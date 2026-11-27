میراث‌آریا: پیوند رسانه و حوزه صنایع‌دستی از اهمیت بالایی برخودار است و در این میان فعالیت مستندسازان و تهیه‌کنندگان فیلم‌های مستند مرتبط با هنرمندان صنایع‌دستی مورد توجه قرار دارد.

داوود سماواتی یار، یکی از افرادی است که در این حوزه فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و تا کنون موفق به تولید و تهیه فیلم‌ها و مستندهای بسیار زیادی در این حوزه شده است. آنچه در ادامه میآید گفت‌وگوی تفصیلی میراث‌آریا با این تهیه‌کننده فیلم‌های مستند حوزه صنایع‌دستی است.

صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چه نسبتی با رسانه دارند و رسانه چگونه می تواند از معرفی صرف این هنرها فراتر برود و به حفظ و تقویت جایگاه آنها در جامعه کند؟

رسانه در والاترین تراز اخلاقی و فنی خود، پلی ارتباطی، امن، آگاه و مسئول است؛ واسطه‌ای هوشمند میان گنجینه حکمت تجسم‌یافتۀ دیروز و تمنای هویتی جامعه امروز. اگر ما در رسانه بتوانیم صدای صاحب دانش و اندیشه را بازتاب دهیم و روح نوآوری و «معاصرسازی» نهفته در کالبد این ۳۰ هنرمند پیشرو را به گوش جامعه برسانیم، آنگاه توانسته‌ایم رسالت خود را در قبال پویایی هویت ملی و صیانت از تمدن ایرانی ـ اسلامی به انجام رسانیم.

حقیقت این است که صنایع‌دستی و هنرهای صناعی، پیش و بیش از هر چیز، فی‌نفسه یک رسانه مادی و متعالی برای انتقال معناست. نقش و رنگ، زبان نمادین تمدن است؛ نگاره‌ها، اسلیمی‌ها، نقوش هندسی، دوخت‌ها و قلم‌زنی‌ها، تزئینات انتزاعی نیستند، بلکه زبان رمزی، خط تصویری و کدهای نشانه‌شناختی یک جهان‌بینی توحیدی و تاریخی‌اند که تجربه زیسته، آیین‌ها و ادراک قدسی نیاکان ما را مکتوب کرده‌اند.

وقتی از نسبت رسانه‌های نوین و سنتی با صنایع دستی سخن می‌گوییم، با مواجهه دو رسانه روبروهستیم: از یک‌سو «رسانه‌ای سنتی، مادی، دیرپا و کالبدی» و از سوی دیگر «رسانه‌های جدید تصویری، خبری، تعاملی و دیجیتال.»

وظیفه رسانه رفتن به مبدأ است؛ رسانه باید مرارت تهیه مواد خام و رنج خلق اثر را مرئی و تصویری کند تا ارزش مادی و معنوی اثر در چشم مخاطب به تمام‌معنا درک شود. رسانه باید نبوغ علمی نهفته در دستان این هنرمندان را واکاوی کند و بازتاب‌دهنده حیا، اخلاق کار، نجابت، ایستادگی و فلسفه فکری استادکاران باشد؛ روایتی انسانی که خلأ هویتی نسل جوان امروز را با پیوندزدن به ریشه‌های اصیل پر می‌کند.

فصل سوم از مجموعه فیلم‌های مستند «دست‌آفریده‌ها» دقیقاً در مفهوم کلیدیِ «معاصرسازی» تجلی یافته است. این فصل با معرفی ۳۰ چهره نوگرا در استان‌های تهران، البرز و مرکزی (اراک)، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان پایه‌های کهن را با زبان، فرم، عملکرد و نیاز روز پیوند زد. رسانه‌ها ـ اعم از رسانه ملی (شبکه دو سیما) و پلتفرم‌های تعاملی دیجیتال ـ باید این هنر را به گفتمانی جهانی تبدیل کنند.

رسانه باید از طریق مستندنگاری تصویری، آرشیوهای دیجیتال و تدوین مجموعه‌های صوتی و تصویری، مانع از انقطاع نسلی این تجارب زیسته شود تا میراث ناملموس ملی منجمد و گم نگردد. رسانه با برقراری ارتباط مستقیم چشم و دل مخاطب با کارگاه واقعی، انحصار دلالان را می‌شکند و سواد اقتصادی و هویتی جامعه را ارتقا می‌دهد.

ما در مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» (سری سوم)، از قاب تصویری تلویزیون برای مشروعیت‌بخشی، عمق‌بخشیدن به تصویر و جلب اعتبار اجتماعی بهره می‌بریم؛ امتدادی که باید در رسانه‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های تعاملی جریان یابد تا تعامل دوسویه، نقد، گفت‌وگو و تبادل تجربه میان نسل دیروز و نسل امروز تداوم یابد.

