به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالکریم حسین‌زاده، روز حمعه ۶ آذرماه، در جریان بازدید از روستای گردشگری طولاب از توابع بخش سیوان شهرستان ایلام به همراه استاندار ایلام و نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی، این منطقه را دارای جاذبه‌های کم‌نظیر و ظرفیت بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دانست و بر حمایت جدی دولت از اقتصاد روستا و توسعه بوم‌گردی تأکید کرد.



معاون رئیس جمهوری در امور روستایی و مناطق محروم با اشاره به جاذبه‌های طبیعی و ویژگی‌های خاص این منطقه اظهار کرد: اینجا طبیعت و مردمی بی‌نظیر دارد و طبق بررسی‌ها، این روستا در سال‌های گذشته نیز جاذبه گردشگری بسیار بالایی برای گردشگران حتی کشورهای پیرامون داشته است.



عبدالکریم حسین‌زاده افزود: امیدواریم با توسعه بیشتر این منطقه، رونق اقتصادی بیشتری به آن تزریق شود. دولت در حوزه اقتصاد روستا و به‌ویژه اقتصاد گردشگری که ظرفیت خاص این منطقه به‌شمار می‌رود، حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد و هر کمکی که بتوانیم، برای توسعه آن به کار خواهیم بست.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: در جریان این بازدید، ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری روستاهای منطقه، وضعیت زیرساخت‌ها و زمینه‌های توسعه و رونق گردشگری روستایی مورد بررسی قرار گرفت.



شریفی تصریح کرد: همچنین این هیئت با حضور در مجتمع گردشگری واقع در روستای طولاب، از نزدیک در جریان امکانات، ظرفیت‌ها و روند فعالیت این مجموعه قرار گرفتند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری روستایی در استان اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی یکی از راهبردهای مهم برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از جوامع محلی و معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان است.



او افزود: بخش سیوان و روستای طولاب به واسطه برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، چشم‌اندازهای ارزشمند و ظرفیت‌های بومی، از مناطق مستعد توسعه گردشگری در استان هستند و توجه به تکمیل زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی هرچه بیشتر این مناطق باشد.



شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های گردشگری روستایی استان و تقویت جایگاه ایلام در صنعت گردشگری کشور فراهم شود.

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