرافیای ایلام قرار دارد، متعلق به تمامی ایرانیان است.

میراث‌آریا: ارزیابی شما از حادثه تخریب این اثر تاریخی چیست؟

تعرض به هر اثر تاریخی، اقدامی علیه حافظه جمعی یک جامعه است. آثار تاریخی، برخلاف بسیاری از دارایی‌های مادی، غیرقابل جایگزین‌اند و آسیب به اصالت آن‌ها ممکن است خسارتی جبران‌ناپذیر برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

بر اساس مستندات موجود، در پی دریافت گزارش مردمی در ۲۱ آبان‌ماه، ماموران یگان حفاظت و کارشناسان میراث‌فرهنگی استان در محل حاضر شدند. گزارش‌های اولیه حاکی از مخدوش شدن تابلوی معرفی اثر و پوشانده شدن سطح کتیبه با موادی بود که در گزارش یگان حفاظت از آن‌ها به‌عنوان ترکیب سیمان سفید و پودر سنگ یاد شده است.

این اقدام، صرف‌نظر از انگیزه عامل یا عاملان آن، تعرضی به میراث‌فرهنگی کشور است و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی و تعقیب قضایی مرتکبان استفاده شود.

در عین حال، درباره انگیزه‌های احتمالی حادثه نباید پیش از تکمیل تحقیقات مراجع ذی‌صلاح داوری کرد.

میراث‌آریا: وزارت میراث‌فرهنگی پس از اطلاع از حادثه چه اقداماتی انجام داده است؟

بررسی مستندات نشان می‌دهد مجموعه وزارتخانه پس از اطلاع از حادثه، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام ضمن اعزام کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت، عملیات مرمت را آغاز کرد و هم‌زمان از طریق مکاتبه با شورای تامین استان و طرح شکایت نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهران، پیگیری ابعاد حقوقی و قضایی حادثه را دنبال کرد.

موضوع تامین اعتبار اضطراری نیز به حوزه وزارتی منعکس شد و دکتر صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، در ۲۷ آبان‌ماه با قید «آنی»، دستور بررسی و تامین منابع لازم را صادر کردند.

بر اساس آخرین گزارش مدیرکل استان در دوم آذرماه، عملیات مرمت و بازسازی اثر به پایان رسیده و ضمن نصب دوربین‌های مداربسته، اقدامات تکمیلی حفاظت فیزیکی اثر نیز در حال انجام است.

ضروری می‌دانم از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، کارشناسان و متخصصان مرمت، نیروهای یگان حفاظت و دیگر همکاران استانی، به‌دلیل اقدامات به‌موقع در مرمت و احیای اثر، تجهیز آن به امکانات حفاظتی و نظارتی، پیگیری‌های حقوقی و قضایی، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و بازماندگان خاندان والیان پشتکوه و ارتباط سازنده با آنان تشکر و قدردانی کنم.

این مجموعه اقدامات، بیانگر اهمیت توجه هم‌زمان به ابعاد تخصصی، حفاظتی، حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای در مدیریت چنین حوادثی است.

میراث‌آریا: با توجه به اهمیت تاریخی و هویتی سنگ‌نوشته تخت‌خان، ورود مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی استان به این موضوع را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟

به اعتقاد من، از کنار چنین حوادث ناگواری که هویت تاریخی و فرهنگی ایران را هدف قرار می‌دهند، نباید به‌سادگی گذشت. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور حساسیت ویژه‌ای دارند و در پی اطلاع از حادثه تخت‌خان نیز دستور فوری بررسی موضوع و تأمین منابع لازم را صادر کردند. در کنار حفاظت و مرمت اثر، شناسایی و پیگرد قانونی متعرضان نیز باید با جدیت دنبال شود.

مسئولیت مواجهه با چنین اقداماتی صرفا بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی نیست. انتظار می‌رود استاندار ایلام، شورای تأمین استان، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نیز با حساسیت و جدیت ویژه‌ای موضوع را دنبال کنند.

مکاتبات مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با رئیس شورای تأمین و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهران، گام‌های ضروری و ارزشمندی در این مسیر است؛ اما این اقدامات باید تا شناسایی عامل یا عاملان تخریب، روشن شدن انگیزه‌ها و برخورد قانونی با مرتکبان ادامه یابد و نتایج آن نیز در چارچوب موازین قانونی به اطلاع افکار عمومی برسد.