صنایع‌دستی چگونه می تواند با کمک امکانات دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ، برای نسل جدید و مخاطبان جهانی جذاب و دیدنی باشد و دوباره به بخشی از زندگی و سبد خرید آن‌ها تبدیل شود؟

تجربه ما در تولید مجموعه فیلم‌های مستند (دست‌آفریده‌ها، سری سوم) نشان داد که بازگشت هنرهای صناعی به جریان زندگی، محتاج یک مهندسی پیام و هم‌افزایی چندرسانه‌ای است. نسل جدید از اندرزهای هویتی انتزاعی و شعارهای ملال‌آور عبور کرده است؛ نسل جدید در پی «تجربه اصالت»، «تمایز فردی» و «کارایی معاصر» است. رسانه سنتی و شبکه‌های اجتماعی باید نشان دهند که این آثار چگونه در معماری مدرن آپارتمانی، دکوراسیون مینیمال، پوشش روزمره و ابزارهای کاربردی زیست می‌کنند.

نسل جدید شیفته فرمت‌های تصویری متمرکز بر فرآیند است. ویدئوهای کوتاه با صدای محیطی ناب ـ همچون صدای تراش چوب، تق‌تق چکش قلم‌زن بر روی مس، یا حرکت و صدای شانه قلم خوش‌نویس ـ اثر زیبای استادکار را از رخوت ویترین خارج کرده و «لمس‌پذیری» و ارزش دست‌ساز بودن را به روایت مخاطب منتقل می‌کند.

اگر قرار باشد صنایع دستی وارد سبد خرید مخاطب جهانی و جوان آگاه امروز شود، رسانه باید زبان اتصال این هنر با بحران‌های روز دنیا را بلد باشد. رسانه‌های نوین باید صنایع دستی را «پرچمدار نجات زمین» معرفی کنند؛ چرا که ماده آن از طبیعت می‌آید و به طبیعت بازمی‌گردد، ماندگاری نسلی دارد و برخلاف تولید انبوه و آلاینده صنعتی، ردپای آلودگی زیست‌محیطی برجا نمی‌گذارد.

پخش مجموعه فیلم‌های مستند «دست‌آفریده‌ها» در رسانه ملی، نقش مشروعیت‌بخشی، عمق‌بخشی به مباحث محتوایی، خلق برند ملی و اعتبار فرهنگی را بازی می‌کند. هر قسمت از یک اثر مستند باید به چند ریزمحتوای هدفمند در قالب ویدئوهای کوتاه تبدیل شود تا قابلیت بارگذاری در فضاهای رسانه‌های نوین و دیجیتال را داشته باشد.

مخاطب جهانی صرفاً یک گلدان قلم‌زنی‌شده، یک تکه چوب منبت‌کاری‌شده یا یک سرامیک خوش‌طرح‌ورنگ را نمی‌خرد؛ بلکه «داستان زندگی، جغرافیا، حکمت، فرهنگ و هویت» نهفته در آن شیء را می‌خرد و به خانه و محل زندگی خود می‌برد. رسانه‌های نوین و دیجیتال با پخش ویدئوهای کوتاه در پلتفرم‌های خود، پیشینه‌شناسی و اصالت اثر را پیش چشم خریدار جهانی بازخوانی می‌کنند.

اتصال هنر صناعی به فناوری‌های نو ـ مانند صدور گواهی اصالت دیجیتال، کدهای QR حک‌شده متصل به فیلم کارگاه، و معرفی دقیق نام طراح و استادکار ـ مانع از جعل هویت فرهنگی و غارت برند ملی توسط شرکت‌های خارجی می‌شود و اعتماد خریدار بین‌المللی را جلب می‌کند. رسانه با متصل کردن مستقیم چشم مخاطب به درگاه‌ها و کارگاه‌های این هنرمندان نوگرا، فاصله میان تولیدکننده و خریدار را از بین می‌برد.

صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چه نقشی در حفظ و بازنمایی هویت ایرانی و اسلامی دارند و رسانه چگونه می‌تواند این پیوند هویتی را برای نسل جدید روایت کند؟

هویت ایرانی و اسلامی برای نسل جدید، صرفاً با توصیه‌های اخلاقی یا بیانیه‌های خشک و بی‌روح احیا نمی‌شود. هویت زمانی در رگ‌های نسل نو جاری می‌شود که جوانان، کارآمدی، زیبایی، اصالت و تمایز آن را در زندگی روزمره خود تجربه کنند و با تمام وجود دریابند.

در فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» نشان داده‌ایم که در کارگاه‌های استان‌های تهران، البرز و مرکزی، نبض آینده می‌تپد؛ جایی که خاک و فلز در دستان هنرمندان و طراحان نوگرا به آثاری تازه بدل می‌شوند. این تجربه نشان می‌دهد که هنرمند ایرانیِ مسلمانِ امروز، هم ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی دارد و هم چشم‌اندازش رو به آینده است.

صنایع دستی خود رسانه‌ای قدرتمند برای انتقال حافظه و معناست. اگر رسانه‌های الکترونیک پیام خود را با امواج و تصویر منتقل می‌کنند، تمدن ایرانی ـ اسلامی نیز در گذر زمان، معنا و پیام خود را بر کالبد خاک، فلز، چوب، الیاف و رنگ نقش کرده است. دست‌آفریده‌ها محل تلاقی حکمت معنوی، تجربه زیسته و نبوغ سرزمینی ما هستند. در هنرهای صناعی، رابطه انسان با ماده صرفاً رابطه‌ای تصرف‌گرانه و بهره‌جویانه نیست؛ بلکه می‌تواند نوعی شناخت، مراقبت و سلوک با جهان پیرامون باشد.

این هنرها پیوندی عمیق با جغرافیای ایران دارند؛ مواد اولیه‌شان از دل خاک و زیست‌بوم‌های بومی برمی‌آید و نقش‌مایه‌هایشان بخشی از حافظه جمعی ما را بازمی‌تاباند. سیمرغ، سرو ایستاده (نماد آزادگی)، ترنج و بته‌جقه، هر یک نشانه‌هایی از جهان فرهنگی و زیباشناختی ایرانی‌اند که در طول نسل‌ها حفظ و بازآفرینی شده‌اند. از این منظر، صنایع دستی را می‌توان کتابخانه‌ای بصری دانست؛ کتابخانه‌ای که بخشی از روایت تاریخی، باورها و ذوق جمعی جامعه در آن ثبت شده است.

دست‌آفریده‌ها، به سبب برخورداری از ردّ دست انسان، می‌توانند سنگری فرهنگی در برابر یکسان‌سازی و یکنواختی باشند؛ اما این ظرفیت زمانی به نیرویی زنده بدل می‌شود که هنر و هنرمند، در قاب رسانه، معاصر، خلاق و مرتبط با زندگی امروز دیده شوند. رسانه باید نشان دهد که صنایع دستی صرفاً یادگار گذشته یا شیئی برای تماشا در موزه نیستند، بلکه می‌توانند در معماری، دکوراسیون، پوشش و دیگر فضاهای زندگی معاصر حضور داشته باشند. چنین روایتی به نسل جدید امکان می‌دهد تا میان میراث گذشته و تجربه امروز خود پیوندی ملموس برقرار کند.

رسانه‌های سنتی، از جمله تلویزیون و خبرگزاری‌ها، و نیز شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند با بهره‌گیری از روایت‌های سینمایی، تصویرپردازی خلاق و قالب‌های متناسب با مخاطبان امروز، چهره معاصر هنرهای سنتی را بازنمایی کنند. در مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها»، استاد باباخانی و استاد خورشیدی در اراک و استاد خویی و استاد صحرانورد در تهران، در حوزه‌های قلم‌زنی و فلزکاری، در قالب روایت‌هایی با رویکردهای متفاوت و با مشارکت سه کارگردان معرفی شده‌اند. این آثار نشان می‌دهند که چگونه می‌توان میراث و مهارت‌های ریشه‌دار را در قالب‌هایی تازه، متناسب با نیازها و فضاهای معماری معاصر، بازآفرینی کرد.

چگونه می‌توان نگاه صرفاً اشتغال‌محور و معیشتی به صنایع دستی را تغییر داد و این هنر را، به‌جای یک شغل ساده، به موتور محرک تقویت هویت ملی و شکوفایی اقتصاد تبدیل کرد؟

صنایع‌دستی پیش از آنکه صرفاً شغلی برای امرار معاش باشد، بخشی از صنایع خلاق فرهنگی و رسانه‌ای کالبدی برای بازنمایی هویت ملی است. اگر به آن فقط از منظر تأمین معیشت نگاه کنیم، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو خواهیم شد: تولیدِ تقلیدی و افت کیفیت، اشباع بازار از کالاهای ارزان و کم‌کیفیت و در نهایت، تنزل جایگاه هنر ایرانی. در چنین وضعیتی، واسطه‌ها و دلالان ممکن است دسترنج هنرمند را به بهایی اندک بخرند و با ارزش افزوده‌ای چشمگیر بفروشند؛ بی‌آنکه سهمی شایسته از سود یا حقوق معنوی طرح و ایده به خالق اثر برسد.

