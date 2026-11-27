به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ در دیدار با آزادبیک نظربیک‌اف، وزیر فرهنگ جمهوری ازبکستان، در حاشیه اجلاس بین‌المللی گردشگری تاشکند، با تاکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو ملت، توسعه همکاری‌های تخصصی و نظام‌مند در حوزه میراث‌فرهنگی و هنرهای سنتی را ضرورتی برای تعمیق مناسبات دوجانبه دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به اشتراکات تمدنی ایران و ازبکستان اظهار کرد: دو کشور از حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترکی برخوردارند که می‌تواند مبنای گسترش تعاملات در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه گردشگری فرهنگی و میراث‌فرهنگی باشد. ایران سالانه حدود ۹ میلیون گردشگر به خارج از کشور اعزام می‌کند و این رقم در دوره‌هایی به ۱۲ میلیون نفر نیز رسیده است. با توجه به جمعیت و ظرفیت گردشگری کشور، علاقه‌مندیم بخشی از این جریان سفر را به مقصد ازبکستان هدایت کنیم؛ چراکه پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو ملت، زمینه مناسبی برای توسعه سفرهای متقابل فراهم کرده است.

او با اشاره به دیدارهای پیشین خود با قائم‌مقام وزیر امور خارجه ازبکستان و سفیر این کشور در تهران گفت: در این رایزنی‌ها از وزیر فرهنگ ازبکستان دعوت کردم به همراه هیاتی تخصصی به ایران سفر کند تا ضمن بازدید از تهران، اصفهان و دیگر شهرهای موردنظر، زمینه گفت‌وگوهای کارشناسی و پیگیری اجرایی همکاری‌های مشترک فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری ایران بر توسعه روابط با ازبکستان افزود: دکتر پزشکیان به اعضای دولت تاکید کرده‌اند که رئیس‌جمهوری و ملت ازبکستان، دوستان و برادران ایران هستند و باید مناسبات دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد، او به‌ویژه بر آغاز و تقویت همکاری‌ها از مسیر گردشگری تاکید داشت.

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی؛ ظرفیت تخصصی برای همکاری‌های مشترک

صالحی‌امیری در ادامه، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران را یکی از ظرفیت‌های اصلی برای توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی با ازبکستان معرفی کرد و گفت: این پژوهشگاه با حدود ۹۰ سال سابقه و برخورداری از پنج پژوهشکده، از جمله پژوهشکده‌های باستان‌شناسی، مرمت و هنرهای سنتی، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال دانش، تبادل تجربه و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک در اختیار دارد.

او با اشاره به فعالیت حدود ۴۰۰ پژوهشگر ارشد در این مجموعه اظهار کرد: ایران آمادگی دارد تجربیات و دانش تخصصی خود را در حوزه‌های باستان‌شناسی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی، احیای هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در اختیار متخصصان و هنرمندان ازبکستان قرار دهد. این دانش و مهارت‌ها بخشی از میراث‌فرهنگی مشترک منطقه است و انتقال آن می‌تواند به تقویت توان تخصصی دو کشور کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیوندهای معماری و هنری ایران و ازبکستان، بر ضرورت همکاری میان متخصصان دو کشور در زمینه مطالعه و حفاظت از آثار تاریخی تاکید کرد و افزود: در معماری شهرهایی همچون اصفهان و بسیاری از مناطق ایران، شباهت‌ها و پیوندهای عمیقی با میراث معماری ازبکستان وجود دارد. شناخت مصالح، اقلیم، فنون آجرکاری، کاشی‌کاری و دیگر عناصر معماری می‌تواند زمینه مناسبی برای تعریف پروژه‌های مشترک علمی و مرمتی باشد.

او همچنین موسیقی، هنرهای‌سنتی، صنایع‌دستی، خوشنویسی و دیگر جلوه‌های هنرهای تاریخی را از زمینه‌های مستعد همکاری برشمرد و پیشنهاد کرد نمایشگاهی از آثار هنری و فرهنگی ازبکستان در تهران برگزار شود تا ظرفیت‌های هنری این کشور در معرض دید مخاطبان ایرانی قرار گیرد.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت اسناد و منابع تاریخی مشترک، همکاری در زمینه تذهیب، مرمت و دیجیتال‌سازی نسخ خطی و اسناد تاریخی را از دیگر محورهای قابل پیگیری دانست و بر آمادگی متخصصان ایرانی برای تبادل تجربه و همکاری در این حوزه‌ها تاکید کرد.

ثبت مشترک میراث ناملموس در یونسکو و بزرگداشت مفاخر مشترک

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، ثبت مشترک عناصر میراث ناملموس در فهرست‌ یونسکو را از ظرفیت‌های مهم همکاری دو کشور دانست و گفت: ایران و ازبکستان پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیقی دارند و می‌توانند در حوزه هنرها، موسیقی، مهارت‌ها و دیگر جلوه‌های میراث ناملموس، پرونده‌های مشترک جدیدی را برای ثبت در یونسکو تدوین و ارائه کنند.

او همچنین بر ضرورت توجه به مفاخر و شخصیت‌های مشترک فرهنگی و تمدنی دو کشور تاکید کرد و بزرگداشت مشترک این چهره‌ها را زمینه‌ای برای تقویت شناخت متقابل و بازنمایی پیوندهای تاریخی ایران و ازبکستان دانست.

برای توسعه همکاری‌های فرهنگی باید از ایران بیاموزیم

در ادامه این دیدار، آزادبیک نظربیک‌اف، وزیر فرهنگ جمهوری ازبکستان، با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی وزیر میراث‌فرهنگی ایران اظهار کرد: پیشنهادهای شما را به‌طور کامل شنیدم. هر کشوری که بخواهد فرهنگ خود را توسعه دهد، باید از ایران بیاموزد؛ ما نیز در ازبکستان باید از تجربیات ایران بهره بگیریم.

او با تاکید بر اینکه سطح کنونی همکاری‌های فرهنگی دو کشور پاسخگوی ظرفیت روابط تاریخی و علاقه متقابل ملت‌ها نیست، افزود: وضعیت فعلی همکاری‌ها ما را قانع نمی‌کند. پیشنهادهای مطرح‌شده در زمان مناسبی ارائه شده و باید برای توسعه مناسبات فرهنگی اقدام کنیم. تاکنون در این حوزه به سطح مطلوب همکاری نرسیده‌ایم، با وجود علاقه مردم دو کشور به یکدیگر، زیرساخت‌های لازم برای گسترش این روابط به اندازه کافی فراهم نشده است.

وزیر فرهنگ ازبکستان با تاکید بر ضرورت آغاز همکاری‌ها از حوزه گردشگری گفت: باید از گردشگری آغاز کنیم، اما نباید به آن محدود بمانیم و لازم است سطح روابط در حوزه‌های دیگر نیز گسترش یابد.

نظربیک‌اف همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سینمای ایران، همکاری‌های سینمایی را از زمینه‌های مورد توجه ازبکستان برشمرد و افزود: با توجه به توانمندی‌های سینمای ایران، علاقه‌مند به توسعه همکاری در این حوزه هستیم. در زمینه تحقیقات مشترک، نسخ خطی و مرمت نیز می‌توانیم به دیدگاه‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک دست پیدا کنیم.

او در پایان، محورهای مطرح‌شده در این دیدار را مهم و قابل پیگیری دانست و بر ضرورت توجه عملی به آن‌ها برای ارتقای سطح همکاری‌های فرهنگی دو کشور تاکید کرد.

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