پایان عملیات مرمت نباید به معنای پایان پیگیری حادثه تلقی شود. همان اندازه که حفاظت، مرمت و حفظ اصالت اثر اهمیت دارد، شناسایی و پیگرد متعرضان، پیشگیری از تکرار چنین حوادثی و ایجاد بازدارندگی قانونی نیز ضروری است.

تعرض به تخت‌خان، تعرض به بخشی از حافظه تاریخی مردم ایلام و میراث مشترک ملت ایران است. حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی ایران، مسئولیتی مشترک و فرابخشی است که تمامی دستگاه‌های مسئول باید نسبت به آن احساس تعهد کنند.

در عین حال، باید بدون پیش‌داوری درباره انگیزه عاملان و با پرهیز از دامن زدن به حساسیت‌های قومی، محلی و سیاسی، با تدبیر، قاطعیت و شفافیت با این حادثه مواجه شویم.

میراث‌آریا: آیا این حادثه ابعادی فراتر از حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی دارد؟

قطعا چنین است. آثار تاریخی تنها مجموعه‌ای از سنگ، آجر، گچ و نوشته نیستند، آن‌ها حامل خاطرات، تجربه‌ها، هویت‌ها و روایت‌های تاریخی یک جامعه‌اند.

سنگ‌نوشته تخت‌خان با تاریخ والیان پشتکوه و حافظه تاریخی مردم ایلام پیوند دارد. ازاین‌رو، تعرض به آن می‌تواند حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی در میان مردم منطقه، دوستداران میراث فرهنگی و بازماندگان خاندان‌های تاریخی ایجاد کند.

موقعیت مرزی ایلام و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردمان دو سوی مرز ایران و عراق نیز ایجاب می‌کند نسبت به بازتاب‌های احتمالی سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای این حادثه توجه کافی داشته باشیم.

در چنین شرایطی، مواجهه با حادثه نباید صرفا به اقدامات فنی، انتظامی و قضایی محدود شود. گفت‌وگو با جامعه محلی، شنیدن نگرانی‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف، اطمینان‌بخشی به افکار عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی نیز بخش مهمی از مسئولیت وزارتخانه است.

میراث‌آریا: از دیدار خود با نواده غلامرضاخان والی و نماینده حقوقی این خاندان بگویید. چه نقشی برای بازماندگان خاندان‌های تاریخی در صیانت از میراث‌فرهنگی قائل هستید؟

در دیداری که با آقای ایوب علوی، از نوادگان غلامرضاخان والی، و آقای دکتر جلیلیان، نماینده حقوقی این خاندان، داشتم، موضوع تعرض به سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان و اقدامات به‌موقع وزارت میراث‌فرهنگی و اداره‌کل استان ایلام مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفت و از پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه قدردانی شد.

در این نشست، اسناد ارزشمندی از سوابق تاریخی خاندان والیان پشتکوه، رشادت‌ها، مقاومت تاریخی، مرزداری و ایران‌دوستی این خاندان در برابر تعرض بیگانگان و مطامع قدرت‌های استعماری ارائه شد که از منظر بازشناسی تاریخ سیاسی و اجتماعی غرب ایران و جایگاه حکمرانان محلی در پاسداری از مرزهای کشور، شایسته توجه و مطالعه بیشتر است.

یکی از وجوه مهم تاریخ ایران، نقش خاندان‌های تاریخی، حکمرانان محلی، عشایر و مردمان مرزنشین در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور است. بازشناسی و معرفی این بخش از تاریخ ایران می‌تواند به تقویت هویت ملی و همبستگی ایرانیان کمک کند.

خوشبختانه نمونه ارزشمندی از همکاری خاندان والیان با مجموعه میراث فرهنگی را نیز می‌توان در قلعه تاریخی والی ایلام مشاهده کرد که با مشارکت این خاندان و همت مجموعه میراث فرهنگی، امروزه به موزه مردم‌شناسی ایلام تبدیل شده و در خدمت معرفی تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و شیوه زندگی مردم این خطه از ایران قرار گرفته است.

این تجربه موفق نشان می‌دهد که تعامل سازنده میان وزارت میراث‌فرهنگی و بازماندگان خاندان‌های تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت، احیا و معرفی شایسته میراث تاریخی کشور باشد.