نگاه صرفاً معیشتی همچنین مانع از پیوند صنایع دستی با حوزه‌های ثروت‌آفرین نوین می‌شود؛ حوزه‌هایی مانند طراحی صنعتی، معماری و دکوراسیون، صنعت مد و پوشاک، گردشگری فرهنگی و فناوری‌های نوین بسته‌بندی و بازاریابی. برای آنکه صنایع دستی به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی تبدیل شود، باید از اقتصادِ صرفاً حمایتی و مبتنی بر تولید محدود، به سوی اقتصادی دانش‌بنیان و متکی بر طراحی، نوآوری، برندینگ و بازارهای پایدار حرکت کنیم.

در بازارهای جهانی، خریدار تنها بهای مواد خام به‌کاررفته در یک اثر را نمی‌پردازد؛ او برای روایت، فلسفه زیستی، اصالت و هویت نهفته در آن نیز ارزش قائل است. برای نمونه، ارزش یک اثر سرامیکیِ ساده از نفیسه خلج یا فرزاد فرجی را نمی‌توان فقط با هزینه مواد اولیه و زمان تولید آن سنجید. اگر اثر بازتاب‌دهنده نگاه هنرمند، مهارت او و رویکردی پایدار به محیط‌زیست باشد و در عین حال با نیازها و ذوق امروز تناسب پیدا کند، می‌تواند از کالایی صرف فراتر رود و به اثری ارزشمند، کاربردی و متمایز بدل شود؛ اثری که هم ظرفیت درآمدزایی دارد و هم هویت فرهنگی را بازمی‌تاباند.

در فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها»، که به معاصرسازی در هنرهای صناعی می‌پردازد، نمونه‌هایی از این رویکرد را می‌بینیم. استاد هیاس حسینی در طراحی و ساخت شیشه، استاد امیرحسین آصفی در آینه‌کاری و استاد بابک خویی در مشبک‌کاری فلز و قلم‌زنی، آثار خود را به‌گونه‌ای بازطراحی کرده‌اند که بتوانند با چیدمان و فضای زندگی آپارتمانیِ نسل جدید هم‌نشین شوند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که نوآوری و کاربرد معاصر، نه در برابر اصالت، بلکه می‌توانند در امتداد آن قرار گیرند.

برای تحقق چنین ظرفیتی، صنایع دستی باید از وضعیت کالای فله‌ای و بی‌نام‌ونشان خارج شود. هر هنرمند باید امکان برخورداری از امضای مشخص، برند شخصی، شناسنامه اثر و گواهی معتبر اصالت را داشته باشد. حمایت از مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان نیز ضروری است؛ زیرا حفظ حقوق معنوی طرح و اثر، هم به هنرمند امکان بهره‌مندی عادلانه از دستاورد کارش را می‌دهد و هم می‌تواند ارزش اقتصادی محصولات را افزایش دهد.

پخش مجموعه‌های مستند درباره صنایع دستی از رسانه ملی می‌تواند توجه افکار عمومی و مسئولان را به ظرفیت‌های این حوزه جلب کند؛ اما این توجه باید به سیاست‌گذاری و اقدام مؤثر نیز بینجامد. از جمله می‌توان منابع حمایتی را، در کنار تسهیلات خرد، به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق، تقویت زیرساخت‌های صادراتی، حمایت از طراحی‌های بومی و ایجاد پیوند میان هنرمندان و بازارهای داخلی و جهانی هدایت کرد.

شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال نیز با تولید و انتشار محتوای کوتاه و جذاب می‌توانند کارگاه، فرایند خلق اثر و جهان فکری هنرمندان را مستقیماً در معرض دید مخاطبان قرار دهند و به ویترینی گسترده برای معرفی و عرضه آثار تبدیل شوند. رسانه‌های نوین همچنین می‌توانند در معرفی شناسنامه دیجیتال و ابزارهای ثبت اصالت آثار نقش داشته باشند. برای نمونه، گواهی دیجیتال امن می‌تواند اطلاعاتی درباره خالق، فرایند تولید و پیشینه اثر در اختیار خریدار بگذارد و پیوند میان محصول فیزیکی و اطلاعات مربوط به اصالت آن را تقویت کند. البته به‌کارگیری ابزارهایی مانند NFT باید متناسب با نیاز واقعی هنرمندان، بازار و چارچوب‌های حقوقی انجام شود؛ فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده اصالت یا رونق اقتصادی نیست.

