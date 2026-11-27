به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ در دیدار با شیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در حاشیه اجلاس بین‌المللی گردشگری پایدار در تاشکند، با تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری کشور گفت: ایران در بیش از یک سال گذشته، در شرایطی متاثر از جنگ و وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار داشته است، با این حال، در همین دوره هزار و ۷۳۲ پروژه گردشگری به بهره‌برداری رسیده و سه‌هزار و ۱۷ پروژه دیگر نیز در دست ساخت است.

صالحی‌امیری با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدماتی و اقامتی مرتبط با گردشگری سلامت افزود: پیش از این سفر، یک مرکز بزرگ پذیرایی و اقامتی در استان البرز افتتاح شد که خدمات مورد نیاز خانواده افرادی را تامین می‌کند که به ایران سفر می‌کنند و یا برای دریافت خدمات درمانی و سلامت به کشور ما می‌آیند.

ظرفیت رقابتی ایران در گردشگری سلامت

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر توان تخصصی نظام پزشکی ایران و ظرفیت‌های این کشور در بازار گردشگری سلامت اظهار کرد: پزشکان متخصص و توانمند ایرانی آمادگی ارائه خدمات درمانی به بیماران را دارند. همچنین با سرمایه‌گذاری در این حوزه و توسعه زیرساخت‌ها، توانسته‌ایم هزینه تمام‌شده برخی خدمات را به سطحی رقابتی برسانیم، به‌گونه‌ای که هزینه‌ها، بر اساس مقایسه‌های مطرح‌شده، تا یک‌سوم کمتر از کشورهای عربی و یک‌پنجم تا یک‌دهم هزینه‌های کشورهای اروپایی است.

او توسعه گردشگری سلامت را متکی بر ترکیب توان تخصصی پزشکان، زیرساخت‌های درمانی و ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی دانست و بر اهمیت تقویت این بخش در سبد محصولات گردشگری کشور تاکید کرد.

راهکارهای جایگزین برای کاهش آثار محدودیت‌های هوایی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به پیامدهای تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی بر گردشگری ایران گفت: تحریم‌های هوایی بر روند فعالیت‌های گردشگری کشور تاثیر گذاشته است، اما تلاش کرده‌ایم با طراحی راهکارهای جایگزین، بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کنیم.

او با تبیین طرح «گذر از مرزها» افزود: در قالب این طرح، گردشگران زیارتی عراق و دیگر کشورهای همسایه می‌توانند با خودروهای شخصی از مرزهای ایران وارد کشور شوند و پس از آن، با استفاده از شبکه حمل‌ونقل هوایی داخلی به شهرهای مختلف سفر کنند.

در این دیدار، شیخه ناصر النوایس، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، پس از دریافت گزارش‌هایی از اقدامات و فعالیت‌های گردشگری ایران، تلاش‌های این کشور برای تداوم فعالیت‌های گردشگری در شرایط دشوار را شایسته تقدیر دانست.

او اظهار کرد: تعهد ایران در این شرایط قابل تقدیر است و روشن است که برای حفظ پایداری گردشگری تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اید.

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