باید از ظرفیت اسناد، تصاویر، خاطرات و روایت‌های تاریخی موجود نزد این خاندان‌ها در کنار دانش تخصصی پژوهشگران و کارشناسان وزارتخانه بهره گرفت و زمینه انتقال این سرمایه ارزشمند تاریخی و فرهنگی به نسل‌های آینده را فراهم کرد.

حفاظت از میراث‌فرهنگی زمانی پایدار خواهد بود که مردم، خود را در پاسداری از آن سهیم و مسئول بدانند.

میراث‌آریا: برای حفاظت پایدار از تخت‌خان چه اقداماتی را ضروری می‌دانید؟

نصب تجهیزات نظارتی، حفاظ مناسب، پوشش محافظ و سایه‌بان، با رعایت ملاحظات کارشناسی، می‌تواند بخشی از نیازهای حفاظتی اثر را تأمین کند؛ اما حفاظت پایدار مستلزم برنامه‌ای جامع‌تر است.

تهیه گزارش علمی مرمت، ارزیابی میزان حفظ اصالت اثر، مستندسازی دقیق کتیبه، تصویربرداری تخصصی، بازخوانی و انتشار متن کامل آن، بررسی وضعیت عرصه و حریم اثر و طراحی سازوکار نظارت مستمر باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین پیشنهاد می‌کنم تجربه این حادثه به‌عنوان یک مطالعه موردی برای بازنگری در نظام حفاظت پیشگیرانه از آثار تاریخی غیرمنقول کشور بررسی شود.

نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و پس از آسیب‌دیدگی آثار تاریخی به فکر حفاظت از آن‌ها باشیم. پیشگیری از تخریب باید از اولویت‌های اصلی مدیریت میراث فرهنگی باشد.

میراث‌آریا: آیا می‌توان از این حادثه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ایلام ساخت؟

ایلام از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری برخوردار است که بخش مهمی از آن‌ها هنوز آن‌گونه که شایسته است در سطح ملی معرفی نشده‌اند.

میراث تاریخی والیان پشتکوه، قلعه‌ها، سنگ‌نوشته‌ها و دیگر آثار مرتبط با تاریخ منطقه می‌توانند در قالب یک مجموعه منسجم مطالعاتی و گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

برگزاری نشست‌های علمی، تهیه تک‌نگاشت سنگ‌نوشته تخت‌خان، معرفی تاریخ والیان پشتکوه و طراحی مسیر گردشگری فرهنگی مرتبط با این میراث، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

هدف آن است که تخت‌خان نه فقط به‌عنوان اثری آسیب‌دیده و مرمت‌شده، بلکه به‌عنوان سندی زنده از تاریخ و فرهنگ ایران، بیش از گذشته شناخته شود.

میراث‌آریا: پیام شما به مردم ایلام و دوستداران میراث‌فرهنگی چیست؟

میراث‌فرهنگی متعلق به همه مردم است و وزارتخانه امانت‌دار این سرمایه مشترک ملی برای نسل‌های امروز و فردای ایران است. اطمینان دارم مردم فرهنگ‌دوست و غیور ایلام، همچنان که در طول تاریخ پاسدار هویت و میراث این سرزمین بوده‌اند، با حساسیت و مسئولیت‌پذیری از میراث‌فرهنگی خود صیانت خواهند کرد و انتظار دارند دستگاه‌های مسئول نیز با شناسایی و برخورد قانونی با متعرضان، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

از شهروندانی که با احساس مسئولیت، وقوع حادثه را گزارش کردند، از بازماندگان خاندان والیان پشتکوه که با رویکردی مسئولانه موضوع را پیگیری کردند و از تمامی دوستداران میراث فرهنگی که نسبت به سرنوشت تخت‌خان حساسیت نشان دادند، سپاسگزارم.

حساسیت مردم نسبت به آثار تاریخی، سرمایه‌ای اجتماعی است که باید قدر آن را بدانیم و در جهت تقویت آن تلاش کنیم.

تخت‌خان، حافظه تاریخی ایلام، یادگار خاندان میهن‌دوست والیان پشتکوه و بخشی از شناسنامه فرهنگی ایران است. پاسداری از آن، پاسداری از تاریخ، هویت و پیوندهای مشترکی است که ملت ایران را در طول قرن‌ها در کنار یکدیگر نگاه داشته است.

انتهای پیام/