خلاقیت چه جایگاهی در صنایع‌دستی امروز دارد و چگونه می‌توان میان حفظ اصالت و نوآوری در این هنرها تعادل ایجاد کرد؟

خلاقیت در صنایع دستی، یک پیرایش یا تزئین فانتزی نیست؛ بلکه اکسیژن بقای تمدنی ماست. اگر نتوانیم سنت را معاصر کنیم، جامعه مدرن بی‌رحمانه آن را پس خواهد زد و حافظه مادی ما به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

هنرمندانی که در فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» جلوی دوربین آمدند و تجربه فردی و جمعی خود را روایت کردند، قهرمانان این تعادل حیاتی هستند. آن‌ها به ما ثابت کردند که می‌توان بر شانه‌های حکیمانه پیشین ایستاد، اما افق‌های نو را تماشا کرد. می‌توان گل رس، نقره، مس، برنج، شیشه و تاروپود را با همان تعهد و سرسپردگی نیاکان به کار گرفت، اما فرمی آفرید که هم چشم مخاطب را در توکیو، پاریس یا تهران خیره کند و هم جوان ایرانی در خانه‌اش با آن احساس تعلق، غرور و آرامش کند.

امروزه صنایع دستی از انزوای کارگاه‌های سنتی خارج شده و پای هنرمند به حوزه طراحی محصول گشوده شده است. حضور استادانی چون فرهاد بیات‌زاده در طراحی محصول با متریال چرم، محمد رسولی‌نژاد با چوب، و مهدی بردبار در طراحی و اجرای زیورآلات و مجسمه‌سازی معاصر، نشان‌دهنده همین تحول است. هنرمند نوگرا می‌داند که انسان امروز در فضاهای معماری معاصر زیست می‌کند؛ زیباشناسی بصری او تحت‌تأثیر مدرنیسم است و به اشیایی نیاز دارد که هم آرامش هویتی و فرهنگی به همراه داشته باشد و هم در فضای پیرامونی او کارآمد باشد.

صنایع‌دستی چگونه می‌تواند از یک مهارت فردی به زمینه‌ای برای کارآفرینی، ایجاد کسب‌وکار و شکل‌گیری اقتصاد خلاق تبدیل شود و رسانه چه نقشی در این مسیر دارد؟

در مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» (سری سوم)، کارآفرینی در حوزه صنایع دستی معاصر به‌عنوان راهی حیاتی برای نجات میراث مادی تصویر شده است. مهارت فردی اگر به زبان اقتصاد خلاق ترجمه نشود، با کوچ نسل کهنسال استادکاران به‌تدریج از میان خواهد رفت. صنایع دستی می‌تواند حکم «نفت دوم» این سرزمین را داشته باشد؛ نفتی تجدیدپذیر، متکی بر نبوغ درون‌زا، اشتغال‌آفرین و صادرات‌محور.

رسانه سنتی با اعتباربخشی ساختاری و حاکمیتی، و رسانه نوین با شبکه‌سازی و مقیاس‌پذیری تجاری، دو بالی هستند که می‌توانند این دست‌آفریده‌ها را از پستوی کارگاه‌ها به قلب بازارهای لوکس جهانی برسانند. مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» مانیفستی تصویری برای این رستاخیز اقتصادی است؛ جایی که هنر با عقلانیت کسب‌وکار پیوند می‌خورد و هویت ملی به قدرتمندترین پشتوانه ثروت‌آفرینی برای نسل جوان تبدیل می‌شود.

ما امروز با نسلی از هنرمندان نوگرای صنایع دستی روبه‌رو هستیم که پارادایم کهنه را درشکسته‌اند؛ آن‌ها از پیله استادکار منفرد بیرون آمده و در کسوت «کارآفرینان زیباشناختی»، «طراحان مؤلف» و «مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط خلاق» ظاهر شده‌اند. برای نمونه، در فیلم «کلاغ‌های من»، که نگاهی به فعالیت استاد فرزاد فرجی (سرامیک‌ساز) دارد، می‌بینیم که او چگونه نگاه فردی خود را با گروهی از هنرمندان جوان به اشتراک می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که گروه در خلق اثر نقش‌آفرینی می‌کند و او در مقام مؤلف، خلاق و کارآفرین هدایت مجموع را بر عهده دارد.

نسل امروز چه نسبتی با صنایع‌دستی دارد و چگونه می‌توان این هنرها را از یک میراث صرفاً تاریخی به بخشی از زندگی و آینده نسل جوان تبدیل کرد؟

نسل امروز در «زیست‌جهان دیجیتال»، در بستر سرعت، زیباشناسی مینیمال، عصر هوش مصنوعی، بحران هویت و زندگی در آپارتمان‌های مدرن نفس می‌کشد. نسل جوان هرگز با اصالت قهر نکرده، بلکه با کهنه‌گرایی، درجا زدن در قالب‌های منجمد گذشته و تحمیل فرم‌های ناکارآمد مرزبندی قاطع دارد.

جوان امروز در فضایی محدود و با خطوط بصری آرام زیست می‌کند. او دست‌کم ۱۲ ساعت از شبانه‌روز را در حال لمس شیشه‌های سرد و بی‌روح تلفن‌های همراه و کیبوردهای پلاستیکی می‌گذراند. صنایع دستی معاصر درست در همین نقطه، نقش «درمان‌بخش» و التیام‌گر خود را نمایان می‌کند؛ لمس بافت خشن و گرم خاک، سردی نجیب فلز، نرمی پشم طبیعی و عطر چوب دست‌تراش، پیوند حسی و روانی گم‌شده‌ نسل جوان را با واقعیت مادی جهان احیا می‌کند. این هنرها پاسخی به «فقر لامسه» در انسان تکنوزده امروز است.

علاوه بر این، صنایع دستی ذاتاً «سبز»، تجدیدپذیر، برآمده از طبیعت و دارای طول عمر چندنسلی است. ما باید این ویژگی ذاتی را به عنوان یک امتیاز بزرگ تمدنی به نسل جوان معرفی کنیم؛ خرید یک دست‌آفریده، یک کنش اخلاقی آگاهانه در برابر تخریب کره زمین و مصرف‌گرایی کورکورانه است. برای تحقق این مهم، باید مرزهای میان دانشکده‌های هنر و معماری با کارگاه‌های اصیل صنایع دستی برداشته شود. وقتی طراحان جوان با تفکر دیزاین و شناخت متریال دست به آفرینش بزنند، زبان فرمی اثر خودبه‌خود با سلیقه و نیاز نسل جدید هم‌خوان خواهد شد.

نسل امروز از محصولاتِ تولید انبوه کارخانه‌ای و شبیه‌به‌هم خسته شده است. اگر جوانان دریابند که با فراگیری مهارت‌های نوین می‌توانند بر هنرهایی چون قلم‌زنی مدرن، جواهرسازی معاصر یا سرامیک مفهومی مسلط شوند و استودیو و برند اختصاصی خود را با ارزش افزوده بالا راه‌اندازی کنند، صنایع دستی به مطلوب‌ترین و جذاب‌ترین آینده شغلی برای آنان تبدیل خواهد شد.

رابطه استاد و شاگرد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های انتقال دانش صنایع دستی، چگونه می‌تواند در قاب مستند و رسانه به‌گونه‌ای بازنمایی شود که عمق این انتقال تجربه برای مخاطب قابل درک باشد؟

در نظام آموزشی مدرن، انتقال معرفت غالباً به سرفصل‌های متنی، اسلایدهای دانشگاهی، فرمول‌های تجریدی و مدارک کاغذی تقلیل یافته است؛ اما در زیست‌بوم هنرهای صناعی با سنتی دیرپا، ارگانیک و زنده روبه‌رو هستیم که جوهره آن بر پدیدارشناسی پیوند عمیق «استاد و شاگرد» و سلوک «مرید و مرادی» استوار است.

در فصول سه‌گانه مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها»، این پیوند سنتی در آینه جهان معاصر بازخوانی شد؛ روایتی از نسلی که دیگر مقلد صرف استاد نیست، بلکه «مترجم هوشمند» و «بسط‌دهنده جسور» افق‌های فکری اوست.

بخش عمده‌ای از گوهر استادی در صنایع دستی در هیچ مکتوبی نمی‌گنجد؛ این همان «دانش ضمنی» است که از طریق هم‌زیستی، تنفس در فضای کارگاه، تماشای ممتد و همگام‌سازی ناخودآگاه حرکات بدن شاگرد با استاد منتقل می‌شود. شاگرد سال‌ها ریاضت تقلید دقیق را به جان می‌خرد تا بر فن چیره شود، اما نقطه عطف زمانی فرا می‌رسد که او با پشتوانه برکت معنوی استاد و تسلط بر دستور زبان سنت، نگاه فردی و امضای خلاقانه خود را پدید می‌آورد؛ شاگرد در این نقطه، نجات‌بخش سنت از طریق تجسدبخشی به آن در فرم معاصر است.

کارکرد بنیادین فیلم مستند، مرئی‌سازی همین لحظات نامرئی و مکاشفه‌آمیز است. مجموعه «دست‌آفریده‌ها» اثبات کرد که نوگرایی راستین، گسستن از ریشه‌ها نیست؛ نوگرایی یعنی پروراندن شاگردی وفادار به حکمت استاد، که جسارت و دانایی فرزند زمانه خود بودن را دارد.

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از میراث صناعی در قالب دانش ضمنی و زیسته‌ استادکاران است، رسانه چگونه می‌تواند پیش از انقطاع نسلی، این گنجینه ناملموس را ثبت و بایگانی کند؟

میراث صناعی ما تنها کتیبه‌ها و ابنیه سنگی نیستند که قرن‌ها زیر آفتاب و باد دوام بیاورند؛ این میراث پویا در حافظه عضلانی دست‌ها، حس لامسه پوست، تیزی مردمک چشم و بصیرت زیسته استادکاران جریان دارد. بزرگ‌ترین خطای تاریخی آرشیوهای سنتی، ثبت خطی، ژورنالیستی و بیوگرافیک مهارت بوده است؛ اینکه استادی را روبه‌روی دوربین بنشانند و از او رزومه شفاهی بخواهند. این الگو هرگز دانش ضمنی را ثبت نمی‌کند، زیرا راز استادی در زبان کلامی نمی‌گنجد، بلکه در رفتار بدن و نبض ماده متبلور است.

ما در فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها»، فرآیند مستندسازی را بر پایه چرخه تبدیل دانش ضمنی به دانش بصری و تصریحی بازتعریف کردیم. مستندساز نباید شتاب‌زده وارد کارگاه شود و پس از چند پلان کلی آنجا را ترک کند؛ فیلم‌ساز باید در مرحله پیش‌تولید با استادکار هم‌زیستی کند، نگاه او را بشناسد و هندسه رفتاری او را دقیقاً در ذهن خود جانمایی نماید. رسانه در تراز عالی خود باید حس نامرئی استادکار را به فرمی دقیق، تجربی و زیباشناختی ترجمه کند.

در فرایند تولید این مجموعه، تمهیدات ساختاری نوینی برای ترجمه حسی و فیزیکی به کار گرفته شد:

• تصویربرداری آهسته از ارتعاشات میکروسکوپی: در فیلم «دوستکامی» (روایت استاد محمدمهدی باباخانی در هنر قلم‌زنی و دوات‌گری اراک)، دوربین با ثبت ریزحرکات دست و ارتعاش سرِ قلم، لغزش نامحسوس فلز زیر دست استاد را آشکار کرد؛ لایه‌ای پنهان که با چشم غیرمسلح در زمان واقعی قابل دیدن نیست.

• سینمای پرسپکتیو اول شخص: در فیلم «پوسته» (روایت استاد یاسر یامی در حوزه خراطی چوب)، زاویه دید دوربین دقیقاً منطبق بر چشم آفرینش‌گر اثر قرار گرفت تا مخاطب برای نخستین بار کارگاه و چرخش چوب بر دستگاه را از پایگاه نگاه خودِ استادکار تجربه کند.

• آکوستیک دقیق فرکانسی و بوم‌شناسی صوتی: بخش عمده‌ای از دانش ضمنی در گوش نهفته است؛ یک استاد قلم‌زن یا دوات‌گر از زیر و بمی صدای ضربه چکش روی ورق، ضخامت دیواره ظرف و میزان تنش متریال را تخمین می‌زند. در فیلم «ابرهای فولادی» (روایت استاد قلم‌زن، محمد خورشیدی در اراک)، طراحی صدا و تفکیک نوسانات صوتی چکش در سکوت کارگاه، این شنیدارهای فنی را به عنوان یک سند تاریخی و صوتی مجزا بایگانی کرد.

• گرافیک تطبیقی و موشن اینفوگرافی: در فیلم «هر آینه» (روایت استاد امیرحسین آصفی در هنر آینه‌کاری)، برای تشریح هندسه شکست نور و زوایای دقیق برش الماسه، گرافیک متحرک به خدمت گرفته شد تا ساختار پنهان ریاضیاتی این هنر به زبانی مدرن رمزگشایی شود.

در این پهنه، رسانه‌های سنتی و نوین هر یک مأموریت آرشیوی مشخصی دارند:

• رسانه‌های سنتی (رسانه ملی و نهادهای بالادستی): با برخورداری از توان فنی و بودجه‌ای، باید کارگاه‌ها را با بالاترین کیفیت تصویری (فرمت‌های Raw و 4K) ضبط کنند و متولی تدوین «دایره‌المعارف ملی فنون هنرهای دستی ایران» شوند؛ یک مخزن داده آکادمیک و حقوقی که شأن اجتماعی استادان سالخورده را تثبیت کرده و از انقطاع هویتی جلوگیری کند.

• رسانه‌های نوین و پلتفرم‌های دیجیتال: وظیفه شکستن انحصار آموزش و کاربردی‌سازی داده‌ها را بر دوش دارند. این اطلاعات نباید در هاردهای آرشیوی محبوس بمانند. در زیست‌بوم وب، علاقه‌مند جوان لزوماً وقت تماشای یک پژوهش یک‌ساعته را ندارد؛ او با جست‌وجوی عناوینی دقیق چون «نحوه قیرریزی در پشت ورق نقره»، در یک ویدئوی تقطیع‌شده و موجز ۹۰ ثانیه‌ای، عصاره تکنیکی آن فن را فرا می‌گیرد.

بدین ترتیب، مستند رسانه‌ای از یک گزارش صرفاً نوستالژیک عبور کرده و به یک آزمایشگاه زنده آموزشی تبدیل می‌شود؛ پلی استوار که پیش از پرکشیدن نسل اساتید کهنسال، نبض دست‌های آنان را به عضلات و ذهن طراحان نسل فردا پیوند می‌زند.

رابطه هنرمند صنایع‌دستی با حاکمیت و نهادهای متولی میراث‌فرهنگی چگونه می‌تواند از حمایت اداری فراتر برود و به ایجاد زمینه‌ای برای رشد، استقلال و ماندگاری هنرهای سنتی منجر شود ؟

دولت و نهادهای متولی باید بدانند صنایع خلاق نیازمند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دیپلماسی اقتصادی و اعتبارات ساختاری است، نه بسته‌های معیشتی مقطعی، سوبسیدهای ناچیز و وام‌هایی که گره‌ای از مسیر تولید هنرمند نمی‌گشایند. نگاه حمایتیِ سنتی غالباً هنرمند را به نهادهای دولتی وابسته و زمین‌گیر می‌کند؛ در حالی که هدف اصلی باید توانمندسازی، استقلال اقتصادی و تسهیل‌گری اکوسیستمی باشد.

نقش درست حاکمیت، کارفرمایی و تصدی‌گری نیست؛ بلکه ایجاد امنیت حقوقی، تسهیل تجارت بین‌الملل و صیانت از مالکیت فکری است. چالش بزرگ هنرمند امروز، نبود مکانیسمی سریع برای ثبت مالکیت فکری است؛ هنگامی که اثر فاخر یک طراح پس از ماه‌ها تلاش روانه بازار می‌شود، نمونه‌های بی‌کیفیت یا کپی‌های ارزان‌قیمت قاچاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن حاصل دسترنج او را به حاشیه می‌رانند.

برای گذار از حمایت‌های ناکارآمد اداری به توسعه پایدار، حاکمیت باید این الزامات کلیدی را محقق سازد:

• رژیم سخت‌گیرانه کپی‌رایت و حقوق مؤلف: ثبت آنی نشان جغرافیایی آثار، حفاظت از حق انحصاری دیزاینر و پیوستن مؤثر به معاهدات بین‌المللی (مانند سازمان جهانی مالکیت فکری)؛ به‌گونه‌ای که به طراحان صنایع دستی همان شأن و اعتبار مخترعان و نوآوران صنعتی اعطا شود.

• تسهیل زنجیره تأمین متریال مرغوب: فراهم‌سازی دسترسی آسان به مواد اولیه استاندارد و باکیفیت از طریق تالارهای معاملاتی شفاف و قیمت‌گذاری‌های منصفانه برای تولیدکنندگان.

• ایجاد کریدور سبز صادراتی: صنایع دستی کالایی کم‌حجم، گران‌بها و با ارزش‌افزوده سرشار است. دولت باید با راه‌اندازی کریدور سبز صادرات، امکان ارسال سریع محصولات با پست بین‌المللی (صادرات چمدانی و بسته‌ای قانونی) را فراهم کرده و موانع ارزی و گمرکی را برطرف کند.

• قانون‌گذاری الزام‌آور برای نهادهای دولتی: نهادهای متولی باید با وضع قوانین حمایتی، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و هتل‌های دولتی را ملزم کنند تا در تأمین هدایای رسمی و ملزومات دکوراتیو خود، به جای کالاهای وارداتی، از شاهکارهای اصیل صنایع دستی ایرانی استفاده کنند.

• واگذاری امور به خود هنرمندان: مدیریت کلان انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تصمیم‌گیری‌های تخصصی باید به تشکل‌های صنفیِ خودِ هنرمندان واگذار شود و دولت تنها در جایگاه سنگربان حقوقی و دیپلماتیک بایستد.

هنرمند صنایع دستی ایران در طول تاریخ چندهزارساله خود، وابسته به هیچ بخشنامه و اداره‌کلی نبوده است؛ او بر جوهر نبوغ فردی، ریاضت خاک و آتش و تعهد به زیبایی الهی تکیه زده است.

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